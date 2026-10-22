Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Жизнь трех знаков зодиака наладится с 22 октября: кто среди счастливчиков

Руслана Заклинская
22 октября 2026, 01:45
google news Подпишитесь
на нас в Google
Для трёх знаков зодиака астрологические изменения, начиная с 22 октября, станут отправной точкой нового, гораздо более успешного этапа.
Жизнь трех знаков зодиака наладится с 22 октября: кто среди счастливчиков
С 22 октября у трех знаков зодиака начинается удачная полоса / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие три знака зодиака почувствуют положительные изменения с 22 октября
  • Что изменится в жизни Овнов, Близнецов и Скорпионов
  • Как настойчивость и терпение помогут им достичь желаемого

С 22 октября жизнь трёх знаков зодиака постепенно начнёт налаживаться. Они смогут заметить положительные изменения и почувствовать, что приложенные усилия наконец приносят результаты.

Как пишет YourTango, астрологические изменения, связанные с ретроградным Ураном, помогут этим знакам по-другому взглянуть на ситуации, которые раньше казались сложными. Главред выяснил, кому стоит ожидать постепенных улучшений.

видео дня

Овен

С 22 октября Овны смогут заметить, что обстоятельства постепенно меняются к лучшему. Представители знака начнут замечать результаты своих предыдущих усилий. Особенно это коснется планов, которые они строили еще в начале года.

Овны не всегда отличаются терпением, однако на этот раз готовность ждать и упорно работать может сыграть им на руку. Настоящие изменения требуют времени, и теперь представители знака смогут убедиться, что их старания не были напрасными.

Постепенно ситуация начнёт меняться к лучшему. Овнам стоит продолжать двигаться к своим целям и не отказываться от задуманного до появления первых результатов.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Близнецы

Близнецы давно ждут перемен и в целом относятся к ним открыто. Представители знака понимают, что жизнь постоянно меняется, а новые обстоятельства могут принести неожиданные возможности.

Согласно астрологическому прогнозу, ретроградный Уран побудит Близнецов переосмыслить свои планы и не оставаться на месте. Им может не хватить лишь небольшого толчка, чтобы наконец сделать следующий шаг.

С 22 октября Близнецы могут почувствовать прилив мотивации и готовность двигаться вперёд. Какими именно будут дальнейшие изменения, будет зависеть от их решений и действий, однако этот период может стать для них началом нового этапа.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Скорпион

Скорпионы долго ждали, когда обстоятельства начнут складываться в их пользу. Они верили, что приложенные усилия в конце концов принесут результат, даже если иногда возникали сомнения.

По прогнозу астрологов, с 22 октября представители этого знака могут увидеть, как их планы постепенно воплощаются в реальность. Упорный труд, выдержка и последовательность помогут им приблизиться к желаемому.

Скорпионам стоит не преуменьшать собственные достижения и помнить, сколько усилий они приложили, чтобы оказаться там, где находятся сейчас. Период ожидания может уступить место чувству уверенности и готовности к новым свершениям.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

23:00Украина
Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

21:24Война
Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффа

Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффа

19:50Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

Вторая жизнь старых наволочек: 8 практичных идей, которые удивят своей простотой

Вторая жизнь старых наволочек: 8 практичных идей, которые удивят своей простотой

Лунный календарь на ноябрь 2026 года — когда планировать важные дела

Лунный календарь на ноябрь 2026 года — когда планировать важные дела

Последние новости

02:16

Картофельное пюре получится в разы вкуснее: что нужно сделать сразу после варки

01:45

Жизнь трех знаков зодиака наладится с 22 октября: кто среди счастливчиков

21 октября, среда
23:36

Свитолина сообщила мужу о решении развестись по телефону: что узнали СМИ

23:32

Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд

23:03

Одна хитрость поможет сохранить сушеные грибы надолго: что положить в банку

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
23:00

В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

22:37

72-летний Макаревич снова станет отцом: что известно

22:10

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

22:09

Федишин впервые показала себя после потери дочери

Реклама
22:02

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

21:24

Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

20:08

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

19:59

Кофе легко испортить ещё до заваривания: какую воду заливать в кофеварку

19:50

Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффамнение

19:42

Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

19:38

Нельзя игнорировать: что нужно сделать осенью, чтобы подготовить автомобиль к зимеВидео

19:30

Сильная магнитная буря или затишье: что ждет Землю 22–23 октября

19:13

Три часа тет-а-тет с Путиным: что Уиткофф привез в Кремль и чем всё закончилось

19:10

Коваленко раскрыл провал РФ с Су-34: потери превысили производствомнение

19:02

РФ готовит новый массированный удар по Украине: какие регионы под угрозой атаки

Реклама
18:59

Голубцы не будут рваться: какую капусту нужно выбирать для блюда

18:50

Маринованные грибы получатся хрустящими и ароматными: что добавить в банку

18:39

Крещение в 2027 году: когда можно крестить ребёнка и каких дат следует избегать

18:14

Как правильно стирать любые одеяла, чтобы не повредить ткань и швы: простые правила

18:11

Гороскоп на ноябрь 2026 года: Козерогам — новые цели, Близнецам — важные решения

17:59

Министр Калашник: Украина получит 60 млн евро на модернизацию пунктов пропуска с ЕС

17:57

Злочевский переиграл государство? Минэкономики направило жалобу в СБУ на тех, на кого жалуются, — Таран

17:49

Чат села "взорвался" из-за пяти коров: одна реакция особенно рассмешила пользователей

17:49

Замиокулькас оживет и пустит новые побеги: что нужно изменить в уходе

17:29

Зачем класть медную монету в вазу с цветами: что показал эксперимент

17:15

Популярнее Пугачевой: продюсер раскрыл реальное влияние Сердючки

17:09

Батарея горячая, а в комнате все равно холодно: что следует проверить в первую очередь

17:07

Гороскоп на завтра, 22 октября: Овнам — удача, Девам — трудности

17:03

Зеленский сообщил, когда могут испытать украинскую систему ПВО FREYJA

16:56

Твердый сыр не будет портиться неделями: во что его нужно завернуть

16:53

Зачем садоводы осенью закапывают в землю картонные лотки из-под яиц

16:44

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились: на какое решение по Украине согласился Кремль

16:27

Сам ампутировал себе ногу, чтобы выжить: история воина, которая потрясла интернет

16:16

Стилистка показала самую универсальную вещь в гардеробе: какие луки с ней создатьВидео

16:16

Между Украиной и Польшей возник новый скандал из-за Шухевича: все детали конфликта

Реклама
16:16

Доллар пошёл вниз, а евро внезапно подскочил: курс валют на 22 октября

16:01

Вторая жизнь старых наволочек: 8 практичных идей, которые удивят своей простотой

15:50

КГГА отказала в проведении концерта Анны Тринчер: певица расплакалась

15:41

Лунный календарь на ноябрь 2026 года — когда планировать важные дела

15:39

В России разбился истребитель Су-30СМ: что случилось с экипажем

15:37

"Шрамы остаются": принц Гарри сделал важный шаг в отношении Уильяма

15:29

Волочкова снова в больнице: что случилось с путинисткой

14:56

Не только блекауты: РФ определила 7 новых целей для ударов по Украине, что известно

14:54

Зеленский согласен на мирное соглашение с РФ при заморозке по нынешней линии фронта

14:34

Гороскоп Таро на завтра 22 октября: Тельцам - не думать, Львам - сменить курс

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаКомнатные растенияАвтоВсе о салеСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять