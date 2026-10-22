Гороскоп Таро на завтра 23 октября: Овнам - исцеление, Ракам - довериться

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 23 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Луна

Овен, мы снова призываем вас притормозить - но на этот раз вовсе не для того, чтобы отдохнуть. Вам предлагается прислушаться к своим чувствам. Карта "Луна" часто указывает на склонность избегать проблем или даже прятаться от напряженных ситуаций. Однако 23 октября вы можете использовать свою решительность себе на пользу: не просто столкнуться с трудностями, а добраться до самой их первопричины. А это - путь к исцелению.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Четверка Кубков (перевернутая)

Телец, в прошлом вам довелось пережить боль, но собираетесь ли вы вечно оставаться "в броне"? Перевернутая Четверка Кубков говорит о том, что вы пытаетесь защититься. Беречь свое сердце - это нормально, но какой ценой?

Возможно, нынешняя ситуация вовсе не так плоха, как та, что была в прошлом. Вы стали мудрее - не упустите же шанс получить новый, по-настоящему ценный опыт.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Король Кубков

Обычно вы живете в мире собственных мыслей, но сегодня в дело вмешивается сердце. Ситуация, которая вызывает у вас сильный эмоциональный отклик, провоцирует мощную реакцию.

Может ли это выбить вас из колеи? Вполне возможно. Но это также поможет вам связать свои чувства с ходом мыслей - и уже одно это обещает сделать завершение 23 октября весьма интересным.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Девятка Мечей (перевернутая)

Пришло время перестать тревожиться о том, что вам неподвластно - а таких вещей немало. Перевернутая Девятка Мечей 23 октября - явный знак: сосредоточьтесь на внутреннем спокойствии. Когда в голову закрадываются сомнения, получится ли задуманное, - сразу отвечайте себе: "Получится". Это вовсе не значит, что можно игнорировать проблемы или сложить с себя ответственность; это значит - довериться самому процессу.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Шестерка Кубков

Шестерка Кубков - это карта исцеления. Поэтому, Лев, не удивляйся, если 23 октября всплывет какое-то старое воспоминание: это знак, что пришло время отпустить его и оставить в прошлом.

Иногда тебя могут настигать воспоминания из прошлого. Это отличный шанс перенастроить свое мышление и окончательно освободиться от того, что тебя тяготит.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Отшельник

Тебе вовсе не обязательно быть частью толпы или следовать за всеми только потому, что так делают остальные. 23 октября карта Отшельника напоминает: самое время замедлиться, побыть в одиночестве, поразмышлять и прислушаться к себе.

С чувствами гораздо проще разобраться, если дать им пространство. Сегодня - прекрасная возможность вновь обрести связь с самим собой.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Справедливость (перевернутая)

Сейчас в отношениях может ощущаться некий дисбаланс - словно они стали односторонними. Возможно, так происходит не всегда, но в определенные моменты ты чувствуешь обиду или замечаешь, что партнер отстраняется.

Вместо того чтобы пытаться сгладить ситуацию, игнорируя собственные эмоции, попробуй мягко обсудить происходящее. Откровенный разговор - лучшее использование энергии этого дня.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Смерть

Карта Смерть вовсе не означает физический уход из жизни. Чаще всего она указывает на завершение одного этапа и начало чего-то нового.

Поскольку Луна находится в знаке Овна, а Солнце входит в знак Скорпиона, возможно, ты завершаешь какие-то отношения и теперь переключаешь внимание на себя. Постарайся заняться тем, что поможет снять стресс и обрести внутренний покой. Как бы то ни было, 23 октября обещает стать позитивным днем!

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Четверка мечей

Признать, что вам необходим небольшой отдых, бывает непросто. Вы - гордый знак зодиака, и признание в усталости кажется вам равносильным поражению. Однако 23 октября карта "Четверка мечей" обращает на это ваше внимание, указывая на то, что подобный сценарий вам уже знаком.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Королева пентаклей

Вы сами должны позаботиться о том, чтобы создать вокруг себя безопасное и надежное пространство для жизни. По сути, именно в этом заключается главный смысл карты "Королева пентаклей" - забота о себе и обретение эмоциональной устойчивости. 23 октября уделите внимание мелочам, которые помогут вам почувствовать гармонию.

Устраните всё, что мешает вашему комфорту дома, а в общении с окружающими не бойтесь говорить "нет", если вас просят сделать то, чего вы делать не хотите. Устанавливайте границы: даже если другим это не понравится, в глубине души вы будете знать, что поступили так, как было необходимо.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Семерка жезлов

Карта "Семерка жезлов" напоминает: если кто-то переходит границы, вам вовсе не обязательно молчать и терпеть это. Возможно, вы склонны чрезмерно анализировать чужие мотивы, пытаясь убедить себя, что "ничего страшного не случилось". Тем не менее, всегда лучше прямо сказать о том, чего вы не приемлете, и поделиться своими чувствами по этому поводу. Озвучивание своих границ важно для вашего внутреннего исцеления - это поможет предотвратить повторение неприятных ситуаций в будущем.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Верховная жрица

Рыбы, вы обладаете удивительной интуицией, хотя не всегда отдаете должное этому своему природному дару. 23 октября, устав от бесконечного анализа какой-то проблемы, вы, возможно, решите, что лучше просто довериться естественному любопытству.

Проявляя искренний интерес к происходящему, вы придете к состоянию, в котором вам больше не нужно знать всё до мельчайших подробностей. Вы просто почувствуете, что ваш выбор - верный, что бы ни случилось.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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