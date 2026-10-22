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Кого ждет прибыль, знакомства и неожиданный поворот: гороскоп на ноябрь 2026

Анна Ярославская
22 октября 2026, 12:17
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Астролог Анжела Перл назвала самые важные даты месяца для Стрельцов.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на ноябрь 2026 Стрелец - прогноз астролога Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие даты ноября важнее всего для Стрельцов
  • Почему до 15 ноября лучше не планировать операций
  • Когда Стрельцам ждать прибыли

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2026 для Стрельцов. Марс и Юпитер почти весь месяц - с 1 по 25 число - будут двигаться в соединении по девятому дому гороскопа Стрельцов. Этот сектор является для Стрельцов особенным, ведь именно он точнее всего отражает символику знака.

"Это расширение сознания, это путешествия куда-то в другие страны, это знакомство с иностранцами. Это когда у вас клиенты из других стран, когда ваш бизнес расширяется. Это публичность, реклама, популярность, известность", - рассказала Перл на своем ютуб-канале.

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По ее словам, Марс отвечает за активность и желание действовать, а Юпитер усиливает любые начинания. Стрельцы могут начать преподавать или сами пойти учиться, познакомиться с наставником, издать собственную книгу или выступить перед публикой. Девятый дом также связан с юридическими вопросами, поэтому в ноябре возможны судебные заседания или оформление документов.

Влияние Марса на этот сектор растянется почти до лета 2027 года - с трехмесячным перерывом зимой.

"Поэтому может быть так, что если вы что-то сейчас начали или начнете в ноябре, то реализуется эта история или закончится это только в середине мая, только где-то в районе 15 мая", - предупреждает астролог.

Ретроградный Меркурий в ноябре 2026: чего не стоит делать Стрельцам

Уже 9 ноября наступит новолуние, которое придется на двенадцатый дом гороскопа Стрельцов.

"12-й дом - это, в общем-то, дом освобождения, исцеления, излечения эмоциональных травм. Может быть, новость какая-то, что-то вы узнаете о прошлом или о представителях вашего рода", - говорит Перл.

Астролог не исключает, что тема коснется здоровья: этот сектор также связан с клиниками, больницами и сдачей анализов. Кроме того, он символизирует изоляцию - желание куда-то уехать или, наоборот, вернуться домой.

Еще одна важная дата - 13 ноября, когда Меркурий, двигавшийся с октября в обратном направлении, перейдет в прямую фазу.

"И поэтому первые две недели ноября нежелательно ничего подписывать, ни покупать дорогое, ни квартиры, ни машины. А плановые операции нежелательно делать до 15 ноября", - подчеркивает астролог.

Начало месяца Перл описывает как период ожидания: документы задерживаются, дела не завершаются, продажа буксует. После 13 ноября ситуация сдвинется с места. В это время Стрельцы могут искать документы в архивах, изучать историю семьи, заниматься оформлением наследства или разбирать вещи ушедших родственников.

Через день после Меркурия направление движения сменит и Венера, которая 40 дней была ретроградной в одиннадцатом доме - секторе друзей, единомышленников и социума. До этого Стрельцам могло не хватать времени на встречи, или они были заняты подготовкой к выступлению, вебинару либо конференции.

"А после того, как Венера развернется 14 ноября, уже как бы все легко получится, и вы уже встретитесь там, или, может, у вас девичник, или, может, вы поедете, вас пригласили на свадьбу или на день рождения, к кому-то пойдете или на какой-то концерт вместе с друзьями пойдете", - советует Перл.

Этот период может принести и новые связи.

"Могут быть новые знакомства, и романтические тоже, или, может быть, встреча какого-то даже влиятельного человека, который может вам в чем-то помочь", - уверена астролог.

Среди возможных событий она также называет поездки к родственникам, хорошие вести о детях, в том числе новость о беременности или приглашение на крестины. Одиннадцатый дом, добавляет Перл, традиционно связан и с финансовой прибылью.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Полнолуние 24 ноября 2026: что ждет Стрельцов в конце месяца

23 ноября для Стрельцов стартует сезон дней рождения - Солнце переходит в их знак.

"Солнце - это энергия, и энергия входит в знак Стрельца. С 23-го числа и самочувствие улучшится, и настроение улучшится, и энергии будет у вас больше", - отмечает Перл.

На следующий день, 24 ноября, наступит полнолуние в седьмом доме гороскопа, который отвечает за партнерство, романтические отношения, брак и развод.

"Что-то проявится, и что-то вас удивит. Будет сюрприз или будет как-то не так, как вы думаете", - предупреждает астролог.

Причину она объясняет соединением Луны с Ураном, из-за которого события часто развиваются вопреки ожиданиям. Речь идет не только о личной жизни, но и о деловых отношениях: сделку могут отложить или перенести, кто-то может отказаться от договоренностей. При этом Уран - планета скорости, так что все может решиться молниеносно. Эффект полнолуния затронет и отношения с начальником, мамой или подругой.

Сильнее всего его ощутят Стрельцы с асцендентом или Луной в первом, втором или третьем градусе знака, а также те, кто родился 23, 24 или 25 ноября.

26 ноября Марс перейдет в десятый дом - сектор работы, бизнеса, статуса, достижений и финансов. На этих темах Стрельцы будут фокусироваться до 22 февраля, после чего планета вернется в девятый дом и пробудет там до 15 мая.

В то же время часть планов будут сдерживать Сатурн и Нептун, которые находятся в ретроградном движении в пятом доме - секторе романов, талантов и увлечений.

"Сатурн - это ответственность, что у вас есть все-таки ответственность какая-то, может быть, работа, может быть, дети, может быть, еще что-то. И вы не можете просто так все бросить и уехать", - говорит Перл.

Облегчение, по ее прогнозу, наступит после 10 декабря, когда Сатурн развернется. Тогда будет проще уйти в отпуск или найти, с кем оставить детей.

Самым благоприятным периодом месяца астролог называет последнюю неделю месяца. С 22 по 30 ноября Венера, планета малого счастья, и Юпитер, планета большого счастья и управитель Стрельцов, будут находиться в аспекте 60 градусов. Это открывает возможности для обучения, изучения иностранных языков, поездок за границу, работы с иностранными клиентами и даже романтических отношений с иностранцем.

"Венера в 11-м доме дает доходы, а Юпитер расширяет это. Так что ждите прибыли в последнюю неделю ноября", - резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Стрельцов на ноябрь 2026:

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