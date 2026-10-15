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Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу

Руслана Заклинская
15 октября 2026, 23:00
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Период с 19 по 25 октября может стать временем финансовых переоценок и новых перспектив для трёх знаков зодиака.
Деньги и успех накроют с головой: какие три знака зодиака поймают удачу
Три знака зодиака привлекут богатство и успех / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака может найти новые источники дохода на этой неделе
  • Кого ждет пересмотр финансовых возможностей и перспектив
  • Кому стоит проверить инвестиции и деловые партнерства

Три знака зодиака могут оказаться на пороге финансовых возможностей и успеха в течение недели с 19 по 25 октября 2026 года. В этот период не стоит торопиться, а лучше внимательнее присмотреться к новым предложениям и обратить внимание на людей и обстоятельства, которые вновь появятся в жизни.

Главред узнал, кому из представителей зодиакального круга стоит быть более внимательными к возможностям.

видео дня

Как пишет Your Tango, 24 октября произойдет соединение Венеры с Солнцем, известное в астрологии как Казими, в знаке Скорпиона. Оно символизирует начало нового цикла. В то же время в этот день Меркурий начнет ретроградное движение в Скорпионе, а уже 25 октября ретроградная Венера вернется в Весы.

Этот период может подтолкнуть к переосмыслению финансовых решений, возвращению к старым возможностям и пересмотру деловых отношений. Астрологи советуют оставаться открытыми к изменениям и помнить, что правильный момент может иметь решающее значение.

Козерог

Козерогам стоит быть готовыми изменить привычный подход к заработку и управлению деньгами. 23 октября астероид Юнона перейдёт в Водолей, символизируя изменения в сфере финансов и партнёрства. Этот переход может подтолкнуть представителей знака к сотрудничеству с новыми деловыми партнерами или поиску альтернативных источников дохода.

Хотя нестандартные решения могут показаться Козерогам необычными, на этой неделе стоит рассмотреть новые возможности. Юнона в Водолее побуждает отказаться от устаревших подходов и попробовать другие способы достижения финансовой стабильности.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Вместо того чтобы полагаться только на традиционную карьеру и стабильную зарплату, Козерогам советуют быть открытыми к инновационным идеям, разумному риску и сотрудничеству с другими людьми. Именно такие изменения могут помочь приблизиться к желаемому благосостоянию.

Весы

Для Весов начинается период переосмысления финансовых перспектив. 24 октября состоится соединение Венеры с Солнцем в Скорпионе, которое в астрологии связывают с началом нового цикла. Представителям этого знака советуют обратить внимание на финансовые предложения и возможности, которые будут возникать в это время.

Ретроградная Венера в Скорпионе может символически побудить Весов вернуться к прошлым проектам, пересмотреть предыдущие решения или решиться на изменения в профессиональной деятельности. Это также может стать поводом задуматься об открытии собственного дела.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

24 октября ретроградное движение начнет и Меркурий в Скорпионе. Поэтому астрологи советуют не торопиться с выводами, а внимательно оценить предложения, которые возвращаются из прошлого. Они могут открыться с новой стороны и помочь лучше понять собственные финансовые цели.

Весам важно чётко осознавать свои потребности и не соглашаться на меньшее, чем они считают приемлемым для себя.

Дева

Девам стоит внимательно пересмотреть свои инвестиции и финансовые договоренности. 25 октября ретроградная Венера вернется в Весы, создавая, согласно астрологической трактовке, благоприятный период для анализа денежных дел и партнерских отношений.

Представителям этого знака советуют не спешить с новыми финансовыми шагами, а сначала оценить, насколько эффективны их нынешние вложения. Стоит также пересмотреть деловые партнерства и выяснить, приносят ли они ожидаемую пользу.

Венера будет оставаться ретроградной в Весах до 13 ноября. В течение этого периода Девам рекомендуют проанализировать источники дохода, доходность инвестиций и финансовые обязательства. Это поможет определить, что стоит изменить, а от чего - отказаться.

Когда Венера перейдет к прямому движению в ноябре, Девы смогут использовать полученные выводы для принятия дальнейших решений. Главное - не действовать импульсивно и сначала разобраться в собственных финансовых приоритетах.

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