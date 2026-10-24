Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Анна Ярославская
24 октября 2026, 05:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Венера, Марс и Юпитер принесут Весам активную социальную жизнь, решения в отношениях и финансовые сдвиги.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп Весов на ноябрь - полнолуние с Ураном может сломать планы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Когда Весам принимать решения по поводу отношений
  • Почему после 13 ноября финансы пойдут вверх
  • Что изменит переход Марса в 12-й дом гороскопа

Венера 14 ноября разворачивается в прямое движение в знаке Весов после 40 дней ретроградности. Для представителей знака это сигнал к решениям в отношениях, финансах и вопросах внешности. Еще одна ключевая конфигурация месяца: с 1 по 25 ноября Марс и Юпитер будут двигаться вместе по 11-му дому гороскопа Весов. Прогноз на ноябрь 2026 года составила астролог Анжела Перл.

Соединение двух планет в секторе друзей и сообществ задает тон всему месяцу. Активность будет расти именно в публичной сфере.

видео дня

"Марс - это смелость, это действия, это желание. А Юпитер все увеличивает и расширяет. И получается, что у вас будет больше желания выйти в свет, выйти в люди, что-то организовывать, может быть, для людей", - рассказала Анжела Перл на своем ютуб-канале.

По ее словам, речь идет о выступлениях, вебинарах, вечеринках, концертах, спортзале или бассейне. То есть о любых местах, где много людей.

Влияние Марса на 11-й дом продлится вплоть до 15 мая. Из-за ретроградного движения планета на время будет покидать этот сектор и снова возвращаться в него, поэтому дела, начатые в ноябре, могут завершиться лишь в середине весны.

"Может, это у вас какой-то период тренировок, занятий, встреч с друзьями? А может, вы зарегистрируетесь на сайте знакомств и будете ходить на свидания, постоянно с кем-то встречаться", - предполагает астролог.

11-й дом, как подчеркивает Перл, связан также с детьми. Для части Весов ноябрь может стать стартом важного семейного этапа.

"Может быть, вы сейчас начинаете историю зачатия, может быть, ЭКО, и хорошая новость о беременности будет уже ближе к маю или в мае", - говорит астролог.

Финансы Весов в ноябре 2026: новолуние и Меркурий

9 ноября наступит новолуние во втором доме гороскопа Весов. Этот сектор отвечает за ресурсы, заработок и отношение к ним.

"Может быть, новости, касающиеся работы или нового клиента, или нового проекта, какая-то информация, или новые деньги к вам придут, или из нового источника деньги придут", - прогнозирует Анжела Перл.

Ретроградный Меркурий будет оставаться в этом же секторе до 13 ноября. Поэтому первую половину месяца астролог советует провести осторожно.

"Первые две недели не подписываем важные документы, не делаем дорогие покупки", - предупредила Перл.

Проверки, в том числе налоговые, аудит бизнеса, пересмотр зарплат подчиненных или ценовой политики для клиентов - все эти процессы, согласно прогнозу, завершатся к 13 ноября. После разворота Меркурия в прямое движение ситуация сдвинется с места.

"И здесь уже все пойдет вперед, будет развиваться и с вашей работой, и с финансами. И получение денег - там уже будет лучше, проще, легче", - уверена астролог.

До 23 ноября Солнце также будет находиться во втором доме, подсвечивая темы энергии, собственной ценности и самооценки. После этой даты светило перейдет в третий дом коммуникаций - общения с родственниками и соседями станет заметно больше.

Венера в Весах: отношения, красота и сделки

В знаке Весов Венера особенно сильна, поэтому ее разворот 14 ноября открывает путь к вопросам внешности. Ограничения ретроградного периода снимаются.

"Уже можно будет делать любые инъекции, любые операции пластические", - отметила Анжела Перл.

Главные перемены, впрочем, коснутся личной жизни. Период неопределенности для пар подходит к концу.

"Если вы там первые две недели взвешивали, оценивали отношения, не знали, выбирали, то вы уже определитесь после 14 ноября. Или состоится какой-то серьезный важный разговор, или отношения перейдут на следующий уровень, или вы примете решение расстаться", - подчеркнула астролог.

Вторая половина месяца благоприятна и для новых знакомств, и для встреч с партнером, если раньше это было невозможно. Деловые контакты тоже оживятся: после 14 ноября можно договариваться, заключать сделки и начинать сотрудничество.

Сильнее всего разворот Венеры почувствуют Весы с Асцендентом или Луной в 22–30 градусах знака, а также родившиеся с 16 по 24 октября. У них тема денег в отношениях может переплестись - с мужем или женой, начальником или отцом.

В седьмом доме партнерства Весов сейчас находятся ретроградные Сатурн и Нептун. Они тормозят развитие событий - как подготовку к свадьбе, так и завершение союза. Наибольшее давление ощутят те, у кого Асцендент или Луна в 8–9 градусах Весов, и родившиеся 2–3 октября.

"Может, никак не подписываются документы на развод? Или там у вас идет раздел имущества и никак вы не можете договориться", - отмечает Перл.

Облегчение наступит 10 декабря, когда Сатурн развернется в прямое движение.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Полнолуние 24 ноября 2026 для Весов: путешествия и сюрпризы

24 ноября полнолуние придется на девятый дом гороскопа Весов - сектор дальних стран, знаний и публичности. Луна соединится с Ураном, планетой неожиданностей и авиации, так что возможны и перелеты, и внезапные препятствия в дороге.

"Может быть, вы решите пойти учиться, а может быть, вы наоборот в полнолуние бросите университет, скажете: все, это я поняла, это не моя профессия, не хочу учиться", - предположила астролог.

Девятый дом связан и с рекламой, поэтому для кого-то полнолуние может обернуться неожиданной известностью. Не исключено и открытие собственной академии или школы.

"Может быть, у вас возьмут интервью на радио, в журнал, или вы примете решение писать книгу, например, о себе", - сказала Анжела Перл.

Еще одна сфера этого сектора - юридические дела и документы.

"Если у вас там суд какой-то, то может все повернуться не так, как вы предполагали", - предупредила астролог.

Марс в 12 доме Весов: что ждет с 26 ноября

26 ноября Марс сменит знак и на три месяца, до 22 февраля, перейдет в 12-й дом гороскопа Весов. Этот сектор ассоциируется с завершением, освобождением и восстановлением.

"Эти три месяца Марс будет вас исцелять. Или, может быть, вы отправитесь в какую-то поездку, которая вас исцеляет, наполнит духовно", - отметила Перл.

Период подходит для закрытия старых дел, а также для плановых операций - 12-й дом отвечает за больницы и клиники. По словам астролога, Марс может дать и связь с родом, возвращение в прошлое, чтобы проработать эмоциональные и психологические травмы.

Этот сектор связан также с эмиграцией, причем в более радикальном измерении, чем девятый дом.

"12-й дом - это может быть совсем уехать куда-то далеко или на работу куда-то уехать, на корабль, на остров, на далекие какие-то места", - сказала астролог.

Завершится месяц благоприятным аспектом: с 22 по 30 ноября Венера в знаке Весов образует секстиль (60 градусов) с Юпитером в 11-м доме. Астролог называет эти планеты соответственно малым и большим счастьем - сильная Венера помогает хорошо выглядеть, ценить и презентовать себя.

"Может быть, и финансовых результатов за что-то прошлое, или, может быть, признание ваших заслуг, или это будет знакомство с каким-то влиятельным человеком, или с человеком, который может вам помочь в чем-то, открыть возможности для вас", - отметила Анжела Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Весов на ноябрь 2026:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Весы гороскоп Весы гороскоп на ноябрь Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби

Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби

20:55Украина
Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

20:09Энергетика
Бронирование 100% сотрудников отменят: правительство подготовило новые правила

Бронирование 100% сотрудников отменят: правительство подготовило новые правила

18:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Китайский гороскоп на завтра, 24 октября: Змеям - подарки, Свиньям - завершение

Китайский гороскоп на завтра, 24 октября: Змеям - подарки, Свиньям - завершение

Кофейная гуща против мышей: работает ли этот популярный домашний лайфхак

Кофейная гуща против мышей: работает ли этот популярный домашний лайфхак

Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

Последние новости

05:31

Пять необычных украинских слов, которые удивят даже тех, кто хорошо знает язык

05:11

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

04:27

Налет в унитазе исчезнет за час — что нужно налить внутрь

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скейтбордиста за 58 с

03:33

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
03:00

Черная полоса заканчивается: четырем знакам зодиака вскоре очень повезет

23 октября, пятница
23:02

Октябрь – последнее удачное время: какие растения посадить, чтобы сад расцвел весной

22:41

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

21:57

"Второй шанс жить": известный певец объяснил, почему три года прожил в Польше

Реклама
21:56

Не придется тереть часами: как легко удалить пригоревшую грязь со дна духовки

21:08

Всего две капли на бутылку воды: простой способ избавиться от разводов на зеркале

20:55

Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби

20:09

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

20:02

Сеяр Куршутов выиграл судебный процесс против Георгия Туки по делу о защите репутации

19:39

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — любовь, Скорпионам — перемены

19:28

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

19:14

Зачем клали кирпич в бачок унитаза: старый секрет экономии

19:10

Трамп готовит новый удар по Ирану: Невзлин назвал дату, когда начнется войнамнение

19:05

"Нашла подружку": звезда "Дизель шоу" рассказала об отношениях с Лилией Ребрик

19:01

Зачем раз в месяц сбрызгивать ключи уксусом: результат приятно удивит

Реклама
18:51

Фольга в бачке унитаза: действительно ли работает этот популярный лайфхак

18:41

Бронирование 100% сотрудников отменят: правительство подготовило новые правила

17:48

Как наладить сон после перевода часов: четыре способа быстрее адаптироваться

17:36

РФ ударила по двум предприятиям в Чернигове: есть жертвы, под завалами могут быть людиФото

17:25

Модная верхняя одежда на осень 2026: чем стильно утеплиться к холодамВидео

17:10

"Тенденции очень плохие": эксперт рассказал, подорожает ли дизель до 120 грн за литр

16:55

Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках - Белый дом

16:49

Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в "Москва-Сити" эвакуация

16:18

Европа ищет переговорщиков с Путиным: The Telegraph назвал потенциальных кандидатов

16:13

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

16:03

Погода в Украине готовит сюрприз: о чем предупредили синоптики

16:03

Доллар установил новый исторический рекорд: свежий курс валют на 26 октября

15:34

Верка Сердючка сняла звезду на сцене и сделала важное заявлениеВидео

15:13

"Корифей ушел": умер звезда культового фильма "Пропала грамота"

15:03

Кофейная гуща против мышей: работает ли этот популярный домашний лайфхак

14:57

Секрет хрустящего запеченного картофеля: какой ингредиент нужно добавитьВидео

14:52

Состоялся обмен пленными: домой вернулись почти 300 защитников УкраиныФото

14:39

"Взрывы прямо над нами": Решетник с тремя детьми попал под обстрел

14:28

Как подготовить батареи к зиме: 5 важных шагов перед запуском отопления

13:57

Среди возвращенных - 90-летняя женщина: Украина и РФ провели обмен гражданскимиФото

Реклама
13:54

Зачем выливать ополаскиватель для рта в унитаз: необычный трюк для уборки

13:51

"Его больше нет": внезапно умер известный российский актер-пропагандист

13:41

Частные фонды по соглашениям коррупционеров со следствием получили 334,5 млн грн, тогда как сколько ущерба возмещено государству, САП почему-то не знает, – адвокат

13:39

Как убрать грязь и запах пота с куртки: понадобится лишь одно домашнее средствоВидео

13:38

Новая магнитная буря обрушится на Землю в конце октября: когда начнётся шторм G1

13:28

Как выбрать сладкие мандарины без косточек и сухих долек: хитрость в магазине

13:13

Школьники пойдут на осенние каникулы по разным графикам: что нужно знать родителям

13:10

Гороскоп Таро на ноябрь 2026 года: Львам — признание, Овнам — очищение

13:05

"Продаю квартиру": звезда "Дизель шоу" раскрыла, куда переезжает из Киева

12:51

Международные посылки и "налог на OLX": Зеленский подписал законы, что изменится

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять