Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Тельцам - роскошь, Львам - встреча

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 25 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: "Тройка кубков"

Овен, это ваш шанс показать окружающим, как вы к ним относитесь. "Тройка кубков" - карта, символизирующая дружбу и радостное, беззаботное времяпрепровождение. Приготовьтесь от души посмеяться!

Помните: чтобы встретиться с друзьями, не нужен особый повод. Можно устроить совместный обед или просто пообщаться - без всякой причины. Энергия Тельца напоминает нам, что самые ценные сокровища в жизни - это простые вещи.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: "Звезда"

"Звезда" - это карта исполнения желаний, дарения и получения того, к чему стремится ваше сердце. Поэтому 25 октября сделайте то, что подарит вам ощущение, будто сбылась ваша мечта.

Вернитесь к тому, что дарит вам душевный покой. Позвольте себе маленькую роскошь - то, в чем вы давно себе отказывали. Иными словами: съешьте кусочек торта!

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: "Паж пентаклей"

"Паж пентаклей" - карта, связанная как с активными действиями, так и с получением дохода. Близнецы, подумайте: чем бы вам было интересно заниматься, чтобы при этом еще и зарабатывать?

Это идеальный день для творчества и развития дополнительного источника дохода. Что могло бы обогатить вашу жизнь, если бы вы уделяли этому больше времени и получали за это деньги? Попробуйте выяснить!

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: "Королева кубков"

Рак, вы всегда так добры и ласковы к окружающим, но порой бываете слишком строги к самому себе.

25 октября ваша карта - "Королева кубков" - призывает вас проявить больше доброты к себе. Будьте мягче в своих словах и не торопите события, пока сами не почувствуете готовность. Помните: ваша эмоциональная безопасность начинается именно с вас.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: "Солнце"

Сегодня прекрасный день, и посмотрите-ка - вам выпала самая радостная карта: "Солнце"! У вас отличные возможности, чтобы получить удовольствие от жизни. Хотите побыть наедине с собой? Устройте себе такое время!

А если предпочитаете компанию - возможно, кто-то из друзей как раз свободен, чтобы спонтанно встретиться и приятно провести время. Случайная встреча с кем-то может напомнить вам, почему вы любите те или иные вещи. Не удивляйтесь, если в конце дня вы поймаете себя на том, что улыбаетесь - просто так, без всякой причины.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Десятка Кубков

Десятка Кубков - это когда вы получаете всё, чего желали, и даже немного больше. Готовьтесь "вместить" всё это - Вселенная сегодня невероятно щедра. Когда этот поток хлынет, он будет подобен цунами.

Кстати, ваши отношения сегодня могут потребовать чуть больше внимания и заботы. Вложить энергию в партнера - одно из лучших решений на сегодня. Будьте щедры, Дева: вас ждет прекрасная отдача, но начинается всё именно с того, что вы отдаете другим.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: "Влюбленные"

Вы понимаете, что давно пора поговорить с кем-то по душам. Вас связывают значимые отношения - с другом или любимым человеком, - которым не всегда уделяется должное внимание.

Сегодня вы делаете шаг навстречу и стараетесь, чтобы ваши поступки отражали ваши истинные ценности. Вы хотите, чтобы близкий человек почувствовал свою значимость, а для этого нужно уделить ему время.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: "Туз Кубков"

"Туз Кубков" - прекрасная карта для Скорпионов. Настало время для эмоционального обновления.

Вы вновь обретете доступ к чувствам, которые долгое время держали в себе. Этот процесс принесет вам глубокое исцеление.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: "Рыцарь Жезлов"

Пришло время для чего-то необычного. Оглянитесь вокруг: что у вас есть под рукой? Выберите занятие, которое позволит вам выйти из зоны комфорта.

Если вы давно хотели заглянуть в какое-то интересное место - сделайте это. Прокатитесь по городу, полюбуйтесь видами. Все, что пробуждает ваш ум и делает жизнь ярче, - отличный вариант.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: "Тройка Пентаклей"

В центре внимания оказываются отношения, которые завязались у вас ранее в этом году. Встретившись с человеком, вы вдруг понимаете, что у вас гораздо больше общего, чем казалось поначалу.

Возможно, появится совместный творческий проект - это подарит вам воодушевление, ведь теперь у вашего воображения есть пространство для реализации.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: "Шестерка Жезлов"

Пришло время отпраздновать победу. Она вовсе не обязательно должна быть грандиозной - это может быть что-то небольшое, связанное, например, с дружескими отношениями. Не так уж важно, что именно это будет - главное, чтобы вы сделали что-то, что поможет вам увидеть хорошее в своей нынешней жизни. Цель на сегодня - гордиться тем, что вы делаете.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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