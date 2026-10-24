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Таро-прогноз на полнолуние 26 октября: кого ждут деньги и успех, а кого - поворот судьбы

Анна Ярославская
24 октября 2026, 14:58
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Анжела Перл рассказала, кто из знаков зодиака встретит любовь, а перед кем откроются новые возможности.
Анжела Перл, карты Таро
Гороскоп Таро на полнолуние 26 октября 2026 для всех знаков зодиака / скриншот

Читайте в материале:

  • Полнолуние 26 октября изменит жизнь знаков зодиака
  • Тельцам обещают трансформацию, Скорпионам - финансовый успех
  • Рыб ждут популярность и триумф, Львов - неожиданные перемены

26 октября произойдет полнолуние в знаке Тельца. Полнолуние в этом земном знаке - это мощный энергетический период, который принесет кардинальные перемены, финансовый рост и долгожданное освобождение от всего отжившего.

Астролог и таролог Анжела Перл на своем Youtube-канале опубликовала Таро-прогноз для всех знаков зодиака.

видео дня

Гороскоп Таро на полнолуние - Овен: время двигаться вперед

Карты расклада: 8 чаш, 6 мечей

Этот период знаменует собой мощный рост души. Вы осознанно оставляете позади то, что больше не вдохновляет и не наполняет: будь то изжившие себя отношения, бесперспективная работа или привычный уклад жизни.

Вы идете в новое, а новое всегда лучше старого. Шестерка мечей подтверждает: черная полоса окончательно остается позади, открывая дорогу к светлым переменам. Даже если в моменте вам кажется, что вы несете потерю, помните - вы движетесь к лучшему будущему.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец: грандиозная трансформация

Карты: Звезда, Смерть

Тельцы - абсолютные триумфаторы этой полной Луны, ведь полнолуние проходит в вашем знаке.

"Прислушайтесь к своим истинным желаниям: перед вами открывается мощный потенциал для исполнения заветной мечты. Возможно, вас ждет яркое событие, знакомство с кумиром или долгожданное признание", - рассказала Перл.

Смерть несет глубокую трансформацию. Прошлое уходит окончательно, возрождая абсолютно новую жизнь. Больше нет смысла оглядываться назад: перед вами распахиваются двери к совершенно новым возможностям и новой главе вашей судьбы.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы: чистый лист и магия созидания

Карты: Шут (Дурак), Маг

Близнецов ждет старт с чистого листа на совершенно новом месте. Это могут быть судьбоносные знакомства, неожиданные сюрпризы, дальние поездки или полное обновление привычного круга общения.

"Откройте для себя неизведанный мир", - советует таролог.

Маг наделяет вас невероятной силой управления собственной жизнью. Своими мыслями, намерениями и силой визуализации вы способны притянуть желаемое будущее. Время действовать смело: если вы давно планировали важный шаг, организуйте его прямо сейчас.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак: романтика, важные союзы и волшебство

Карты: Влюбленные, Маг

Энергетика полнолуния принесет в вашу жизнь тему партнерства и чувств. Карта Влюбленные может указывать на приглашение на свадьбу, романтическое свидание, судьбоносные переговоры или успешное закрытие важной сделки.

Маг подчеркивает: вы сами являетесь творцом своего счастья. Хотите встретить любовь или получить заветное предложение? Направьте силу своего намерения - Вселенная откликнется на ваш внутренний запрос.

Гороскоп Таро на полнолуние - Лев: прозрение через кризис и торжество справедливости

Карты: Башня, Справедливость, Король жезлов

Львам полнолуние принесет неожиданную смену планов. Карта Башня может указывать на то, что устаревшие иллюзии, убеждения или сомнительные проекты разрушатся. Однако это целительное очищение: свет полной Луны прояснит истинное положение дел в отношениях, бизнесе или поездках.

Карта Справедливость намекает на оформление юридических документов, официальные вопросы или бюрократические дела.

Король жезлов в сочетании с картой новостей сулит встречу с влиятельным экспертом, финансистом или мужчиной огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец), который поможет решить текущие задачи.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева: урок прошлого и стремительный рывок

Карты: 5 кубков, 8 жезлов

Дев в период ретроградной Венеры может настигнуть легкое разочарование или ностальгия по упущенным возможностям. Однако пятерка кубков напоминает: зацикливаться на прошлом нельзя. Смотрите вперед, даже если что-то пошло не по плану.

События начнут развиваться с молниеносной скоростью благодаря восьмерке жезлов. Вас ждет неожиданная поездка, срочное оформление документов или стремительный поток информации, на который придется реагировать здесь и сейчас. Вы блестяще со всем справитесь.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы: подарки судьбы и личное мастерство

Карты: Колесо фортуны, Маг

Весов ждет восхитительный сюрприз. Судьба приготовила для вас щедрый подарок - это может быть материальное поощрение, ценная идея или встреча с мудрым, заботливым человеком, который поддержит вас эмоционально и духовно.

Маг подтверждает вашу силу. Вы держите штурвал своей жизни в собственных руках. Самое время проявить инициативу, заняться организацией личных проектов или уделить внимание важным семейным и детским мероприятиям.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион: финансовый триумф и щедрость

Карты: 9 пентаклей, 6 пентаклей

Финансовая сфера порадует вас стабильностью и изобилием. Девятка пентаклей свидетельствует об успехе: вы наконец-то можете позволить себе то, о чем давно мечтали. Это классическая карта завершения крупного проекта и получения заслуженного денежного вознаграждения.

Вторая карта добавляет нотку альтруизма: вам захочется поделиться успехом, помочь близким, заняться благотворительностью или сделать приятный дорогой подарок тем, кто вам дорог.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец: зеленый свет в делах и огненная уверенность

Карты: Рыцарь жезлов, Королева жезлов

Вас ждет активная дорога, поездка или стремительное продвижение в финансовых и рабочих делах. Проекты и денежные потоки стабилизируются, принося долгожданные результаты.

Королевы жезлов наделяет вас колоссальной уверенностью. Состояние "я знаю, чего хочу, и я это делаю" позволит вам успешно стартовать в ремонте, бизнесе или масштабных жизненных начинаниях. Деньги и энергия приходят под ваши конкретные цели.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог: выбор сердцем и лидерская энергия

Карты: 7 кубков, Король жезлов

Перед Козерогами встанет важная задача выбора. Помните главный ориентир: выбирайте сердцем. Представьте себя ребенком и прислушайтесь к тому, что вызывает искреннюю радость - именно это приведет вас к духовному росту и победам. Также возможны радостные известия, касающиеся детей.

Король жезлов приносит в вашу жизнь мощную мужскую энергетику, смелость и решительность. Вас ждет встреча с ярким лидером или пробуждение собственного огненного потенциала для реализации планов.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей: зрелость финансов и целительное уединение

Карты: 9 пентаклей, Отшельник

Финансовый рост Водолеев набирает обороты. То, во что вы вкладывали силы и средства, начинает приносить плоды: вас ждут удачные продажи, прибыльные инвестиции или рост стоимости ваших активов.

Отшельник призывает замедлиться. Возможно обращение к врачам, профилактика здоровья в санатории или глубокая психологическая разгрузка. Период идеально подходит для того, чтобы отключить телефон, побыть наедине со своими мыслями и восстановить ресурс.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы: звездный час, популярность и триумф

Карты: Солнце, 6 жезлов

Это полнолуние осветит Рыб лучами славы. Карта Солнце гарантирует: вы окажетесь в центре внимания. Вас ждет публичный успех, яркие выступления, проведение тренингов или рост популярности (особенно актуально для блогеров и публичных людей).

Шестерка жезлов - карта триумфатора. Сдача экзаменов, презентация проектов или любые начинания завершатся оглушительной победой, и окружающие будут аплодировать вашим достижениям.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние 26 октября 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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