Анжела Перл предупредила, что счастью Рыб порадуются не все из их окружения.

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Таро прогноз для Рыб на декабрь - что ждет Рыб в любви и деньгах / скриншот

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Рыбам выпали Влюбленные, Двойка и Десятка кубков

В декабре вероятны переезд, поездка или новая работа

Таролог прогнозирует финансовый рост в последний месяц года

Таро прогноз на декабрь для Рыб обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале. В раскладе одновременно выпали Влюбленные, Двойка и Десятка кубков, а также Шут, который появился дважды. Это указывает на резкую смену обстановки и насыщенную личную жизнь.

Таро-прогноз для Рыб на декабрь 2026

Первым в раскладе выпал нулевой аркан. Перл связывает его с рискованными решениями и людьми другой культуры или другого возраста.

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"Шут - карта нового. Может, новая страна. Новое знакомство может быть, вообще какое-то новое место жительства или новая работа? Потрясающая карта авантюризма", - отмечает Перл.

Шестерка мечей, по ее словам, предвещает переезды, путешествия, смену места работы или отношений. Некоторые Рыбы закроют один бизнес и откроют другой.

"Но это переход к лучшему. Это всегда движение к лучшему. Когда заканчивается черная полоса и начинается светлая", - подчеркивает таролог.

Финансовую сферу в раскладе представляет Семерка пентаклей. Эксперт считает, что в декабре окупятся прошлые вложения сил, а начатые недавно проекты принесут плоды, даже если немного придется подождать.

"Деньги будут расти, и вы будете собирать урожай в декабре. За то, что делали раньше, деньги придут", - уверена Перл.

Десятка мечей, которой обычно опасаются, здесь получила мягкую трактовку. Это точка в затянувшейся истории и счастливый старт с чистого листа.

"А здесь может быть завершение какой-то такой ситуации тяжелой, болезненной, может быть. А может, у вас какая-то плановая операция в больнице", - допускает таролог.

Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп Таро для Рыб на декабрь 2026

Эмоциональная сторона месяца окажется особенно насыщенной. Первой об этом сигнализирует Шестерка кубков: близкие люди, давние приятели, коллеги или соседи напомнят Рыбам о себе.

"Настоящие эмоции, настоящие чувства, подарки, комплименты, цветы, звонок, встреча с кем-то, кто вас по-настоящему любит и ценит. Это могут быть и друзья, которых вы давно знаете", - говорит Перл.

Среди старших арканов выпали Влюбленные. Трактовка оказалась одинаково теплой и для свободных, и для семейных представителей знака.

"Нет, все-таки любовь у вас, Рыбы, все-таки любовь декабря. Или если вы в браке, то второй медовый месяц", - заявляет таролог.

Если романтика сейчас не в приоритете, тот же аркан может сыграть в деловой сфере как сделка с клиентом, подписание контракта или партнерство, в котором обе стороны заинтересованы в общем деле.

Туз кубков эксперт называет особенно удачной картой для этого знака. По ее мнению, Рыбам стоит без колебаний принять то, что предложит судьба, включая новую компанию.

"Кубки - это же водная стихия, как рыба. Это эмоции, чувства. А туз - это начинание, начало, новое что-то, как подарок, новый подарок, новая возможность от Вселенной", - поясняет Перл.

Последней в раскладе легла Двойка кубков. Таролог описывает ее как безрассудное чувство с огромными букетами и спонтанными полетами, хотя в деловом смысле карта может означать теплое партнерство или крепкую дружбу.

"Лучше не бывает. Что за месяц любви, Двойка чаш? Как в юности, как в школе", - восхищается таролог.

Десятка кубков добавляет к этому семейное тепло. Это может быть встреча с родителями, бабушкой и дедушкой или результат, который очень обрадует и Рыб, и их близких.

"Десятка чаш. Боже, настоящие эмоции, настоящая любовь, настоящие чувства. Или это место, где вас любят и ждут?" - говорит эксперт.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Что ждет Рыб в декабре: поездки, новые люди и конфликты

Колесница подтверждает, что без дороги месяц не обойдется. Повторное появление Шута, по словам Перл, говорит о том, что решение отправиться куда-то или изменить жизнь может прийти в последний момент.

"Ну, поездка точно будет, поездка, путешествие и контроль, контроль своей жизни. Я знаю, куда я направляюсь, и, может быть, покупка автомобиля", - прогнозирует таролог.

Императрица отвечает за щедрость и приятные траты. Эксперт допускает, что кто-то пришлет Рыбам цветы или преподнесет подарок.

"Карта Венеры, карта прибыли и беременности, тоже карта подарков, щедрости, красоты. Может, покупки какие-то, новое платье, или в салон пойдете, или в спа", - отмечает Перл.

В декабре в жизни Рыб могут появиться заметные фигуры. Королева жезлов указывает на энергичную женщину, рожденную под знаком Овна, Льва или Стрельца, которая будет подталкивать к авантюрам. Например, это может быть фитнес-тренер.

Рыцарь пентаклей сулит финансовую поддержку и стабильность. Если речь о человеке, таролог описывает практичного мужчину из числа Тельцов, Дев или Козерогов, а также не исключает, что это взрослый сын.

Второй рыцарь связан с быстрыми визитами, новостями и посылками. По гороскопу это может быть молодой человек из Близнецов, Весов или Водолеев. Паж мечей добавляет переписку с новыми людьми, обучение и вести от детей.

Двойка мечей предупреждает о нерешительности. Рыбам предстоит сделать выбор или провести важный разговор, но информации для этого может не хватать.

"Вот эта карта, когда вы не можете решиться, когда вы думаете так: не сейчас, потом", - предупреждает эксперт.

Пятерка мечей указывает на трения с друзьями или родственниками. Кто-то покритикует, поменяет планы или не поддержит, но Рыбы будут стоять на своем.

"Если у вас будет новая любовь, новые отношения или еще что-то очень такое хорошее, то кто-то может отпасть из ваших подруг или из вашего окружения", - предупреждает Перл.

Семерка чаш, по ее словам, дает шанс воплотить одно из желаний. Для этого важно определиться, на чем сосредоточиться и что действительно по сердцу. Завершает расклад Маг, который указывает, что время для воплощения задуманного пришло.

"Я маг своей жизни. И у вас есть все способности для этого. И это правильное время", - подчеркивает таролог.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Рыб на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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