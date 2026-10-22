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Китайский гороскоп на завтра, 23 октября: Быкам - исцеление, Козлам - избегание

Кристина Трохимчук
22 октября 2026, 17:23
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Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 23 октября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Кто-то может непреднамеренно задеть ваши чувства, сообщает horoscope.com. Постарайтесь легко отпустить ситуацию, если пострадало лишь ваше самолюбие. Вы отлично умеете быть чутким и внимательным слушателем. Под влиянием обстоятельств вы можете оказаться вовлечены в проблемы и заботы своих друзей.

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Китайский гороскоп на завтра – Бык

Вам будет намного проще проявить внутреннюю силу и уверенно отстоять свои мечты. Обязательно выделите больше времени для приятных развлечений и творческих занятий. Старые душевные раны могут окончательно исцелиться - просто оставьте их в прошлом и не оглядывайтесь назад. Чаще общайтесь с теми друзьями, которые помогают вам принимать разумные решения.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Атмосфера может стать довольно тяжелой и эмоционально насыщенной. Помните, что это абсолютно неподходящее время для затаенных обид или взаимных упреков. С возникающими проблемами нужно разбираться напрямую и конструктивно, стремясь сразу находить реальные решения. Ваш напор может оказаться слишком мощным для окружающих.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Используйте любую социальную возможность, чтобы блеснуть своими знаниями и получить удовольствие от общения. Ваши долгие часы упорного труда начинают приносить заслуженные плоды. Вечером поиск компромисса с кем-то из близких может превратиться в непростую задачу. Проявите зрелость и не ложитесь спать в гневе.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Если у вас есть любимый человек, постарайтесь в этот период создать больше особенных совместных воспоминаний. Даже самая простая неспешная прогулка по городу поможет вам открыться друг другу и вывести отношения на новый, более глубокий уровень. Не позволяйте тяжелому опыту прошлых лет диктовать ожидания от настоящего.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Вы гораздо чувствительнее, чем может показаться со стороны, ведь за уверенным внешним обликом часто скрывается очень уязвимая натура. Романтические мечты могут сильно отвлекать от дел, но если ваши чувства к кому-то действительно серьезны, будьте предельно искренни. Обязательно сделайте для него что-нибудь приятное и неожиданное для любимого человека.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Ваша мягкая и восприимчивая натура в этот период может неожиданно сделать вас искусным манипулятором. Вы способны притворяться и вести себя так, будто абсолютно ничего не случилось и даже вызывать у другого человека чувство вины. Постарайтесь быть намного более прямолинейными в общении и открыто говорить о том, что вас беспокоит.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

В общении могут возникнуть неожиданные сложности - как раз тогда, когда вы меньше всего этого ждете. Постарайтесь сделать свой график в этот период максимально простым и свободным. Занимайтесь только тем, что действительно необходимо, и сознательно избегайте общения с трудными людьми. Сведите к минимуму переписку и телефонные звонки.

Об источнике: Horoscope.com

Horoscope.com - один из самых известных англоязычных сайтов, посвященных астрологии, гороскопам и эзотерическому контенту. Платформа публикует ежедневные, недельные, месячные и годовые гороскопы, материалы о знаках зодиака, китайском гороскопе, нумерологии, Таро и астрологических событиях. Сайт является флагманским проектом компании Horoscope.com, Inc. и позиционируется как развлекательный и информационный ресурс для широкой аудитории.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Будьте смелыми и решительными, ведь отвага всегда окупается. В этот период энергетика вокруг может сделать окружающих несколько более задиристыми, чем обычно. Кто-то, придерживающийся более консервативных взглядов, скорее всего, отнесется к вашим идеям и планам негативно. Постарайтесь не принимать близко к сердцу эту критику.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Безупречное чувство стиля становится вашим мощным оружием. Даже если окружающие не до конца разделяют ваши взгляды, им всё равно искренне захочется помочь вам в достижении важных целей. На первом месте сейчас должны быть семейные дела. Включайте критическое мышление с незнакомцами и не поддавайтесь на жалостливые истории.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

День может оказаться непростым, ведь возможны разногласия с действительно важными для вас людьми. Не исключены разочарования в личной жизни или неожиданные обстоятельства, требующие вашего времени и внимания. Однако свято верьте в то, что у вас вполне достаточно навыков и сил, чтобы уверенно вырваться из любых неприятных ситуаций.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Вы выиграете гораздо больше, если будете готовы разумно чем-то уступить. Критическим взглядом оцените накопившийся беспорядок у себя дома и незавершенные дела на работе - сейчас как раз самое подходящее время, чтобы окончательно навести порядок в шкафах и задачах.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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