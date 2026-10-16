Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября: Тельцам — успех, Львам — страсть

Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября расскажет, что ждёт все знаки зодиака в любви, на работе и в делах, а также какие изменения принесёт ретроградный Меркурий.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-tizhden-19-25-zhovtnya-telcyam-uspih-levam-pristrast-10804658.html Ссылка скопирована

Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Что ждет все знаки зодиака 19–25 октября

Как ретроградный Меркурий повлияет на планы

Какие изменения принесет возвращение Венеры в Весы

Астрологическая неделя с 19 по 25 октября 2026 года обещает быть насыщенной событиями и новыми возможностями. В начале недели Луна в Водолее будет способствовать появлению нестандартных идей. 21 октября Луна в Рыбах подтолкнет к решительным действиям, а 23 октября начнется сезон Скорпиона.Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание YourTango, одним из главных астрологических событий станет начало ретроградного движения Меркурия в знаке Скорпиона 24 октября. По астрологическим прогнозам, этот период можно использовать для завершения старых дел и возвращения к важным разговорам. Кроме того, 25 октября Венера вернётся в знак Весов, что, согласно астрологическим трактовкам, будет способствовать пересмотру отношений, поиску компромиссов и творческому вдохновению.

видео дня

Гороскоп на неделю - Овен

В начале недели уделите внимание друзьям и социальным связям. Возвращение Венеры в Весы в конце недели поможет лучше понять окружающих и наладить отношения. В среду Луна в Рыбах создаст условия для восстановления сил и внутреннего спокойствия. На выходных Луна в вашем знаке и Солнце в Скорпионе усилят стремление действовать решительно и браться за новые начинания.

Гороскоп на неделю - Телец

Начало недели с Луной в Водолее поможет проявить лидерские качества и обратить внимание на профессиональные цели. В середине недели, когда Луна будет находиться в Рыбах, будет легче завершать творческие проекты и находить поддержку единомышленников. В конце недели Луна в Овне придаст смелости, а переход Солнца в знак Скорпиона побудит внимательнее присмотреться к динамике личных отношений.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на неделю - Близнецы

В начале недели полезно сменить обстановку, попробовать новый подход к привычным делам или посвятить время обучению. В середине недели поддержка коллег поможет продвинуться в работе. Ретроградный Меркурий станет поводом пересмотреть незавершённые задачи и привести в порядок рабочие планы. Возвращение Венеры в Весы в конце недели может напомнить о давних романтических связях и подтолкнуть к откровенным разговорам.

Гороскоп на неделю - Рак

В начале недели важно упорядочить график и определить приоритеты. В середине недели могут появиться интересные идеи относительно поездок или путешествий. В пятницу Луна в Овне придаст уверенности и решительности. Возвращение Венеры в Весы в конце недели будет способствовать желанию обустроить жилище, пересмотреть домашние дела и добавить уюта окружающему пространству.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Лев

На этой неделе особое внимание стоит уделить близким людям и отношениям. Середина недели напомнит о важности терпения и взаимопонимания. Также появится возможность оценить дружеские связи и понять, какие из них требуют пересмотра. Выходные под влиянием Луны в Овне могут принести новые идеи, яркие эмоции и желание попробовать что-то необычное.

Гороскоп на неделю - Дева

Неделя начнётся со спокойного периода, который можно использовать для размышлений и планирования. В середине недели Луна в Рыбах будет способствовать откровенным разговорам с партнёром. Начало ретроградного движения Меркурия поможет вернуться к темам, которые ранее оставались без ответа. В конце недели появится возможность по-новому взглянуть на собственные достижения и укрепить уверенность в себе.

Гороскоп на неделю - Весы

Венера, ваша планета-покровительница, возвращается в ваш знак 25 октября. Этот период можно использовать для восстановления контактов с людьми из прошлого и пересмотра личных приоритетов. Начало и середина недели будут благоприятны для обучения, общения и поиска новой информации. На выходных Луна в Овне напомнит о важности поддержки друзей, но в то же время стоит сохранять собственные границы.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Ретроградный Меркурий в вашем знаке побудит пересмотреть события последнего месяца, вернуться к важным сообщениям и переосмыслить принятые решения. Начало недели подходит для корректировки планов и исправления ошибок. В середине недели может усилиться творческое вдохновение. Накопленный опыт поможет найти новые подходы к проектам и увидеть перспективы, которые раньше оставались незаметными.

Гороскоп на неделю - Стрелец

На этой неделе могут напомнить о себе старые идеи, увлечения или творческие замыслы. Ретроградный Меркурий в Скорпионе поможет вернуться к незавершённым делам и пересмотреть предыдущие решения. В середине недели Луна в Рыбах будет способствовать восстановлению оптимизма и поиску внутреннего равновесия. Динамичные выходные под влиянием Луны в Овне будут подходящими для активной работы над проектами и реализации замыслов.

Гороскоп на неделю - Козерог

В начале недели стоит пересмотреть бюджет, расходы и повседневные финансовые привычки. В середине недели будет легче привести дела в порядок и распределить задачи. В конце недели возвращение Венеры в Весы и ретроградный Меркурий побудят вновь обратиться к давним карьерным целям. Это подходящее время, чтобы оценить прежнюю стратегию и определить, какие изменения помогут продвинуться вперёд.

Гороскоп на неделю - Водолей

На этой неделе на первый план выйдут отношения, договоренности и совместные планы. Нестандартные идеи могут вдохновить на перемены, однако с их воплощением не стоит торопиться. Лучше сначала оценить возможности и продумать детали. На выходных Луна в Овне усилит желание общаться, встречаться с друзьями и участвовать в совместных мероприятиях.

Гороскоп на неделю - Рыбы

В начале недели полезно найти время для отдыха, спокойных занятий и определения личных границ. Со среды, когда Луна войдёт в ваш знак, можно пересмотреть повседневные привычки и организацию дел. Это поможет лучше распределять силы и сосредоточиться на главном. Выходные принесут желание восстановить энергию, уделить внимание собственным потребностям и позаботиться о самочувствии.

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред