Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Тельцам - роскошь, Львам - встреча

Алена Кюпели
24 октября 2026, 12:52
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 20 февраля
Гороскоп Таро на 25 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: "Тройка кубков"

Овен, это ваш шанс показать окружающим, как вы к ним относитесь. "Тройка кубков" - карта, символизирующая дружбу и радостное, беззаботное времяпрепровождение. Приготовьтесь от души посмеяться!

Помните: чтобы встретиться с друзьями, не нужен особый повод. Можно устроить совместный обед или просто пообщаться - без всякой причины. Энергия Тельца напоминает нам, что самые ценные сокровища в жизни - это простые вещи.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: "Звезда"

"Звезда" - это карта исполнения желаний, дарения и получения того, к чему стремится ваше сердце. Поэтому 25 октября сделайте то, что подарит вам ощущение, будто сбылась ваша мечта.

Вернитесь к тому, что дарит вам душевный покой. Позвольте себе маленькую роскошь - то, в чем вы давно себе отказывали. Иными словами: съешьте кусочек торта!

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: "Паж пентаклей"

"Паж пентаклей" - карта, связанная как с активными действиями, так и с получением дохода. Близнецы, подумайте: чем бы вам было интересно заниматься, чтобы при этом еще и зарабатывать?

Это идеальный день для творчества и развития дополнительного источника дохода. Что могло бы обогатить вашу жизнь, если бы вы уделяли этому больше времени и получали за это деньги? Попробуйте выяснить!

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: "Королева кубков"

Рак, вы всегда так добры и ласковы к окружающим, но порой бываете слишком строги к самому себе.

25 октября ваша карта - "Королева кубков" - призывает вас проявить больше доброты к себе. Будьте мягче в своих словах и не торопите события, пока сами не почувствуете готовность. Помните: ваша эмоциональная безопасность начинается именно с вас.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: "Солнце"

Сегодня прекрасный день, и посмотрите-ка - вам выпала самая радостная карта: "Солнце"! У вас отличные возможности, чтобы получить удовольствие от жизни. Хотите побыть наедине с собой? Устройте себе такое время!

А если предпочитаете компанию - возможно, кто-то из друзей как раз свободен, чтобы спонтанно встретиться и приятно провести время. Случайная встреча с кем-то может напомнить вам, почему вы любите те или иные вещи. Не удивляйтесь, если в конце дня вы поймаете себя на том, что улыбаетесь - просто так, без всякой причины.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Десятка Кубков

Десятка Кубков - это когда вы получаете всё, чего желали, и даже немного больше. Готовьтесь "вместить" всё это - Вселенная сегодня невероятно щедра. Когда этот поток хлынет, он будет подобен цунами.

Кстати, ваши отношения сегодня могут потребовать чуть больше внимания и заботы. Вложить энергию в партнера - одно из лучших решений на сегодня. Будьте щедры, Дева: вас ждет прекрасная отдача, но начинается всё именно с того, что вы отдаете другим.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: "Влюбленные"

Вы понимаете, что давно пора поговорить с кем-то по душам. Вас связывают значимые отношения - с другом или любимым человеком, - которым не всегда уделяется должное внимание.

Сегодня вы делаете шаг навстречу и стараетесь, чтобы ваши поступки отражали ваши истинные ценности. Вы хотите, чтобы близкий человек почувствовал свою значимость, а для этого нужно уделить ему время.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: "Туз Кубков"

"Туз Кубков" - прекрасная карта для Скорпионов. Настало время для эмоционального обновления.

Вы вновь обретете доступ к чувствам, которые долгое время держали в себе. Этот процесс принесет вам глубокое исцеление.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: "Рыцарь Жезлов"

Пришло время для чего-то необычного. Оглянитесь вокруг: что у вас есть под рукой? Выберите занятие, которое позволит вам выйти из зоны комфорта.

Если вы давно хотели заглянуть в какое-то интересное место - сделайте это. Прокатитесь по городу, полюбуйтесь видами. Все, что пробуждает ваш ум и делает жизнь ярче, - отличный вариант.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: "Тройка Пентаклей"

В центре внимания оказываются отношения, которые завязались у вас ранее в этом году. Встретившись с человеком, вы вдруг понимаете, что у вас гораздо больше общего, чем казалось поначалу.

Возможно, появится совместный творческий проект - это подарит вам воодушевление, ведь теперь у вашего воображения есть пространство для реализации.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: "Шестерка Жезлов"

Пришло время отпраздновать победу. Она вовсе не обязательно должна быть грандиозной - это может быть что-то небольшое, связанное, например, с дружескими отношениями. Не так уж важно, что именно это будет - главное, чтобы вы сделали что-то, что поможет вам увидеть хорошее в своей нынешней жизни. Цель на сегодня - гордиться тем, что вы делаете.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:28Аналитика
Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

12:51Война
Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

11:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Последние новости

14:24

Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026

14:14

Зачем натирать мебель грецким орехом: простой домашний лайфхак

14:10

Цены взлетели на 32%: в Украине дорожает один овощ на фоне дефицита

13:42

"Киев — это дома": Подкопаева вернулась в Украину из США

13:31

Урожай малины будет вдвое больше: что нужно сделать с кустами до конца октябряВидео

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
13:28

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:26

Отца Меган Маркл обвиняют в серьезном преступлении против детей

13:10

Любовь, деньги и крутые повороты: Водолеев ждет судьбоносный ноябрь 2026Видео

13:05

"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

Реклама
12:52

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Тельцам - роскошь, Львам - встреча

12:51

Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

12:30

Куда пропала Алена Винницкая: ушла из "ВИА Гры", поссорилась с Меладзе и чем занята сейчасВидео

12:16

Кому Уран готовит большой сюрприз на работе и в здоровье: гороскоп на ноябрь 2026Видео

11:59

Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски

11:55

Китайский гороскоп на завтра, 25 октября: Драконам - рост, Тиграм - оптимизм

11:46

Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году: украинцев предупредили о нюансе

11:16

Цветные полоски на шинах сбивают водителей с толку: что они означаютВидео

11:09

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

10:52

Alyona Alyona уменьшила желудок ради похудения: "Отказывалась от этой операции"Видео

10:49

"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке СШАВидео

Реклама
10:34

Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

10:10

"Должен присоединиться к армии": победитель "Танцев со звездами" мобилизировался

10:00

Герус призвал инвесторов сообщать о препятствиях для строительства генерирующих мощностей в Киеве

09:47

Как удалить жир со стен без лишних усилий: хитрый трюк с обычным хлебомВидео

09:43

Затворница Ротару публично обратилась к мужу на русском языке — что она сказала

09:34

"Я не играю в игры": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Трампом

09:02

Донбасс - территория, из-за которой продолжается война: Рубио заявил об уступках

09:01

Пошлины 200% против Киева и Москвы: Трамп озвучил новую идею завершения войны

08:34

Атака на Тольятти в РФ: дроны поразили завод сырья для ракетного топлива

08:10

Путин фактически "послал" Трампа: Тышкевич о том, как Кремль теряет инициативумнение

07:51

Зеленский заявил о готовности к сделке с РФ и назвал красную линию Киева

05:31

Пять необычных украинских слов, которые удивят даже тех, кто хорошо знает язык

05:11

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

04:27

Налет в унитазе исчезнет за час — что нужно налить внутрь

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скейтбордиста за 58 с

03:33

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

03:00

Черная полоса заканчивается: четырем знакам зодиака вскоре очень повезет

23 октября, пятница
23:02

Октябрь – последнее удачное время: какие растения посадить, чтобы сад расцвел весной

22:41

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

21:57

"Второй шанс жить": известный певец объяснил, почему три года прожил в Польше

Реклама
21:56

Не придется тереть часами: как легко удалить пригоревшую грязь со дна духовки

21:08

Всего две капли на бутылку воды: простой способ избавиться от разводов на зеркале

20:55

Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби

20:09

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

20:02

Сеяр Куршутов выиграл судебный процесс против Георгия Туки по делу о защите репутации

19:39

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — любовь, Скорпионам — перемены

19:28

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

19:14

Зачем клали кирпич в бачок унитаза: старый секрет экономии

19:10

Трамп готовит новый удар по Ирану: Невзлин назвал дату, когда начнется войнамнение

19:05

"Нашла подружку": звезда "Дизель шоу" рассказала об отношениях с Лилией Ребрик

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять