Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

Виталий Кирсанов
22 октября 2026, 13:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Согласно нумерологическим представлениям, особой энергетикой "главного героя" обладают люди, родившиеся в даты, которые сводятся к числам 1, 3, 5 или 6.
4 даты рождения, которым приписывают энергетику
4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Рождённые 1, 10, 19 или 28 числа
  • Рождённые 3, 12, 21 или 30 числа
  • Рождённые 5, 14 или 23 числа
  • Рождённые 6, 15 или 24 числа

Есть люди, которые умеют превращать самые обычные моменты в нечто особенное. Они привлекают внимание окружающих, даже когда просто рассказывают историю, входят в комнату или занимаются повседневными делами. Их отличает особая харизма, благодаря которой они словно становятся главными героями собственной истории.

В нумерологии с такой энергетикой связывают четыре группы дат рождения. Одни ассоциируются с уверенностью и лидерскими качествами, другие - с творческим обаянием, свободолюбием или умением наполнять жизнь красотой и романтикой. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

видео дня

Согласно нумерологическим представлениям, особой энергетикой "главного героя" обладают люди, родившиеся в даты, которые сводятся к числам 1, 3, 5 или 6. При этом месяц рождения не имеет значения.

Об источнике: Parade

Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США.

Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.

Parade Magazine был основан в 1941 году.

В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.

Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Какие даты рождения связаны с энергетикой "главного героя"

Рождённые 1, 10, 19 или 28 числа

В нумерологии число 1 символизирует независимость, амбициозность и лидерство. Людям, родившимся в эти дни, приписывают стремление самостоятельно определять свой жизненный путь и не подстраиваться под чужие ожидания.

Их главная особенность - уверенность в собственных решениях и готовность брать инициативу на себя. Они могут первыми предлагать новые идеи, начинать проекты или выбирать направление, которое окружающим кажется необычным.

При этом им необязательно постоянно находиться в центре внимания. Их харизма проявляется в самостоятельности, внутренней решительности и способности идти к поставленным целям, даже если не все поддерживают их выбор.

Именно эта уверенность, согласно нумерологии, и создаёт впечатление человека, который сам пишет сценарий своей жизни.

Рождённые 3, 12, 21 или 30 числа

Людям, появившимся на свет в эти даты, нумерология приписывает творческую энергию числа 3. Она связана с самовыражением, артистизмом, чувством юмора и умением увлекать окружающих.

Такие люди способны оживить даже самый скучный разговор, рассмешить друзей и превратить обычную встречу в событие, которое ещё долго будут вспоминать. Их сильная сторона - умение общаться и находить подход к разным людям.

Энергетика "главного героя" у них проявляется не столько в стремлении руководить, сколько в способности создавать настроение. Они могут выделяться оригинальным стилем, творческими увлечениями или необычным взглядом на привычные вещи.

Их присутствие делает общение ярче и интереснее, а природная непосредственность помогает располагать к себе людей.

Рождённые 5, 14 или 23 числа

Для людей, родившихся в эти дни, однообразие может казаться настоящим испытанием. В нумерологии число 5 связывают со свободой, любознательностью и стремлением к переменам.

Представители этой группы любят пробовать новое, открывать незнакомые места и менять привычный уклад жизни. Они могут внезапно отправиться в путешествие, решиться на эксперимент с внешностью или пересмотреть свои планы на будущее.

Их харизма заключается в любопытстве и открытости к новым впечатлениям. Они постоянно расширяют кругозор, знакомятся с интересными людьми и получают опыт, который помогает им лучше понимать себя.

Такие личности способны удивлять даже тех, кто, казалось бы, давно их знает. Они не стремятся следовать заранее написанному сценарию и предпочитают оставлять место для неожиданных поворотов.

Согласно нумерологии, именно любовь к переменам придаёт их жизни особую динамику и делает их похожими на героев захватывающей истории.

Рождённые 6, 15 или 24 числа

Число 6 в нумерологии ассоциируется с любовью, красотой, гармонией и самовыражением. Поэтому людям, родившимся в эти даты, приписывают способность замечать прекрасное в повседневности и создавать вокруг себя особую атмосферу.

У них может быть развитое чувство стиля, талант к оформлению пространства или умение превращать обычные события в приятные воспоминания. Они ценят уют, уделяют внимание деталям и стараются окружать себя людьми, с которыми чувствуют эмоциональную близость.

Их энергетика "главного героя" проявляется через романтичность и заботу. Они могут организовать неожиданный ужин для любимого человека, собрать семью за одним столом без особого повода или обустроить дом так, чтобы он отражал их индивидуальность.

Для таких людей важны не только масштабные события, но и небольшие моменты, из которых складывается повседневная жизнь. Они умеют создавать тёплую атмосферу, поддерживать близких и находить особую ценность в простых радостях.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Войны могло не быть: Зеленский назвал настоящую цель Путина и предупредил об угрозе

Войны могло не быть: Зеленский назвал настоящую цель Путина и предупредил об угрозе

13:56Аналитика
Россия передала Украине тела 252 погибших защитников — Коордштаб

Россия передала Украине тела 252 погибших защитников — Коордштаб

13:14Война
РФ начала бить по Украине новой крылатой ракетой "Филин": что выяснило ГУР

РФ начала бить по Украине новой крылатой ракетой "Филин": что выяснило ГУР

12:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

Последние новости

15:20

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

15:17

До ноября продлится "истерика Трампа": что может измениться после выборов в США

15:11

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

14:51

Оззи Осборну грозила смерть на сцене: вдова рассказала о предупреждении врачей

14:50

Кто-то торговал пирамидками шиацу, а Фёдоров продавал воду как средство для похудения и едва не сел в тюрьму, - Юрий Луценко

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
14:42

Путин сделал Трампу "подарок": чего ожидать от нового этапа мирных переговоров

14:39

Свинина будет таять во рту: в чем замочить мясо перед запеканием

14:16

Гороскоп Таро на завтра 23 октября: Овнам - исцеление, Ракам - довериться

13:56

Войны могло не быть: Зеленский назвал настоящую цель Путина и предупредил об угрозеВидео

Реклама
13:50

Гордон поделился редким фото своих родителей: как они выглядят

13:42

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

13:16

Загородний обвинил политиков в попытке использовать обыски НАБУ для оказания давления на НБУ

13:14

Россия передала Украине тела 252 погибших защитников — КоордштабФото

13:00

Умер легендарный кантри-певец Джон Андерсон: артисту был 71 годВидео

12:32

Лубинец заявил о кризисе в ТЦК: количество жалоб превысило показатель за весь 2025 год

12:30

Меган Маркл вышла в образе за 36 тысяч долларов: траты вызвали вопросыВидео

12:29

РФ начала бить по Украине новой крылатой ракетой "Филин": что выяснило ГУР

12:17

Кого ждет прибыль, знакомства и неожиданный поворот: гороскоп на ноябрь 2026

11:50

Кто заплатит за войну в Украине в 2027 году: Евросоюз ищет €70 млрд

11:26

Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев: погибли людиФото

Реклама
11:08

ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу — "Хартия"

10:42

Десятки конгрессменов США обратились к Трампу из-за Украины: о чем говорится в письме

10:33

Гороскоп на завтра, 23 октября: Девам — переживания, Стрельцам — радость

10:19

Цель — мосты, Киеву грозит удар балистикой: названы возможные сроки атакиФото

09:54

"Приятный бонус на пиво: Дядя Жора рассказал о заработках украинских артистов

09:54

РФ ударила по Украине ракетами и сотнями дронов: Воздушные силы раскрыли детали

09:44

США задабривают людоеда по его же схеме: Невзлин объяснил логику Путинамнение

09:20

РФ уничтожила "Эпицентр" на Почайной в Киеве: в ТЦ попала баллистическая ракетаФото

08:55

Посланники Трампа упрекнули Зеленского за критику президента США – NYT

08:31

Удар по Харькову и Лозовскому району: погибла женщина, ранены двое детей

08:03

В Киеве ограничили движение метро после обстрела: какие станции работают

07:35

Под Москвой прогремели взрывы: атакована база ремонта российских ЗРК в Серпухове

06:44

Ночная атака на Киев: 1 жертва, более 20 раненых, повреждена станция скорой и мостФото

05:31

Как избавиться от конденсата на окнах без осушителя: поможет обычное средство из кухни

04:44

Красная нить на левом запястье: что означает популярный оберег

04:02

Дрова могут испортиться даже в сарае: сколько лет их можно хранитьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

03:32

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

02:16

Картофельное пюре получится в разы вкуснее: что нужно сделать сразу после варки

01:45

Жизнь трех знаков зодиака наладится с 22 октября: кто среди счастливчиков

Реклама
21 октября, среда
23:36

Свитолина сообщила мужу о решении развестись по телефону: что узнали СМИ

23:32

Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд

23:03

Одна хитрость поможет сохранить сушеные грибы надолго: что положить в банку

23:00

В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

22:37

72-летний Макаревич снова станет отцом: что известно

22:10

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

22:09

Федишин впервые показала себя после потери дочери

22:02

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

21:24

Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

20:08

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять