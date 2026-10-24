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Кому Уран готовит большой сюрприз на работе и в здоровье: гороскоп на ноябрь 2026

Анна Ярославская
24 октября 2026, 12:16
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Марс и Юпитер активируют финансы, Венера поможет в карьере, а в конце месяца ожидается прибыль.
Анжела Перл, гороскоп Козерог
Гороскоп для Козерогов на ноябрь 2026 - прогноз астролога Анжелы Перл / ​ Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com ​

Главное из прогноза Анжелы Перл:

  • Финансовые дела Козерогов могут затянуться до середины мая
  • Романтические знакомства лучше отложить до 14 ноября
  • Полнолуние 24 ноября принесет сюрпризы в работе или здоровье

Козероги в ноябре 2026 года окажутся под влиянием соединения Марса с Юпитером, которое активирует финансовый сектор гороскопа и может растянуть денежные вопросы вплоть до мая 2027-го. Астрологический прогноз для знака составила астролог Анжела Перл.

Месяц также принесет разворот Меркурия и Венеры, полнолуние с Ураном и благоприятный для заработка аспект в последнюю неделю. Первые двадцать дней ноября обе планеты будут идти по небу бок о бок.

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"Восьмой дом - это финансы, особенно чужие деньги или общие деньги, совместные какие-то деньги, может быть, совместный бизнес. Может, вы будете что-то менять или выходить из какого-то бизнеса. Может быть, это деньги вашего мужа или жены, и у них будут перемены по зарплате, в бизнесе, на работе", - рассказала Анжела Перл на своем ютуб-канале.

Астролог не исключает, что Козероги займутся рефинансированием, оформлением займов или новых кредитных карт, страховкой, алиментами либо разделом имущества. Возможен и обратный сценарий - запуск партнерского дела, в которое кто-то вложит собственные средства, или активный приток клиентов.

Когда Козерогам ждать завершения финансовых дел

Продолжительность этого влияния объясняется траекторией Марса. 10 января планета развернется в обратное движение, а прямой снова станет только 2 апреля 2027 года. Планета окончательно покинет восьмой дом 15 мая.

"Тема финансового восьмого дома будет долго, вы на это и рассчитывайте. Может быть, вы сейчас что-то начнете, а реализуется это только где-то в середине мая. Может быть, вы оформляете какую-то сделку, перевод денег в другую страну, может быть, выплаты какие-то должны быть", - предупредила астролог.

Юпитер, по ее словам, расширяет возможности: заем могут одобрить даже на большую сумму, чем планировалось.

Еще одна сфера Юпитера - юридические дела, судебные процессы и наследование. Оформление наследства или спор из-за денег могут затянуться до середины мая, причем для одних результат окажется выгодным, а для других - нет.

Гороскоп для Козерогов на ноябрь 2026: новолуние и знакомства

9 ноября новолуние придется на 11-й дом гороскопа Козерогов, который отвечает за социум и круг общения. Перл прогнозирует приглашения на дни рождения, свадьбы, крестины или благотворительные ужины, а также участие в вебинарах и конгрессах - вживую или онлайн.

"11-й дом - это еще и наши мечты, это все-таки будущее, дом будущего. Так что здесь может появиться новый человек, с которым вы будете общаться. Новая подруга", - отмечает астролог.

С сердечными делами она советует не спешить. Отдельно Перл упоминает возможное вступление в спортклуб или другую организацию, новое хобби и новости, связанные с детьми любого возраста.

"Если романтическое знакомство, то до 14 ноября лучше не знакомиться, потому что Венера ретроградна. Пусть она развернется, лучше после 14 ноября", - посоветовала Перл.

13 ноября Меркурий завершит ретроградный период и перейдет в прямое движение в том же 11-м доме. Дела, буксовавшие последние недели, наконец сдвинутся с места.

"Может быть, вы последние три недели связывались с кем-то, кого вы знаете, подготавливали, собирали информацию, обговаривали, что-то обсуждали. Вот теперь эти планы начнут реализовываться после 13 ноября", - убеждена астролог.

Поскольку 11-й дом отвечает еще и за результаты, Козероги могут получить оплату за давно проделанную работу или дождаться, что друг или подруга наконец выполнит обещанное.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Карьера и деньги Козерогов после 14 ноября

14 ноября Венера завершит 40-дневный ретроградный цикл и пойдет вперед в 10-м доме - секторе целей, достижений и профессионального статуса.

"Здесь Венера продвинет и финансовые дела, дела, связанные с работой и с вашим бизнесом. Может быть, получите новую работу или новую должность, новых клиентоы. Может быть, закончится какой-то сложный период", - отмечает Перл.

Первые две недели ноября, по ее прогнозу, могут пройти под знаком переоценки - как рабочих связей с коллегами, так и личной жизни. После разворота Венеры наступит время для решений.

"Касаемо брака, развода, съезжаться, жить вместе, разъезжаться - все уже намного будет яснее, и проще, и легче. Вот после 13–14 ноября, когда Меркурий с Венерой развернутся", - подчеркнула астролог.

Полнолуние 24 ноября 2026: что ждет Козерогов

23 ноября Солнце перейдет в 12-й дом - сектор завершения, очищения и отдыха. Перл советует обратить внимание на отпуск, сон, обследования, лечение зубов или запланированные операции, а косметические процедуры проводить уже после разворота Венеры. К этому же сектору относятся медитация, йога и массаж.

На следующий день, 24 ноября, полнолуние придется на шестой дом, связанный с работой, здоровьем и ежедневной рутиной. Рядом с Луной будет находиться Уран.

"Уран - планета сюрпризов, неожиданных поворотов. По Урану это всегда предсказание будет не так, как вы думаете. Что-то или сюрприз на работе у вас, или по здоровью", - предупреждает Перл.

Перемены могут коснуться и быта: появятся новые обязанности, например присмотр за ребенком или внуком, или, наоборот, Козероги освободятся от постоянных хлопот. К этому же дому астролог относит домашних животных и неожиданное решение давних проблем.

Путешествия и прибыль Козерогов в конце ноября

26 ноября Марс перейдет из восьмого в девятый дом и пробудет там до 22 февраля, после чего вернется обратно. Этот сектор Перл связывает с юридическими документами, иностранцами, обучением, религией и мировоззрением.

"Путешествия за границу, оформление визы, загранпаспорта - это что-то такое, что может давать другие культуры и другую страну. Может, вы будете покупать квартиру в другой стране или временно едете на три месяца куда-то на зиму пожить", - отмечает астролог.

Среди других сценариев - изучение иностранного языка, клиенты из-за рубежа, расширение бизнеса на другие рынки, интервью, развитие блога или издание книги. Не исключена и поездка к наставнику или в место силы.

Самым удачным периодом месяца Перл называет последнюю неделю. С 22 по 30 ноября Венера в 10-м доме образует секстиль - угол 60 градусов - с Юпитером в восьмом.

"Венера - это планета малого счастья, Юпитер - планета большого счастья. То ли хорошо вам заплатят, то ли хороший проект, за который вы деньги хорошо получите, то ли клиентов много - что-то вам удачно повезет, и будет прибыль в последнюю неделю ноября", - обещает астролог.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Козерогов на ноябрь 2026:

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