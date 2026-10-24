Черная полоса заканчивается: четырем знакам зодиака вскоре очень повезет

Возможно, все не наладится сразу, но знаки зодиака поймут, что самое худшее уже позади.

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Какие знаки зодиака скоро почувствуют облегчение / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому из знаков зодиака станет легче

Какие проблемы наконец-то начнут отступать

Четырем китайским знакам зодиака повезет после 24 октября, ведь тяжелые времена наконец-то подходят к концу.

Астрологи YourTango говорят, что в этот день значительное облегчение приносит энергия Металлической Овцы. Знакам зодиака в последнее время было действительно нелегко, но скоро все изменится, пишет Главред.

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Кто скоро забудет о проблемах

Петух

Вы полностью измотаны из-за человека, который на работе постоянно смотрит на вас косо. После субботы все изменится. В жизни этого человека произойдут определенные события, благодаря которым ваша жизнь станет легче. Похоже, он пересмотрит свое отношение из-за трудностей, с которыми сейчас сталкивается.

Коза

Вы находились в подавленном состоянии, из-за чего было трудно придерживаться того, что вы себе обещали. Энергия Металла станет тем толчком, который поможет вспомнить, как сильно вы на самом деле себя любите. Этого достаточно, чтобы вы наконец сделали то, что планировали.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Змея

Напряженные отношения с семьей могут создать немало трудностей. В субботу вы пойдете им немного навстречу - выполните то, о чем они просили, даже если будете делать это без особого энтузиазма. Этого достаточно, чтобы все уладить.

Свинья

24 октября в вашей жизни появится старый друг. Это вызовет ностальгию, которая пойдет вам только на пользу. Когда вы вспомните о хороших временах, жизнь уже не будет казаться такой тяжелой. После субботы вам, наверное, будет даже трудно поверить, что вы считали себя совершенно одинокими.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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