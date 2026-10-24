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Гороскоп на завтра, 25 октября: Девам - прибыль, Козерогам - трудности

Руслана Заклинская
24 октября 2026, 15:10
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Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 25 октября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 25 октября: Девам — прибыль, Козерогам — трудности
Гороскоп на 25 октября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 октября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 25 октября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Нереалистичное планирование приведет к нехватке средств. Члены семьи или супруг/супруга могут вызвать определенную напряженность. Тайные романы могут навредить вашей репутации. В конце дня вы захотите уделить время семье, но можете поссориться с кем-то из близких, что испортит вам настроение. Здоровье вашего мужа/жены может несколько ухудшиться. В этот день ваши качества вызовут благодарность окружающих.

Гороскоп на завтра - Телец

Ваша надежда расцветёт, словно нежный, ароматный и ослепительный цветок. Не предпринимайте шагов, которые могут привести к финансовым потерям, без совета опытного человека. Жизнерадостность членов семьи улучшит атмосферу в доме. Путешествия будут способствовать романтическим отношениям. Вам нужно больше общаться с людьми, занимающими высокие должности. Ваш спутник жизни приложит немало усилий, чтобы сделать вас самыми счастливыми. Люди сначала жертвуют здоровьем ради денег, а потом тратят деньги, чтобы его восстановить. Здоровье - настоящее богатство, поэтому избавьтесь от лени и ведите активный образ жизни.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Улыбайтесь, ведь это лучшее лекарство от всех проблем. В этот день вы сможете научиться копить деньги, экономить и правильно их использовать. В целом день будет плодотворным, но человек, которому вы доверяете, может вас подвести. Руководствуйтесь здравым смыслом в любви. Путешествие доставит удовольствие. В этот день вы поймёте, что значит иметь замечательного спутника жизни. Также вы сможете прекрасно провести время с друзьями, сходив вместе в кино.

Гороскоп на завтра - Рак

Вероятно, вы столкнётесь с трудностями, но не теряйте надежды и настойчиво двигайтесь к цели. Родственники помогут в трудную минуту. В этот день деньги принесут вам душевное спокойствие, а светские мероприятия помогут наладить отношения с влиятельными людьми. В любви будет царить романтика, а строительные работы завершатся успешно. В супружеской жизни всё будет замечательно. Уделите время уходу за собой, чтобы поднять настроение.

Гороскоп на завтра - Лев

Игры с детьми подарят вам радость и помогут восстановить душевное равновесие. В этот день вам удастся сэкономить деньги. Небрежность партнера может испортить отношения, поэтому уделите время приятным воспоминаниям. День может пойти не по плану, а чрезмерное влияние окружающих на вашу жизнь вызовет недовольство партнера. Вечер идеально подойдет для кино, вечеринок и встреч с друзьями.

Гороскоп на завтра - Дева

Ошибки прошлого могут привести к разочарованию и душевным переживаниям. Если окажетесь в затруднительном положении, обратитесь за помощью к окружающим. В финансовом плане день будет неоднозначным, но настойчивость поможет получить прибыль. День благоприятен для новоселья. Романтические возможности будут кратковременными. Вам придётся решить немало неотложных вопросов. Не воспринимайте партнёра как должное, чтобы избежать ссор. Найдите время для отдыха и наслаждайтесь жизнью.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Направьте энергию на самосовершенствование. Прибыль в бизнесе принесет радость предпринимателям и трейдерам. В целом день будет благоприятным, хотя человек, которому вы доверяете, может вас подвести. В любви вы почувствуете безграничность чувств. Свободное время можно посвятить духовным практикам, избегая ненужных конфликтов. После многочисленных взлетов и падений в супружеской жизни наступит чудесный день для укрепления любви. Несмотря на присутствие других людей, вы можете почувствовать одиночество.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Ваша стойкость и бесстрашие укрепят умственные способности и помогут контролировать ситуацию. Инвестиции в антиквариат и ювелирные изделия принесут прибыль. Друзья и партнер подарят комфорт и радость. Внезапная романтическая встреча может сбить вас с толку. Из-за важных дел вам не удастся уделить достаточно времени любимому человеку. Однако в супружеской жизни будут царить мир и гармония. Участие в общественных мероприятиях улучшит ваше настроение.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Будьте внимательны к своему здоровью, особенно если у вас повышенное давление. В этот день возможны финансовые трудности из-за лишних расходов или потери кошелька. Жизнерадостность близких улучшит атмосферу дома. Вас ждут романтика и укрепление дружеских отношений. Ваша привлекательность и общительность помогут завоевать симпатии окружающих. В супружеской жизни вы почувствуете гармонию, но слова кого-то из родных могут глубоко вас обидеть.

Гороскоп на завтра - Козерог

Благотворительность принесет душевное спокойствие и комфорт. Расходы на необходимые вещи могут вызвать финансовые трудности, но помогут избежать будущих проблем. Посещение родственников окажется приятнее, чем вы ожидали. Запланируйте романтический вечер с любимым человеком. Если вас разочаруют финансы, любовь или семья, обратитесь к духовному наставнику. В супружеской жизни будут царить гармония и счастье. Вы также быстро справитесь с работой и произведёте впечатление на коллег.

Гороскоп на завтра - Водолей

Совет друга подтолкнет вас позаботиться о здоровье. Супружеским парам, возможно, придется потратить немало денег на обучение детей. Короткая поездка к родственникам поможет отдохнуть от повседневных забот. В любви будет царить позитивная атмосфера. Кто-то из прошлого может напомнить о себе и сделать этот день незабываемым. В супружеской жизни ссоры уступят место нежности и объятиям. А во время путешествия вас может ждать приятное знакомство.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Старайтесь не переедать и следите за весом. В этот день братья и сестры могут попросить у вас денег, что увеличит финансовую нагрузку, но ситуация вскоре улучшится. Следите за словами, чтобы не обидеть близких. Не спешите открыто выражать романтические чувства. Вы почувствуете благодарность людей, которым поможете. Чаще удивляйте любимого человека приятными жестами, чтобы он не чувствовал себя забытым. Ваша замкнутость может огорчить родных.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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