Первая неделя декабря будет благоприятна для финансового планирования, завершения важных дел и укрепления отношений с близкими.

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Китайский гороскоп / коллаж: Главред, фото: pexels.com

О чем вы узнаете:

Каким знакам китайского зодиака повезет в начале декабря

Кому стоит остерегаться конфликтов и недоразумений

Какие дни недели будут наиболее благоприятными

Согласно китайской астрологии, неделя с 30 ноября по 6 декабря 2026 года станет периодом ответственности, дисциплины и взвешенных решений. Понедельник и вторник пройдут под влиянием стихии Земли, среда и четверг - Металла, пятница и суббота - Воды. Завершит неделю день Деревянного Тигра. Главред расскажет подробнее.

Как пишет The Times of India, начало декабря будет способствовать завершению важных дел, укреплению отношений с близкими и планированию будущего. Особенно удачной неделя может стать для Быков и Драконов, тогда как Козам и Обезьянам стоит проявить больше терпения и осторожности.

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Китайский гороскоп на неделю - Крыса

Особенно благоприятной для Крыс может стать пятница. Этот день подходит для важных переговоров, обсуждения будущих планов и решения вопросов, которые долгое время оставались открытыми.

В субботу представители этого знака могут получить помощь от надежного человека. В то же время во вторник возможны небольшие задержки, поэтому важные просьбы лучше отложить на несколько дней.

Китайский гороскоп на неделю - Бык

У Быков впереди благоприятная неделя. Вторник и пятница могут принести полезные знакомства, перспективное сотрудничество или долгожданные хорошие новости.

Суббота подходит для определения долгосрочных целей и планирования будущего. В среду стоит проявить терпение, поскольку кто-то из окружения может спровоцировать спор.

Китайский гороскоп на неделю - Тигр

Среда и четверг могут подарить Тиграм интересные возможности. Помощь друзей или профессиональные знакомства будут способствовать решению важных вопросов.

Воскресенье станет благоприятным днем для определения целей на следующий год. В то же время в понедельник лучше избегать эмоциональных разговоров, поспешных выводов и конфликтов.

Китайский гороскоп на неделю - Кролик

Кролики могут почувствовать особую поддержку близких в среду и четверг. Эти дни будут способствовать укреплению отношений, приятному общению и решению повседневных проблем.

Во вторник и пятницу стоит внимательнее относиться к своим словам, поскольку неосторожные высказывания могут привести к недоразумениям.

Китайский гороскоп на неделю - Дракон

Начало недели сулит Драконам благоприятные возможности. Руководство или опытный человек может поддержать их инициативу и помочь реализовать задуманное.

Пятница подходит для планирования переезда или совершения крупной покупки. Самым сложным днём может стать среда, когда стоит избегать споров и не поддаваться эмоциям.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю - Змея

Змеи могут рассчитывать на поддержку окружающих в начале недели и в субботу. Благоприятные обстоятельства помогут добиться прогресса в важных делах.

В четверг и воскресенье стоит быть осторожнее, избегать поспешных решений и сохранять спокойствие в напряженных ситуациях. Не нужно тратить силы на конфликты, которых можно избежать.

Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

Среда и воскресенье могут принести Лошадям положительные изменения и новые возможности. Стоит сосредоточиться на первоочередных задачах и постепенно реализовывать свои планы.

В пятницу возможны неожиданные изменения в расписании. Представителям этого знака лучше оставить немного свободного времени на непредвиденные дела.

Китайский гороскоп на неделю - Коза

Для Коз эта неделя может оказаться довольно напряжённой. В пятницу возможны недоразумения с друзьями из-за денег, совместных планов или обязательств.

В субботу семейные дела могут нарушить запланированный отдых, а в среду не исключены задержки на работе. Самыми спокойными днями станут понедельник и воскресенье.

Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

Обезьянам стоит начать неделю без лишней спешки. В понедельник необходимо тщательно проверять документы и внимательно относиться к деталям, а в четверг возможны разногласия с коллегами.

В воскресенье лучше избегать рискованных решений и внезапных изменений в планах путешествий. Самым благоприятным днём недели может стать пятница.

Китайский гороскоп на неделю - Петух

Во вторник Петухи могут почувствовать тяжесть многочисленных обязанностей. В среду возможны напряженные отношения с человеком, которому не хватает внимания.

В пятницу стоит ответственно относиться к своим обещаниям. Зато суббота может принести долгожданный прогресс в деле, которое долгое время оставалось нерешенным.

Китайский гороскоп на неделю - Собака

Во вторник Собаки могут столкнуться с напряжёнными ситуациями, однако уже в среду обстоятельства начнут меняться к лучшему.

Представителям этого знака стоит правильно распределять нагрузку и ежедневно выделять одну самую важную задачу. Такой подход поможет избежать переутомления и лишних переживаний.

Китайский гороскоп на неделю - Свинья

В начале недели Свиньям лучше не торопиться с принятием важных решений. Особенно осторожными стоит быть в понедельник.

Четверг может стать наиболее благоприятным днем для реализации планов, решения рабочих вопросов и завершения отложенных дел.

Что принесет первая неделя декабря по китайскому гороскопу

Начало недели будет способствовать укреплению доверия в отношениях и обсуждению совместных планов. В среду и четверг стоит избегать чрезмерной критики и резких высказываний.

Пятница и суббота могут стать удачным периодом для откровенных разговоров и улаживания давних недоразумений. Одинокие представители китайского зодиака могут познакомиться с интересным человеком через семью или работу.

В профессиональной сфере стоит уделять больше внимания деталям, соблюдать сроки и ответственно относиться к договоренностям.

В конце недели рекомендуется отложить второстепенные дела, восстановить силы и посвятить время близким. Воскресенье станет прекрасной возможностью для планирования оставшейся части декабря и определения новых жизненных целей.

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