Астрологи говорят, что энергия Огня в сочетании с настойчивостью - идеальная формула жизненного успеха.

https://horoscope.glavred.info/mechty-nachnut-sbyvatsya-kakie-kitayskie-znaki-zodiaka-poymayut-udachu-za-hvost-10816421.html Ссылка скопирована

Кому улыбнется удача 29 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кого ждут новые возможности и важные достижения

Какие знаки зодиака приблизятся к жизни, о которой давно мечтали

В китайском гороскопе воскресенье - это День успеха, которым управляет энергия Огненной Козы. Сочетание этих двух мощных энергий создает идеальные условия для того, чтобы 29 ноября к четырём китайским знакам зодиака пришли успех и удача.

Астрологи YourTango подчеркивают, что стихия Огня связана с мотивацией и поиском того, что разжигает страсть. В то же время знак Козы наделяет человека стойкостью и настойчивостью, пишет Главред.

видео дня

Каким знакам зодиака скоро повезет

Лошадь

Вы всегда находите способ вырваться вперёд. Какой бы ни была ситуация, вы достойно принимаете вызов; а если не с кем соревноваться, вы стараетесь превзойти собственные предыдущие достижения. 29 ноября вы почувствуете готовность взяться за новую задачу. Вы увидите ту сферу своей жизни, которая всегда приносила вам успех.

Благодаря энергии Козы - вашего гармоничного партнера - вы будете полны оптимизма и будете верить, что способны создать что-то особенное. В результате вы завоюете больше уважения, а для вас это и есть настоящий успех.

Коза

Вы лелеете в душе немало личных мечтаний. Вы не делитесь ими с другими, чтобы не разрушить магию момента. Однако 29 ноября вы смотрите в будущее. Приближается конец года, и вы относитесь к этому очень серьезно. Чтобы достичь желаемого, вам понадобится необычайное усердие.

Поскольку воскресенье - это День успеха, вы стремитесь получить истинную радость от поставленных перед собой целей. Вас не слишком беспокоит, понимают ли окружающие, сколько времени и энергии вы вложили в свою работу. Главное - чтобы вы знали.

Свинья

Вы не всегда склонны тратить большие суммы, но когда уже делаете это, то подходите к делу основательно. 29 ноября вы можете приобрести вещь и поймёте, что это было прекрасное решение. Вы потратили средства на то, что, по вашему мнению, должно было обогатить вашу жизнь.

Поскольку энергия Козы гармонирует с вашим знаком, успех приходит как следствие ваших предыдущих решений. Вам стоит гордиться своей изобретательностью.

Собака

Вы никогда не относитесь к своей жизни легкомысленно, ведь каждый миг несет в себе что-то значимое. 29 ноября вы достигнете важного рубежа. Это часть долгосрочного плана, над которым вы немало размышляли - в частности, о том, где хотите жить в будущем и какую работу стремитесь получить.

Вы поймёте, что это серьёзные шаги, способные определить ваше будущее. Вам пришлось многого добиться, прежде чем вы достигли этой вершины успеха. Вы почувствуете, что стали значительно ближе к той жизни, к которой стремитесь. Будущее теперь кажется вам вполне реальным, вам больше не нужно гадать, каким оно будет.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред