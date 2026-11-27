Козероги в декабре получат шанс расширить бизнес и отдохнуть. Анжелы Перл обещает земному знаку стабильные финансы, новые чувства и ответы на вопросы.

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Таро-прогноз на декабрь для Козерогов - прогноз Анжелы Перл / скриншот

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В последний месяц 2026 года Козерогов ждут новые планы, неожиданный слом привычного сценария и финансовая стабильность. Таро-прогноз на декабрь для Козерогов обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

Таро-прогноз для Козерогов на декабрь 2026

Первая карта расклада указывает на движение и смену привычной локации. Таролог не исключает и профессиональных перемен.

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"Двойка жезлов – маршрут. Возможно, куда-то поедете в путешествие, в отпуск. Это может быть даже переезд из одного места в другое или переход с одной работы на другую", - отмечает Анжела Перл.

Эта же карта обещает интенсивное общение с одним человеком. По словам Перл, речь идет о постоянном обмене сообщениями и звонками: это может быть как романтическая связь на расстоянии, так и рабочие контакты с риелтором, начальником или клиентом. Отдельно таролог обращает внимание на этап поиска информации и обдумывания стратегии.

"Вот вы прямо как будто у вас новый план какой-то будет. Может, вы уже следующий год планируете?" - предполагает таролог.

Карта Луна переводит эту тему в эмоциональную плоскость. Козерогам, вероятно, придется разобраться со своим внутренним состоянием или даже задуматься о переезде.

"Луна связана у нас с чувствами, с эмоциями, а также с чувством безопасности. Например, дом, где мы живем, место, где мы живем. Может быть, вы планируете поменять место жительства", - отмечает Перл.

Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро Козероги декабрь: финансы и внутренние ограничения

Пятерка пентаклей в раскладе указывает на тревожность знака. Козероги, которые ценят предсказуемость, могут волноваться из-за неопределенности на работе.

"Козероги, вы любите стабильность, а здесь как будто вы опасаетесь из-за незнания какого-то. Вы опасаетесь, что могут быть какие-то перемены, может быть, на работе, может быть, что-то, что может сказаться на вашем финансовом состоянии", - предупреждает таролог.

Впрочем, по ее словам, эти страхи существуют только в голове. Зарплата или другая денежная поддержка останутся стабильными, а реальная картина намного лучше, чем представляют себе представители знака. Карта Сила дополнительно подтверждает: Козероги способны справиться с любой ситуацией.

Восьмерка мечей говорит об обстоятельствах, которые привязывают к одному месту, например незаконченный проект или уход за кем-то. Перл убеждена, что эта зависимость преувеличена.

"Но вы даже думаете, что вы в ограничениях больше, чем на самом деле, потому что ситуацию можно поменять, можно выйти из этих ограничений", - подчеркивает Анжела Перл.

Туз кубков таролог называет одной из самых благоприятных карт расклада. Козероги могут позволить себе то, в чем раньше себе отказывали, например поездку в санаторий.

"Это новые чувства, новые эмоции и особенно любовь к себе, подарки себе, любимому, и подарки от Вселенной. Подарки от других людей тоже. Очень хорошая карта и карта любви", - отмечает Перл.

Повторное появление двойки указывает на расширение: второй проект, вторая квартира, масштабирование бизнеса. Кроме того, карта говорит о деловом или романтическом партнерстве.

Таро прогноз Козерогам: карта Башня и неожиданные перемены

Самая острая карта месяца - Башня. Она разрушает сценарий, который казался Козерогам незыблемым.

"То, что вы себе представляли, что будет вот так незыблемо, - я точно знаю, что будет так, - а окажется, что не так. Это перемены, которые вы не ожидали, и нужно будет на ходу решать этот вопрос или как-то адаптироваться к новой реальности", - предупреждает таролог.

Пошатнуться могут даже давние убеждения. Несмотря на это, Перл призывает не паниковать.

"Не переживайте, что-то рухнет, что-то поменяется, но вы будете в порядке", - подчеркивает Анжела Перл.

Двойка жезлов в третий раз появляется в раскладе, и на этот раз она символизирует стихию огня - действие и смелость. Таролог описывает это состояние как готовность реализовать задуманное.

"Я еду туда, или я встречаюсь с этим человеком, или то, что я планирую, я буду это исполнять", - описывает она настрой карты.

Паж жезлов обращается к внутреннему ребенку Козерогов. Эта карта также может означать время, проведенное с собственными детьми.

"Вспомните, что вы всегда хотели, вспомните, что вас радовало, и побудьте этим ребенком, позвольте себе радоваться жизни, как ребенок", - советует Перл.

Карту Повешенный в раскладе таролог трактует не как ожидание, а как сигнал к восстановлению сил: выспаться, полежать на пляже, сходить на йогу или медитации.

"Я думаю, что в вашем случае это восполнить энергию, взять паузу. Она может еще показывать ожидания, но я не думаю, что у вас будет ожидание, потому что у вас много карт действий, активности", - отмечает таролог.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Что ждет Козерогов в декабре: любовь, деньги и ответы

Паж кубков обещает начало романа. Это может быть первое свидание, признание в любви или Новый год, встреченный вдвоем. Девятка кубков дополняет картину состоянием счастья и исполнением желаний: все сложится именно так, как планировали Козероги.

Финансовый блок расклада представлен четверкой и восьмеркой пентаклей. Они указывают на накопления, возможные вложения в недвижимость, а также на доход от клиентов, зарплату и обучение других своему мастерству.

В конце месяца обострится интуиция. Неопределенность, которую раньше показала Луна, рассеется.

"Очень четко будет интуиция срабатывать, это получение ответов. Так вот, в конце месяца ответ придет, в конце декабря эта карта получения ответа на ваши вопросы", - отмечает Анжела Перл.

Еще один паж указывает на учебу или насыщенное время с детьми: кружки, секции, совместные поездки.

"Вот такой интересный расклад у вас на декабрь, и декабрь у вас будет очень энергичный. Много действий, много решений, много планирования. Вперед, Козероги, вперед!" - подытожила таролог.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Козерогов на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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