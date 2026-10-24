Любовь, деньги и крутые повороты: Водолеев ждет судьбоносный ноябрь 2026

Дела, которые Водолеи начнут этой осенью, принесут результат только в середине мая.

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Анжела Перл назвала главные даты ноября 2026 года для Водолеев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com ​

Вы узнаете:

Когда Водолеям лучше начинать романтические знакомства

Какие перемены в карьере принесет новолуние 9 ноября

Почему полнолуние 24 ноября может разрушить планы

Ноябрь 2026 года откроет для Водолеев мощный период в сфере отношений: с 1 по 25 ноября Марс и Юпитер будут двигаться навстречу друг другу и практически соединятся в седьмом доме гороскопа. Детальный астропрогноз для представителей этого знака зодиака составила астролог Анжела Перл.

Две планеты будут действовать слаженно, но каждая привнесет в эту сферу собственную энергию. Первая отвечает за инициативу и напор в контактах с людьми.

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"Марс – это активность, действия, смелость с кем-то познакомиться, поговорить. Это когда вы, если с кем-то контактируете, рассказываете, говорите свою точку зрения или убеждаете в чем-то человека, а может быть, даже с кем-то соревнуетесь", - рассказала Анжела Перл на своем ютуб-канале.

Юпитер, по ее словам, напротив, будет расширять круг общения. Это может быть один особенный для Водолея человек или целая группа – новые друзья, новое окружение или кто-то близкий.

Для сердечных дел в месяце есть более благоприятная половина, а влияние на эту сферу затянется гораздо дольше, чем на несколько недель.

"Лучше будет, если романтическое знакомство произойдет после 14 ноября, когда Венера развернется. Марс будет влиять на ваш седьмой дом гороскопа долго - до 15 мая. Может быть даже так, что сейчас вы что-то начнете – отношения, партнерство по бизнесу или переговоры, а кульминация или результат будет только в середине мая", - предупредила астролог.

Причина такой продолжительности – будущее ретроградное движение планеты. Марс развернется назад, затем снова пойдет вперед и окончательно покинет седьмой дом Водолея только 15 мая.

Гороскоп для Водолея на ноябрь 2026: карьера и работа

Новолуние 9 ноября придется на десятый дом гороскопа – сектор профессиональных достижений, бизнеса и социального статуса. Этот день может принести Водолеям важные известия.

"Может быть, это новость о том, что вы станете родителями? Может быть, эта новость на работе, новая работа, новая должность, может быть, вы вносите какие-то нововведения в ваш бизнес, кто-то новый в вашем коллективе, новый начальник", - говорит Перл.

Астролог не исключает и пересмотра жизненных ориентиров, ведь до середины ноября ретроградными остаются сразу несколько планет. Кто-то решит сменить работу, кто-то – пойти учиться новой профессии.

13 ноября Меркурий завершит ретроградное движение в десятом доме и пойдет вперед.

"А это значит, что уже легко будут складываться и развиваться дела, связанные с работой, с бизнесом, с достижением цели и с вашими планами. То есть уже какие-то планы начнут сбываться, реализовываться", - подчеркнула астролог.

Особенно это почувствуют те, у кого раньше возникала пауза, появлялись препятствия или те, кто долго был в отпуске.

На следующий день, 14 ноября Венера развернется в прямое движение. Планета находится в девятом доме в гороскопе Водолея.

"И все дела, связанные с финансами, с романтическими отношениями, все станет легче, понятнее, яснее, и ответы придут на ваши вопросы, деньги придут, если вы их ждали", - отметила Перл.

Девятый дом связан с заграницей, поэтому Водолеи могут получить посылку из другой страны, финансовую помощь от родственников за рубежом, новый загранпаспорт или визу. Не исключены и поиски преподавателя иностранного языка, бронирование отеля и подготовка к поездке.

"А может быть, ваш бизнес будет расширяться на другие страны, или клиентов будет больше из другой страны", - предположила астролог.

Удачным этот период станет и для учебы: сдачи экзаменов, получения диплома, публикаций, выступлений и интервью. В декабре Венера перейдет в десятый дом и еще больше усилит карьерную сферу.

Любовный гороскоп Водолея на конец ноября 2026

23 ноября Солнце войдет в одиннадцатый дом гороскопа – сектор друзей и социальной жизни. Последнюю неделю месяца Водолеи проведут в движении: клубы, концерты, дни рождения, свадьбы, конференции или вебинары – как онлайн, так и вживую.

Полнолуние 24 ноября произойдет в пятом доме – секторе радости, удовольствий, любви и детей. В этот день Луна соединится с планетой, которая отвечает за все непредсказуемое.

"Уран – планета неожиданностей или когда что-то очень быстро: собрались и полетели куда-то в отпуск. Или, может быть, даже резкая смена планов, по Урану обычно будет не так, как вы планируете. Если вы что-то планируете на 24 ноября или на три дня до и после этого, что-то может поменяться", - предупредила Перл.

В эти дни возможны необычные подарки вроде прыжка с парашютом, знакомства с человеком другой национальности или возраста. Одновременно может раскрыться чья-то тайна – например, что избранник женат. Кто-то узнает о незапланированной беременности или получит сюрприз от взрослых детей.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

26 ноября Марс сменит знак и на три месяца - до 22 февраля, планета перейдет в восьмой дом – сектор общих денег и ресурсов.

"Может быть, у вас раздел имущества, может быть, какой-то суд. Если в негативе, то может быть тема алиментов, наследства. А может быть, наоборот, вы будете создавать совместный бизнес с кем-то или привлекать чьи-то инвестиции, или начнете сами куда-то инвестировать, разбираться с налогами или оформлять банковский кредит", - рассказала астролог.

После 22 февраля Марс вернется в сектор партнерства, и до 15 мая в центре внимания окажутся переговоры, контракты и сделки.

С 22 по 30 ноября Венера и Юпитер образуют между собой гармоничный аспект в 60 градусов. Венеру астролог связывает с деньгами и любовью, Юпитер – с изобилием, браком и детьми, а сам аспект объединит сектор путешествий и сектор партнерства.

"И очень интересная может быть последняя неделя, которая может дать знакомства и поездки. Две планеты счастья будут у вас в хорошем положении в гороскопе. Так что ждите любовь, если ее еще нет в вашей жизни", - резюмировала Перл.

Смотрите видео- Детальный гороскоп для Водолеев на ноябрь 2026:

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