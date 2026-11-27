Карты Таро сулят одному знаку финансовую удачу, поездки и новые чувства, но предупреждают о приступах тревоги и критике близких.

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Таро-прогноз на декабрь для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Читайте в материале:

Декабрь для Водолеев - месяц пробуждения и смелых решений

Возможны переезд, смена работы или новые отношения

Три пятерки предупреждают о страхах и жалости к себе

Декабрь 2026 станет для Водолеев месяцем внутреннего пробуждения, финансовой удачи и решительных перемен: знак может впервые поставить собственные желания выше чужого мнения, переехать, сменить работу или начать новые отношения. Таро-прогноз на декабрь для Водолеев обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

Таро-прогноз для Водолеев на декабрь 2026

Главной в раскладе стала Звезда - личная карта Водолея. Таролог советует не скромничать с планами на будущий год. По ее словам, в декабре знак может оказаться в центре внимания: выступить публично, попасть на концерт известного артиста или даже лично встретиться со знаменитостью.

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"Загадывать масштабно, высоко. Не бойтесь, потому что у вас желание сбудется или вы станете звездой в декабре", - призывает Перл.

С финансами у знака все будет в равновесии: деньги будут и приходить, и уходить, в частности на путешествия, подарки и переводы. Девятка указывает на хорошие финансовые новости и, возможно, крупное приобретение, например недвижимости или автомобиля. Еще одна карта обещает поступления вроде выплат или денег на детей.

Колесо фортуны предвещает удачное стечение обстоятельств, важный звонок или сообщение, а также отпуск. Еще одна карта говорит о новом финансовом плане: запуске бизнеса, найме помощника или подработке на праздники, которые пока будут приносить небольшой доход.

Карта Суд: время проснуться

Дважды в раскладе выпал Суд. Перл называет его картой освобождения и пробуждения, когда человек наконец понимает, чего хочет на самом деле, и перестает оглядываться на чужие оценки. Юридических проблем таролог в этой карте не видит.

"Просыпаетесь, посмотрите на свою жизнь ясными глазами, посмотрите, что вы можете изменить", - отмечает таролог.

Повторилась и Восьмерка мечей, карта ограничений. По словам Перл, все препятствия, мешающие масштабировать бизнес или отправиться в путешествие, Водолеи создают себе сами, а любую сложную ситуацию можно распланировать и изменить.

"На самом деле вы свободны. Вы можете снять эту повязку. Ничем вы не связаны", - подчеркивает она.

Карта Дурак указывает на оправданный риск и старт с нуля: обучение новому делу, переезд или знакомство с человеком другой национальности или возраста. Таролог считает, что вероятнее всего речь идет о романтическом риске: свидании или начале отношений с настоящими чувствами.

Верховная жрица подсказывает доверять интуиции и даже вещим снам, а Луна может подтолкнуть к выбору места жительства, решению завести ребенка или работе с психологом.

Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

Критика близких и приступы тревоги

Пятерка мечей предупреждает, что часть окружения может не понять планов Водолеев, дистанцироваться или раскритиковать их. Таролог советует воспринимать это спокойно и поступать так, как подсказывает душа.

"Это нормально, когда кто-то уходит, дистанцируется, когда критика какая-то может быть от родственников, от друзей", - говорит Перл.

Восьмерка чаш сулит уход оттуда, где Водолеи больше не получают энергии: из работы, отношений, окружения или даже города. Сразу три пятерки в раскладе, по мнению таролога, означают, что в течение месяца знак может трижды поддаться страху, что не хватит денег или что выбранный путь неверный. Пятерка чаш при этом прямо запрещает оглядываться на прошлое и жалеть о потерянном.

"Убирайте моментально, останавливайте эти мысли, моментально их убирайте, не скатываясь в негатив. Просто вот картинка позитива, картинка будущего, визуализация. И это работает", - уверяет таролог.

Четверка чаш советует в конце месяца устроить себе передышку: выспаться, сходить на массаж, ничего себя не заставлять делать и избавиться от лишнего, оставив только то, что действительно по душе.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Таро-прогноз для Водолеев на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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