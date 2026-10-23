Гороскоп для Скорпионов на ноябрь 2026: когда начнется полоса удачи

Полнолуние 24 ноября принесет сюрприз от Урана. Скорпионов ждут неожиданные деньги, проверки и резкие повороты в отношениях.

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Гороскоп на ноябрь 2026 - Анжела Перл сказала, что ждет Скорпионов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

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Новолуние 9 ноября даст Скорпионам новые силы

Важные сделки лучше отложить до середины месяца

Последняя неделя ноября обещает прибыль и смену статуса

Скорпионы в ноябре 2026 года получат мощный карьерный толчок: с 1 по 25 ноября Марс и Юпитер будут находиться в соединении в десятом доме их гороскопа. Астролог Анжела Перл составила прогноз для этого знака зодиака на месяц, в течение которого также произойдет новолуние в Скорпионе, завершение ретроградного Меркурия и разворот Венеры.

Как рассказала Перл на своем ютуб-канале, влияние красной планеты на сферу профессиональных амбиций затянется надолго. С коротким перерывом она будет оставаться в этом секторе до 15 мая.

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"Марс – это у нас желания, достижения, приложение усилий, активность какая-то. То есть вы, может, будете строить свой бизнес, может, у вас будет очень много работы, может быть, будет много ответственности. Возможно, у вас будет расширяться база клиентов или расширяться бизнес или работа, потому что Юпитер дает расширение", – отмечает Перл.

По ее словам, речь идет и о возможном повышении, и о старте движения к цели. Результата Скорпионы могут достичь примерно в середине мая, когда Марс будет выходить из десятого дома.

Новолуние в Скорпионе 9 ноября 2026

9 ноября Солнце соединится с Луной в знаке Скорпиона. Такое явление случается лишь раз в год.

"Вы как будто с новой энергией, с новыми силами. Это могут быть и новые намерения, новые какие-то начинания, вообще фокус на что-то новое. Могут быть новые отношения, но лучше, если эти отношения начнутся после 14 ноября, когда Венера развернется", – советует астролог.

До 14 ноября, по прогнозу Перл, Скорпионы могут обновить имидж: сменить стиль, прическу, даже фамилию или взять псевдоним, а также примерить другую социальную роль. Сильнее всего влияние этого дня ощутят родившиеся 8, 9 или 10 ноября, а также те, у кого Луна расположена в 15–17 градусе Скорпиона.

Ретроградный Меркурий в ноябре 2026 – когда подписывать документы

Первые две недели месяца пройдут под знаком ретроградного Меркурия. Его обратное движение завершится 13 ноября.

"Естественно, что в первую половину ноября нежелательно подписывать важные документы, совершать сделки, покупать что-то очень дорогое, делать плановые операции. Только уже где-то начиная с 15 ноября можно все это делать", – предупреждает астролог.

Разворот произойдет в первом доме, то есть непосредственно в знаке Скорпиона. Поэтому, по мнению Перл, коммуникация и личные связи в этом месяце выйдут на первый план.

"Может быть, вы что-то определите, примете какое-то важное решение, встретитесь с кем-то, переговоры могут завершаться. Может, будете подписывать какие-то важные соглашения, контракт, договор – это после 13 ноября", – подчеркивает Перл.

Если в предыдущие недели Скорпионы ждали документов, новостей или информации, после 13 ноября эта пауза завершится, добавляет астролог. Ощутимее всего разворот Меркурия станет для тех, кто празднует день рождения 13 ноября.

Разворот Венеры 14 ноября – финансы и отношения Скорпионов

После 40 дней ретроградного движения Венера 14 ноября наконец сменит направление. С этого момента, как советует Перл, можно планировать инъекции, пластические операции и другие процедуры, связанные с красотой.

"Когда Венера ретроградная была, то и в отношениях вы могли что-то обдумывать, взвешивать или не могли встретиться. И по финансам, возможно, были большие траты, или вы ждали деньги, а они не приходили, или что-то сложно было с клиентами. Но после 14 ноября уже финансовая ситуация должна наладиться", – уверена астролог.

Разворот планеты произойдет в зоне гороскопа, которая для Скорпионов отвечает за подсознание и завершение циклов.

"Могут прийти деньги из прошлого какие-то, или долги могут вам вернуть, или из-за границы кто-то пришлет финансовую помощь. 12-й дом – это медитации, йога, регрессии, то есть эзотерические практики, психология. Если вы в этих профессиях, то у вас очень хорошо пойдут клиенты, продажи после 14 ноября", – отмечает Перл.

Еще более благоприятный период начнется в начале декабря, когда Венера войдет в знак Скорпиона: улучшатся настроение, финансы и личная жизнь. Промежуток между разворотом планеты и ее переходом астролог считает временем для подведения итогов.

"Может быть, и история такая, что вы освобождаетесь от каких-то отношений, потому что новые придут к вам. И лучше это сделать все до 5 декабря, потому что с 5 декабря уже новые знакомства могут быть или новые отношения. И здесь отношения могут быть не только романтические, а и рабочие отношения, или отношения с клиентами, или партнерство какое-то в бизнесе", – говорит Перл.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Полнолуние 24 ноября 2026 – сюрпризы для Скорпионов

23 ноября Солнце перейдет во второй дом гороскопа Скорпионов, поэтому на первый план выйдут источники дохода и самооценка. На следующий день, 24 ноября, полнолуние в восьмом доме совпадет с соединением Луны и Урана.

"Уран у нас планета неожиданностей, неожиданных поворотов, неожиданной информации, смены планов, сюрпризов. Так вот, это могут быть и неожиданные деньги или, наоборот, какие-то новости, которые вы не ожидали", – предупреждает астролог.

Восьмой дом связан также с налоговой, поэтому Перл не исключает внезапной проверки бизнеса. Актуальными могут стать вопросы наследства и алиментов, а еще – психологических травм, вплоть до смены психолога.

Эта же конфигурация затрагивает и тему вредных привычек.

"Уран здесь очень хорошо, потому что вы можете резко бросить алкоголь или сигареты, или наркотические какие-то средства", – отмечает Перл.

Восьмой дом отвечает еще и за интимную жизнь, поэтому примерно 24 ноября может внезапно проявиться ситуация с близким партнером.

"Может быть как в плюс, так и в минус. Уран здесь непредсказуем. Единственное предсказание по Урану – что будет не так, как вы думаете", – подчеркивает астролог.

Марс в 11-м доме с 26 ноября – встречи и публичность

26 ноября Марс сменит знак и на три месяца, до 22 февраля, переместится в 11-й дом. Это сектор социальных связей, ивентов, концертов, вебинаров и конференций.

"Как будто вы куда-то или будете много встречаться, или с друзьями, или куда-то ходить – в спортзал, бассейн, еще куда-то, где много людей собирается. Или сами будете что-то организовывать для какого-то количества людей", – описывает Перл.

После 22 февраля планета вернется в десятый дом и останется там до 15 мая, поэтому фокус снова сместится на профессиональные цели.

Тем временем Сатурн и Нептун находятся в шестом доме гороскопа Скорпионов и движутся ретроградно. Давление обязанностей, причем не только профессиональных, может сохраняться до следующего месяца.

"Легче станет или в плане работы, бизнеса, или в плане ответственности, или в плане решения каких-то вопросов, проблем. Легче станет уже в декабре, после разворота Сатурна, а он разворачивается у нас 10 декабря", – отмечает астролог.

Самая удачная неделя ноября для Скорпионов

Самым благоприятным отрезком месяца Перл называет период с 22 по 30 ноября, когда Венера и Юпитер образуют гармоничный аспект.

"Венера – планета малого счастья, Юпитер – планета большого счастья. И они обе планеты щедрости, подарков, денег, любви. И вот эти две планеты смотрят друг на друга и усиливают друг друга", – подчеркивает астролог.

Поскольку Юпитер расположен в десятом доме Скорпионов, влияние тандема может проявиться через смену статуса.

"Например, вы узнаете, что вы ждете ребенка, что вы станете родителями, или у вас повышение на работе, или какая-то командировка хорошая, или, может быть, предложение выйти замуж. Или это может быть связано даже с переездом куда-то, потому что Венера в 12-м доме у вас, дом дальних земель", – отмечает Перл.

Кроме того, сочетание Венеры и Юпитера, по словам астролога, дает прибыль. В конце месяца Скорпионы могут получить финансы, признание или популярность.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Скорпионов на ноябрь 2026:

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