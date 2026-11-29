Согласно астрологическому прогнозу, сезон Стрельца станет временем стремительных событий и новых возможностей.

https://horoscope.glavred.info/zhizn-pyati-znakov-zodiaka-vot-vot-rezko-izmenitsya-k-luchshemu-10816664.html Ссылка скопирована

Кратко:

Пяти знакам зодиака прогнозируют масштабные перемены в декабре

Сезон Стрельца может значительно ускорить развитие событий

Астролог обещает новые возможности и долгожданные прорывы

Конец ноября и декабрь 2026 года могут стать переломным периодом для представителей пяти знаков зодиака. Их ждут неожиданные возможности, долгожданные прорывы, исполнение желаний и позитивные перемены, которые способны затронуть сразу несколько сфер жизни.

Как пишет YourTango, астролог Белла Луна считает, что сезон Стрельца значительно ускорит развитие событий. Особенно благоприятным этот период окажется для Стрельцов, Близнецов, Скорпионов, Дев и Водолеев. Ближайшие четыре недели могут изменить их представления о будущем и открыть перспективы, о которых раньше они только мечтали.

видео дня

Стрелец

Для Стрельцов начинается один из наиболее перспективных периодов года. Солнце находится в их знаке, что, согласно астрологическому прогнозу, принесет дополнительную энергию, вдохновение, мотивацию и уверенность в собственных силах. Однако предстоящие недели будут благоприятны не только для развлечений и приятных событий, но и для реализации серьезных долгосрочных планов.

У Стрельцов может появиться возможность воплотить идею, которую они достаточно долго откладывали. Речь может идти о творческом проекте, запуске собственного бизнеса или другом начинании, на которое раньше не хватало решительности.

Астролог рекомендует представителям знака перестать сомневаться в своих способностях и воспользоваться благоприятным моментом. Именно сейчас Стрельцы могут заложить фундамент для будущего успеха и создать нечто действительно значимое.

Близнецы

Жизнь Близнецов начнет стремительно меняться под влиянием полнолуния, которое произошло 24 ноября в их знаке. Особое значение астролог придает его соединению с Ураном - планетой, которую в астрологии связывают с неожиданностями и внезапными переменами.

Близнецов может ожидать серьезный прорыв в деле, над которым они работали продолжительное время. Однако результат окажется не совсем таким, каким представители знака его представляли. Обстоятельства способны принять совершенно неожиданный оборот, открыв дополнительные возможности.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Главное для Близнецов в этот период - сохранять гибкость и не сопротивляться происходящим изменениям. Даже если события нарушат первоначальные планы, они могут привести к гораздо более перспективному результату.

Скорпион

Скорпионы наконец смогут получить долгожданное вознаграждение за усилия, которые прикладывали на протяжении последних месяцев. Особенно важной датой для представителей этого знака станет 4 декабря, когда Венера вернется в Скорпион уже в прямом движении.

После сложного периода, связанного с ретроградным движением двух планет в их знаке, Скорпионы смогут почувствовать облегчение. Напряжение постепенно ослабнет, а в жизни появится больше гармонии, романтики и приятных событий.

По прогнозу Беллы Луны, предстоящие недели окажутся благоприятными для любви, творчества и материального благополучия. Скорпионы смогут вновь наслаждаться теми сторонами жизни, которым раньше не уделяли достаточно внимания из-за многочисленных трудностей.

Дева

Для Дев главным источником позитивных перемен станет возвращение мотивации. Марс, который в астрологии отвечает за энергию, решительность и активные действия, вошел в их знак 25 ноября. Это может стать началом периода высокой продуктивности и уверенности в собственных возможностях.

Если в последнее время Девы испытывали усталость, недостаток вдохновения или сомневались в правильности выбранного пути, теперь ситуация начнет меняться. Представителям знака станет проще приступать к сложным задачам и добиваться поставленных целей.

Однако астролог предупреждает, что избыток энергии может сделать Дев более раздражительными и вспыльчивыми. Поэтому им стоит направить newfound силы на конструктивную деятельность, избегая ненужных конфликтов и эмоциональных решений.

Водолей

Для Водолеев конец ноября станет началом важного внутреннего преображения. Особое значение астролог придает событиям 28 и 29 ноября, связанным с тригоном Плутона в Водолее и Урана в Близнецах.

Последний год мог оказаться для представителей знака непростым. Им приходилось сталкиваться с собственными страхами, переосмысливать привычные взгляды и разбираться с внутренними противоречиями. Однако теперь этот процесс может принести долгожданные положительные результаты.

Водолеи неожиданно обнаружат, что вещи, которые раньше казались практически невозможными, становятся вполне достижимыми. Начинается период эмоционального восстановления, освобождения от прежних ограничений и формирования нового представления о себе.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред