Согласно нумерологии, особое значение имеют даты рождения, которые сводятся к числам 4, 8 и 9.

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Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

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Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа Рожденные 8, 17 или 26 числа видео дня Рожденные 9, 18 или 27 числа

Некоторые люди обретают настоящее счастье не в молодости, а спустя годы, когда лучше понимают себя, свои желания и жизненные приоритеты. Согласно нумерологии, особое значение имеют даты рождения, которые сводятся к числам 4, 8 и 9. Их обладателям, как утверждают нумерологи, может потребоваться больше времени, чтобы прийти к внутренней гармонии и осуществить свои мечты. Об этом пишет Главред со ссылкой на Parade.

В современном обществе нередко считается, что самые яркие годы жизни приходятся на молодость. От людей ожидают, что к 30 годам они достигнут карьерных высот, создадут семью, обзаведутся собственным жильем и найдут свое призвание. Однако жизненный путь каждого человека индивидуален, а счастье не зависит от определенного возраста.

Нумерология связывает некоторые даты рождения с постепенным личностным ростом, преодолением трудностей и обретением благополучия в зрелые годы. При этом месяц рождения не имеет значения.

Об источнике: Parade Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, который ранее распространялся как воскресная газетная вкладка в США. Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи. Parade Magazine был основан в 1941 году. В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа

В нумерологии число 4 символизирует порядок, стабильность и способность самостоятельно выстраивать свою жизнь. Люди, родившиеся в эти дни, считаются стойкими и целеустремленными.

Согласно нумерологическим представлениям, в молодости они могут сталкиваться с трудностями, которые заставляют их искать внутреннюю опору и меньше зависеть от чужого мнения. Со временем такие люди учатся отказываться от нездоровых привязанностей, легче расстаются с привычками, которые мешают развитию, и пересматривают собственные представления о счастье.

В зрелом возрасте они начинают больше ценить простые радости, спокойствие и близких людей. Вместо постоянной погони за большими достижениями они находят удовлетворение в повседневной жизни и принимают свой путь таким, какой он есть.

Рожденные 8, 17 или 26 числа

Людей, появившихся на свет в эти дни, нумерология связывает с амбициозностью, настойчивостью и стремлением к материальному благополучию. Число 8 символизирует ответственность, кармические уроки и достижение успеха.

Считается, что такие люди с юных лет чувствуют потребность добиться большего, чем предполагают обстоятельства их жизни. Однако для реализации масштабных целей им могут понадобиться терпение и время.

С возрастом их упорство и нежелание соглашаться на меньшее способны принести плоды. Они лучше понимают собственную ценность, увереннее выбирают окружение и стремятся к отношениям и занятиям, которые соответствуют их жизненным принципам.

Согласно нумерологии, именно в зрелые годы эти люди могут ощутить результаты многолетних усилий и увидеть, как постепенно воплощаются их давние мечты.

Рожденные 9, 18 или 27 числа

В нумерологии число 9 ассоциируется с завершением жизненных циклов, мудростью и стремлением помогать другим. Людям, родившимся в эти дни, приписывают способность извлекать уроки из сложных ситуаций и превращать пережитый опыт в источник внутренней силы.

Считается, что в молодости они нередко проходят через эмоциональные испытания, переосмысливают семейные установки и стараются изменить привычные модели поведения, которые мешают им двигаться вперед.

Со временем такой опыт, согласно нумерологическим трактовкам, помогает им лучше понимать окружающих и находить собственное предназначение. В зрелом возрасте они начинают больше ценить душевную близость, осмысленные отношения и возможность делиться накопленной мудростью.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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