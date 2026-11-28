Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 29 ноября всем знакам зодиака.

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Гороскоп на 29 ноября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com



Вы узнаете:

Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

Что предвещают звёзды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 29 ноября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

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Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Используйте в этот день уверенность в себе с пользой. Несмотря на насыщенный график, вы сможете восстановить энергию. Возможны финансовые потери из-за небрежности. Дети могут разочаровать вас своим безразличием к учебе. Вы будете скучать по другу, даже чувствуя его присутствие. День будет наполнен смехом, а в супружеской жизни произойдут приятные перемены. Также вы сможете встретиться с родственниками.

Гороскоп на завтра - Телец

Вы будете счастливы благодаря поддержке близких. В этот день поймёте, что давние инвестиции могут приносить хорошую прибыль. Несмотря на некоторые трудности, не ждите чуда от тех, кто вам помогает. Даже дорогие подарки могут не порадовать любимого человека. Зато у вас будет достаточно времени, чтобы побыть вместе и проявить свою любовь. Резкость партнера может огорчить вас, но ваши положительные качества вызовут уважение и благодарность окружающих.

Гороскоп на завтра - Близнецы

В этот день ваша уверенность укрепится, а карьера пойдет в гору. Вы заключите новую финансовую сделку и получите дополнительные средства. Работайте ради благополучия семьи, руководствуясь любовью, а не жадностью. Личная жизнь улучшится, если вы будете развивать свои положительные качества. Свободное время посвятите медитации - это поможет сохранить душевное спокойствие. Партнер сделает для вас что-то особенное. В то же время может показаться, что родные вас не понимают, поэтому захочется немного отдалиться от них.

Гороскоп на завтра - Рак

Ваша харизма будет привлекать внимание окружающих. В этот день родители могут напомнить о важности сбережений - прислушайтесь к их советам. Старайтесь лучше понимать близких и уделять им больше внимания. Небрежность в отношениях с любимым человеком может вызвать напряжение в семье. Вы часто заботитесь о семье, забывая о себе, но в этот день найдёте время для отдыха и нового хобби. В то же время родственники могут стать причиной ссоры с партнёром. А кулинария подарит приятные впечатления - попробуйте приготовить что-нибудь вкусное дома.

Гороскоп на завтра - Лев

Ваше чувство юмора поможет кому-то понять, что настоящее счастье не зависит от материальных вещей. Денежный выигрыш может оказаться меньше, чем вы ожидали. Если вас что-то беспокоит, поговорите с близкими - это поможет облегчить переживания. Учитесь на собственных ошибках и будьте осторожны с новыми предложениями. Изменения во внешности могут привлечь внимание потенциальных партнеров. В этот день решительность партнера может вас удивить и даже смутить. Также захочется посетить холмистую местность после просмотра фильма или сериала.

Гороскоп на завтра - Дева

Чрезмерные переживания и сильные эмоции могут навредить вашему самочувствию, поэтому старайтесь контролировать себя. В этот день вы заключите новую финансовую сделку и получите дополнительные средства. Свободное время проведите с семьей. Не спешите делиться личными секретами с любимым человеком. Также придется решать немало срочных дел. Занятость партнера встречами с друзьями может вас огорчить, но участие в социальных мероприятиях улучшит настроение.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день вы будете эмоционально нестабильны, поэтому следите за словами и поведением. День не слишком благоприятен для финансов: проверьте бюджет и ограничьте расходы. Дети будут требовать внимания, но в то же время подарят радость. Рабочая нагрузка может вызвать стресс, поэтому ближе ко второй половине дня найдите время для отдыха. Не тратьте впустую драгоценное время. Леность партнера может помешать вашим планам. Если вас что-то огорчит или возникнет конфликт, обсудите это с близкими и вместе найдите решение.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Неожиданное путешествие может оказаться изнурительным, поэтому расслабьте мышцы с помощью массажа. В этот день вы сможете заработать деньги самостоятельно, без посторонней помощи. Взаимопонимание с партнером принесет в дом спокойствие и благополучие. Не расстраивайте любимого человека, чтобы потом не жалеть об этом. День будет полон радости, а дела будут складываться в вашу пользу. В то же время ухудшение здоровья партнера может вызвать беспокойство. Также есть шанс вернуть одолженные деньги и улучшить своё финансовое положение.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Займитесь медитацией и йогой, чтобы укрепить физическое и психологическое здоровье. В этот день некоторые предприниматели благодаря поддержке близкого друга могут получить дополнительную прибыль. Эти средства помогут решить финансовые проблемы. Старайтесь не обижать других и учитывайте потребности семьи. Вас ждут приятные моменты с любимым человеком. В то же время дела могут идти не по плану. Приятный поступок окружающих вновь разжигает чувства вашего партнера. В свободное время почитайте интересную книгу или напишите пост в блоге.

Гороскоп на завтра - Козерог

Игры с детьми подарят вам радость и помогут восстановить душевные силы. В этот день вы заключите новую финансовую сделку и получите дополнительные средства. Также возможны покупки ювелирных изделий или бытовой техники. Проявите любовь и заботу к партнеру - он это оценит. Вовремя завершите работу и вернитесь домой пораньше: это порадует семью и придаст вам энергии. Партнер приятно удивит вас своей заботой. А свободное время можно посвятить отдыху под ясным небом.

Гороскоп на завтра - Водолей

Ваша харизма будет привлекать внимание окружающих. В этот день владельцы малого бизнеса могут получить от близких совет, который поможет увеличить прибыль. Ваше чувство юмора улучшит атмосферу вокруг. Любимый человек приложит усилия, чтобы сделать вас счастливыми. В свободное время вас увлечёт новая идея, поэтому остальные дела уйдут на второй план. Также этот день может стать одним из лучших в супружеской жизни. Вы будете сохранять спокойствие и легко найдёте общий язык с людьми.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Не расстраивайтесь из-за трудностей: они помогают больше ценить счастливые моменты. Посетите светское мероприятие, чтобы поднять настроение. Ваши желания могут сбыться, а упорный труд наконец принесет результаты. В семье стоит отказаться от чрезмерной требовательности и больше поддерживать близких. Вас ждет романтический вечер - запланируйте что-то особенное для любимого человека. Начало дня может быть изнурительным, но со временем дела пойдут лучше. Найдётся время и для встречи с близкими. Партнёр может приятно удивить вас, хотя слова кого-то из родных рискуют задеть за живое.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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