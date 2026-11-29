Самым бурным днём станет 4 декабря, когда Венера перейдёт в знак Скорпиона, а Марс войдёт в напряжённый аспект с Ураном.

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4 декабря - день повышенного риска: к чему приведет напряженный аспект Марса и Урана / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Почему пятница, 4 декабря, станет самым бурным днём недели

Что означает переход Венеры в Скорпион

Какая мантра недели для вашего знака зодиака

Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря обещает спокойное начало и бурный финал: в воскресенье Солнце в Стрельце образует гармоничный аспект с Сатурном, а в пятницу Венера перейдет в Скорпион, а напряженный аспект Марса и Урана обострит эмоции. Больше всего перемен ждет Стрельцов, Скорпионов и Весов. Такой прогноз озвучила астролог Уитни Уилл, передает PureWow.

По словам астролога, воскресенье придаст неделе стабильности: Солнце в Стрельце дарит оптимизм, а Сатурн помогает держать темп. В это же время Меркурий выходит из тени ретроградности, завершившейся 13 ноября, и впервые почти за два месяца движется по новой территории.

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Какие дни недели с 29 ноября по 5 декабря будут самыми сложными

В середине недели Луна пройдет через Деву и Весы, что поможет разобраться с делами и сосредоточиться на конце года. В четверг, 3 декабря, Меркурий вступит в оппозицию к Юпитеру - энтузиазм возрастет, но можно почувствовать умственную перегрузку, когда амбиции вступают в противоречие с реальными возможностями.

В пятницу, 4 декабря, Венера покинет Весы и перейдет в Скорпион, где уже находилась с 10 сентября по 25 октября. Все нерешенное в отношениях за этот период может вновь всплыть, пока Венера не выйдет из тени ретроградности 15 декабря.

Главное событие пятницы - напряжённый аспект Марса и Урана, подталкивающий к резким решениям и требованиям. Вечером Луна перейдёт в Скорпион, поэтому выходные, вероятно, пройдут в размышлениях о том, что произошло.

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 19 апреля)

Воскресенье поможет собраться: праздники прошли, пора браться за достижение целей. В понедельник Луна в Деве поможет разобраться со списком дел. На среду стоит запланировать обед с любимым человеком, ведь до пятницы график, вероятно, пойдет кувырком. Мантра недели - "продуктивность".

Телец (20 апреля - 20 мая)

Неделя начнётся бурно, но этот огонь будет скрытым. Меркурий разрядил атмосферу в сфере отношений. В пятницу мечты столкнутся с финансовой реальностью - удача будет на стороне смелых. Мантра недели - "напряжение".

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Меркурий, ваш управитель, покидает градусы сложного ретроградного движения. Контакт Меркурия с Юпитером откроет много возможностей, но не стоит брать на себя слишком много, чтобы не выгореть. Планируйте неделю скромнее. Мантра недели - "спокойствие".

Рак (21 июня - 22 июля)

После выходных внимание будет приковано к финансам, а с понедельника - к рабочим задачам. Дел много, но вы найдете в них новый смысл. Главное - не работать до изнеможения и отдохнуть на выходных. Мантра недели - "равновесие".

Лев (23 июля - 22 августа)

В воскресенье вдохновение превратится в конкретный план, и вы сможете отстраниться от семейных драм. С середины среды придет творческий поток. В пятницу придётся выбирать между неожиданной возможностью и обещаниями семье. Мантра недели - "ориентир".

Дева (23 августа - 23 сентября)

Во вторник Луна войдет в ваш знак, и вы сможете по-настоящему сосредоточиться. Однако в пятницу предтень ретроградного Марса бросит вызов профессиональным целям и ролям. Мантра недели - "значимость".

Весы (23 сентября - 21 октября)

На этой неделе расширяется круг общения, и надежный человек может оказаться ближе, чем кажется. Если стремитесь к финансовой стабильности, ищите возможности через знакомых. Венера в секторе денег придаст смысл работе, но следите, чтобы самосаботаж не испортил долгосрочные планы. Мантра недели - "круг".

Скорпион (22 октября - 21 ноября)

Меркурий выходит из тени, и вы снова мыслите ясно. В четверг придется делать стратегические карьерные шаги, а в пятницу, когда Венера вернется в ваш знак, все взоры будут прикованы к вам. Аспект Марса и Урана может затуманить голову - ждите неожиданностей. Мантра недели - "начеку".

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

С воскресенья - полный вперед: ваша миссия пользуется большой поддержкой, а туман в 12-м доме рассеивается. Однако аспект Марса и Урана осложнит ваши амбиции неожиданностями в сфере отношений. Будьте готовы изменить планы. Мантра недели - "гибкость".

Козерог (22 декабря - 19 января)

Наступает ваш тихий сезон - хорошее время, чтобы побыть наедине с собой. В пятницу Венера перейдёт в дом мечтаний, и можно вернуться к отложенным проектам. Но не делайте планы слишком конкретными: их может прервать вопрос здоровья или домашнего питомца. Мантра недели - "лаконичность".

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы как никогда близки к своей аудитории: благодаря дисциплине вы построили отношения, основанные на доверии. Когда Венера войдет в сектор карьеры, вы лучше почувствуете ценность своей работы. Не берите на себя слишком много - дети могут неожиданно потребовать вашего внимания. Мантра недели - "амбиции".

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Удачная неделя для карьеры: новые роли и разговоры о достойной оплате. Не будьте слишком щедрыми по отношению к другим - ресурсы сейчас нужны вам самим. Можно немного побыть "злодеем" и отстаивать то, чего вы заслуживаете. Мантра недели - "будьте эгоистами".

Совместимость знаков зодиака - худшие партнеры / Инфографика: Главред

Что означает аспект Марса и Урана для знаков зодиака?

Астролог Ольга Назарук в прогнозе для Главреда отметила, что на протяжении всей недели будет действовать напряженный аспект между Марсом и Ураном. Именно он будет определять настроение большинства знаков.

Уитни Уилл предупреждает, что в пятницу сдерживать эмоции будет особенно трудно, а последствия поспешных шагов могут затянуться.

"Импульсам почти невозможно сопротивляться, а чувства разгораются. Но любое действие, скорее всего, окажется довольно сложным", - пишет астролог.

Она также объясняет, что этот аспект не разовый: Марс находится в предтени предстоящего ретроградного движения.

"Марс ещё дважды вернётся к этому контакту с Ураном в течение следующих шести месяцев", - отмечает Уилл.

Как сообщал Главред, астрологи уже составили прогноз на неделю. В гороскопе на 30 ноября – 6 декабря Львам предсказывают потери, а Рыбам – конфликты. Также в прогнозе говорится о благоприятных днях и возможных финансовых трудностях.

Отдельно астрологи рассказали о сфере чувств. Согласно любовному гороскопу на неделю, Тельцам стоит ждать признания в любви, а Рыбам - неожиданностей. В прогнозе есть советы, как избежать конфликтов с партнером.

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