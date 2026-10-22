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Вселенная готовит приятные перемены: 5 знаков зодиака, которым улыбнется удача

Марина Иваненко
22 октября 2026, 17:33
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Сезон Скорпиона 2026 года откроет новые перспективы для пяти знаков зодиака. Узнайте, кому повезёт в любви, карьере и личной жизни до 21 ноября.
Вселенная готовит приятные перемены: 5 знаков зодиака, которым улыбнется удача
/ Коллаж: Главред, фото: magnific.com

О чём вы узнаете:

  • Каким знакам зодиака повезет в сезон Скорпиона
  • Когда наступит период позитивных перемен
  • Что звезды обещают в любви и карьере

С 23 октября по 21 ноября 2026 года продлится сезон Скорпиона - период, который в астрологических прогнозах связывают с глубокими изменениями, переосмыслением отношений и новыми возможностями. Для пяти знаков зодиака это время может стать особенно благоприятным, принести больше уверенности, ясности и гармонии в личную жизнь. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание YourTango, одним из важных моментов этого периода станет середина ноября, когда, согласно астрологическому сценарию, приведенному в прогнозе, Меркурий и Венера возобновят прямое движение. Это символически связывают с преодолением недоразумений, прояснением ситуаций и появлением новых перспектив.

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Скорпион

Сезон Скорпиона поможет представителям этого знака сосредоточиться на собственных целях, преодолеть внутренние сомнения и почувствовать уверенность в своих силах. Это благоприятное время для переоценки приоритетов и поиска путей к профессиональному развитию.

Карьера и признание

В астрологическом прогнозе особое внимание уделяется профессиональной сфере. Поддержка Юпитера и Марса символически указывает на возможность проявить лидерские качества, заявить о своих способностях и получить признание за приложенные усилия.

Отношения и финансы

Полнолуние в конце октября может стать поводом для переосмысления партнерских отношений и совместных финансовых решений. Скорпионам стоит обратить внимание на вопросы доверия, ответственности и распределения обязанностей.

Середина ноября станет символическим моментом для завершения затянувшихся дел. Скорпионам будет легче определить дальнейшее направление, разобраться с нерешенными вопросами и принять решения, которые ранее откладывались.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Телец

Для Тельцов сезон Скорпиона станет периодом переосмысления прошлого опыта и постепенного перехода к более активным действиям. На первый план выйдут партнерство, семейные дела и личные отношения.

Взаимоотношения

Меркурий и Солнце в секторе партнерства символически указывают на возможность прояснить ситуации, которые долгое время оставались непонятными. Тельцы смогут вернуться к важным разговорам, выразить собственные ожидания и найти общий язык с близкими. Переход Венеры к прямому движению, согласно астрологическому прогнозу, будет способствовать гармонизации отношений.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Семья и романтика

Влияние Юпитера и Марса в секторе домашней жизни связывают с желанием навести порядок в быту, укрепить семейные узы и избавиться от привычек, мешающих гармонии. Одинокие Тельцы могут почувствовать большую уверенность при знакомствах и быть более открытыми к новым чувствам.

Для тех, кто уже находится в отношениях, этот период может стать поводом обсудить совместные планы и лучше понять потребности друг друга.

Овен

Овнам сезон Скорпиона предлагает сосредоточиться на финансах, карьерных перспективах и эмоциональной близости. После периода сомнений представители этого знака могут почувствовать готовность действовать более решительно и определить, чего именно они стремятся достичь в ближайшем будущем.

Финансы и карьера

Согласно астрологическому прогнозу, возобновление прямого движения Меркурия и Венеры в середине ноября будет символизировать прояснение финансовых вопросов. Овнам стоит пересмотреть бюджет, вернуться к отложенным договоренностям и внимательнее отнестись к новым профессиональным предложениям. В то же время любые финансовые решения лучше принимать на основе реальных обстоятельств, а не только астрологических прогнозов.

Любовь и страсть

Прямое движение Венеры в секторе партнерства связывают с оживлением романтической жизни. Овны могут почувствовать желание откровеннее говорить о своих чувствах, восстановить эмоциональную связь или открыться новым знакомствам.

Особое внимание прогноз уделяет 16 ноября - дате, которую связывают с активным взаимодействием Марса и Юпитера. В астрологической интерпретации это символизирует усиление инициативности, страсти и стремления к переменам.

Близнецы

Для Близнецов сезон Скорпиона может стать временем личного обновления, налаживания рабочих процессов и восстановления важных контактов. Несмотря на возможную неопределенность в начале периода, постепенно будет появляться все больше возможностей для движения вперед.

Работа и дружба

Солнце в Скорпионе акцентирует внимание на повседневных обязанностях, рабочих задачах и заботе о собственном благополучии. Близнецы смогут вернуться к делам, которые пришлось отложить, и попытаться уладить недоразумения с коллегами. В дружеских отношениях важно не накапливать обиды, а открыто обсуждать проблемы.

Общение и личная жизнь

Астрологический прогноз связывает влияние Юпитера и Марса с оживлением общения, новыми идеями и более активной социальной жизнью. Представители этого знака могут получить интересные предложения, расширить круг знакомств или возобновить общение с человеком, с которым давно не виделись.

В романтической сфере Близнецов также могут ждать приятные перемены. Для кого-то это будет возвращение прежней близости, а для кого-то - знакомство, которое постепенно перерастёт в нечто большее.

Дева

Девам сезон Скорпиона обещает больше ясности после периода неопределённости. Представители знака смогут лучше понять собственные желания, сосредоточиться на важных делах и найти новые способы самовыражения.

Творчество и общение

Возобновление прямого движения Меркурия, который в астрологии считается планетой коммуникации и мышления, связывают с новыми идеями и творческим подъёмом. Девам может быть легче работать с информацией, вести переговоры, учиться и доносить свои мысли до других.

Этот период также подходит для возвращения к замыслам, которые ранее не удалось реализовать. Вместо того чтобы сомневаться в собственных возможностях, Девам стоит постепенно воплощать планы в жизнь.

Настроение и социальная жизнь

Сезон Скорпиона может побудить представителей этого знака активнее общаться, встречаться с друзьями и выходить за пределы привычного круга интересов. Новые контакты и обмен опытом помогут посмотреть на привычные ситуации под другим углом.

В личной жизни важно не требовать от себя и других идеальности. Больше открытости, искренних разговоров и готовности к компромиссам поможет Девам чувствовать себя увереннее и спокойнее.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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