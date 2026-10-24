Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Венера, Марс и Юпитер принесут Весам активную социальную жизнь, решения в отношениях и финансовые сдвиги.

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Гороскоп Весов на ноябрь - полнолуние с Ураном может сломать планы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Когда Весам принимать решения по поводу отношений

Почему после 13 ноября финансы пойдут вверх

Что изменит переход Марса в 12-й дом гороскопа

Венера 14 ноября разворачивается в прямое движение в знаке Весов после 40 дней ретроградности. Для представителей знака это сигнал к решениям в отношениях, финансах и вопросах внешности. Еще одна ключевая конфигурация месяца: с 1 по 25 ноября Марс и Юпитер будут двигаться вместе по 11-му дому гороскопа Весов. Прогноз на ноябрь 2026 года составила астролог Анжела Перл.

Соединение двух планет в секторе друзей и сообществ задает тон всему месяцу. Активность будет расти именно в публичной сфере.

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"Марс - это смелость, это действия, это желание. А Юпитер все увеличивает и расширяет. И получается, что у вас будет больше желания выйти в свет, выйти в люди, что-то организовывать, может быть, для людей", - рассказала Анжела Перл на своем ютуб-канале.

По ее словам, речь идет о выступлениях, вебинарах, вечеринках, концертах, спортзале или бассейне. То есть о любых местах, где много людей.

Влияние Марса на 11-й дом продлится вплоть до 15 мая. Из-за ретроградного движения планета на время будет покидать этот сектор и снова возвращаться в него, поэтому дела, начатые в ноябре, могут завершиться лишь в середине весны.

"Может, это у вас какой-то период тренировок, занятий, встреч с друзьями? А может, вы зарегистрируетесь на сайте знакомств и будете ходить на свидания, постоянно с кем-то встречаться", - предполагает астролог.

11-й дом, как подчеркивает Перл, связан также с детьми. Для части Весов ноябрь может стать стартом важного семейного этапа.

"Может быть, вы сейчас начинаете историю зачатия, может быть, ЭКО, и хорошая новость о беременности будет уже ближе к маю или в мае", - говорит астролог.

Финансы Весов в ноябре 2026: новолуние и Меркурий

9 ноября наступит новолуние во втором доме гороскопа Весов. Этот сектор отвечает за ресурсы, заработок и отношение к ним.

"Может быть, новости, касающиеся работы или нового клиента, или нового проекта, какая-то информация, или новые деньги к вам придут, или из нового источника деньги придут", - прогнозирует Анжела Перл.

Ретроградный Меркурий будет оставаться в этом же секторе до 13 ноября. Поэтому первую половину месяца астролог советует провести осторожно.

"Первые две недели не подписываем важные документы, не делаем дорогие покупки", - предупредила Перл.

Проверки, в том числе налоговые, аудит бизнеса, пересмотр зарплат подчиненных или ценовой политики для клиентов - все эти процессы, согласно прогнозу, завершатся к 13 ноября. После разворота Меркурия в прямое движение ситуация сдвинется с места.

"И здесь уже все пойдет вперед, будет развиваться и с вашей работой, и с финансами. И получение денег - там уже будет лучше, проще, легче", - уверена астролог.

До 23 ноября Солнце также будет находиться во втором доме, подсвечивая темы энергии, собственной ценности и самооценки. После этой даты светило перейдет в третий дом коммуникаций - общения с родственниками и соседями станет заметно больше.

Венера в Весах: отношения, красота и сделки

В знаке Весов Венера особенно сильна, поэтому ее разворот 14 ноября открывает путь к вопросам внешности. Ограничения ретроградного периода снимаются.

"Уже можно будет делать любые инъекции, любые операции пластические", - отметила Анжела Перл.

Главные перемены, впрочем, коснутся личной жизни. Период неопределенности для пар подходит к концу.

"Если вы там первые две недели взвешивали, оценивали отношения, не знали, выбирали, то вы уже определитесь после 14 ноября. Или состоится какой-то серьезный важный разговор, или отношения перейдут на следующий уровень, или вы примете решение расстаться", - подчеркнула астролог.

Вторая половина месяца благоприятна и для новых знакомств, и для встреч с партнером, если раньше это было невозможно. Деловые контакты тоже оживятся: после 14 ноября можно договариваться, заключать сделки и начинать сотрудничество.

Сильнее всего разворот Венеры почувствуют Весы с Асцендентом или Луной в 22–30 градусах знака, а также родившиеся с 16 по 24 октября. У них тема денег в отношениях может переплестись - с мужем или женой, начальником или отцом.

В седьмом доме партнерства Весов сейчас находятся ретроградные Сатурн и Нептун. Они тормозят развитие событий - как подготовку к свадьбе, так и завершение союза. Наибольшее давление ощутят те, у кого Асцендент или Луна в 8–9 градусах Весов, и родившиеся 2–3 октября.

"Может, никак не подписываются документы на развод? Или там у вас идет раздел имущества и никак вы не можете договориться", - отмечает Перл.

Облегчение наступит 10 декабря, когда Сатурн развернется в прямое движение.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Полнолуние 24 ноября 2026 для Весов: путешествия и сюрпризы

24 ноября полнолуние придется на девятый дом гороскопа Весов - сектор дальних стран, знаний и публичности. Луна соединится с Ураном, планетой неожиданностей и авиации, так что возможны и перелеты, и внезапные препятствия в дороге.

"Может быть, вы решите пойти учиться, а может быть, вы наоборот в полнолуние бросите университет, скажете: все, это я поняла, это не моя профессия, не хочу учиться", - предположила астролог.

Девятый дом связан и с рекламой, поэтому для кого-то полнолуние может обернуться неожиданной известностью. Не исключено и открытие собственной академии или школы.

"Может быть, у вас возьмут интервью на радио, в журнал, или вы примете решение писать книгу, например, о себе", - сказала Анжела Перл.

Еще одна сфера этого сектора - юридические дела и документы.

"Если у вас там суд какой-то, то может все повернуться не так, как вы предполагали", - предупредила астролог.

Марс в 12 доме Весов: что ждет с 26 ноября

26 ноября Марс сменит знак и на три месяца, до 22 февраля, перейдет в 12-й дом гороскопа Весов. Этот сектор ассоциируется с завершением, освобождением и восстановлением.

"Эти три месяца Марс будет вас исцелять. Или, может быть, вы отправитесь в какую-то поездку, которая вас исцеляет, наполнит духовно", - отметила Перл.

Период подходит для закрытия старых дел, а также для плановых операций - 12-й дом отвечает за больницы и клиники. По словам астролога, Марс может дать и связь с родом, возвращение в прошлое, чтобы проработать эмоциональные и психологические травмы.

Этот сектор связан также с эмиграцией, причем в более радикальном измерении, чем девятый дом.

"12-й дом - это может быть совсем уехать куда-то далеко или на работу куда-то уехать, на корабль, на остров, на далекие какие-то места", - сказала астролог.

Завершится месяц благоприятным аспектом: с 22 по 30 ноября Венера в знаке Весов образует секстиль (60 градусов) с Юпитером в 11-м доме. Астролог называет эти планеты соответственно малым и большим счастьем - сильная Венера помогает хорошо выглядеть, ценить и презентовать себя.

"Может быть, и финансовых результатов за что-то прошлое, или, может быть, признание ваших заслуг, или это будет знакомство с каким-то влиятельным человеком, или с человеком, который может вам помочь в чем-то, открыть возможности для вас", - отметила Анжела Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Весов на ноябрь 2026:

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