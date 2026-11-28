В традиционной астрологии особое значение придают двум планетам-благодетелям.

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Люди, рожденные в трех месяцах, находятся под защитой высших сил / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

О рожденных в марте

О рожденных в июне

О рожденных в декабре

Некоторые люди словно притягивают удачу и даже в сложные периоды находят силы двигаться дальше. Астрологи и нумерологи связывают такие особенности с месяцем рождения и считают, что представители определенных периодов года могут находиться под незримой защитой высших сил. Их отличают доброта, оптимизм и способность поддерживать окружающих. Об этом пишет Главред со ссылкой на журнал Parade.

В традиционной астрологии особое значение придают двум планетам-благодетелям. Юпитер символизирует удачу, веру и изобилие, а Венера отвечает за любовь, красоту и гармонию. Считается, что особенно сильное влияние этих небесных тел ощущают люди, родившиеся в марте, июне и декабре.

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Март

Рожденные в марте Рыбы и Овны обладают разными, но одинаково сильными качествами. Рыбам покровительствует Юпитер, а Венера находится в этом знаке в экзальтации, что, согласно астрологии, усиливает ее положительное влияние. Поэтому мартовских именинников связывают с душевной щедростью, искренностью и развитой интуицией. Они умеют любить, прощать и доверять своим внутренним ощущениям.

Овны, появившиеся на свет в конце месяца, получают другое символическое благословение – смелость, решительность и внутреннюю энергию. Эти качества помогают им не бояться перемен и уверенно следовать выбранному пути.

Представители марта нередко замечают необычные совпадения и воспринимают их как знаки судьбы. Им может казаться, что Вселенная сама подсказывает правильное направление и помогает принимать важные решения.

Июнь

Люди, родившиеся в июне под знаками Близнецов и Рака, согласно астрологическим представлениям, находятся под особой защитой в вопросах семьи, дома и личных отношений.

Юпитер считается экзальтированным в знаке Рака, поэтому его влияние связывают с семейным благополучием, чувством безопасности и поддержкой близких. Близнецы, родившиеся в первой половине месяца, отличаются общительностью, любознательностью и природным обаянием. Благодаря этим качествам им проще знакомиться с новыми людьми и находить перспективные возможности.

Июньские именинники часто получают поддержку именно в те моменты, когда она им особенно необходима. При этом их собственным благословением считается умение заботиться о других. Тепло, внимание и любовь, которыми они делятся с окружающими, нередко возвращаются к ним в ответ.

Декабрь

Рожденных в декабре Стрельцов и Козерогов астрологи считают одними из самых удачливых представителей зодиакального круга. Стрельцам покровительствует Юпитер, поэтому им приписывают оптимизм, веру в собственные силы и способность замечать возможности даже в непростых обстоятельствах.

Для них неудачи нередко становятся отправной точкой для новых достижений. Даже после серьезных испытаний Стрельцы способны сохранять надежду и находить перспективы там, где другие видят препятствия.

Козероги, появившиеся на свет во второй половине декабря, получают символическое благословение в виде выдержки, терпения и целеустремленности. Они умеют последовательно двигаться к своим целям и создавать прочную основу для будущего.

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