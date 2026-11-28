Активные дела и плановые операции стоит успеть завершить до 10 января, предупредила Анжела Перл.

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Гороскоп для Овнов на декабрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие деньги могут прийти Овнам в декабре 2026 года

Почему с 12 декабря Овны яснее увидят свое будущее

Что принесет Овнам полнолуние 24 декабря

Венера 5 декабря войдет в восьмой дом гороскопа Овнов и пробудет там до 8 января. Для представителей знака это благоприятный период для финансовых поступлений. Об этом свидетельствует астрологический прогноз на декабрь 2026 года, который обнародовала известный астролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

По ее словам, планета уже находилась в этом секторе с 11 сентября по 26 октября, после чего развернулась в ретроградное движение. Поэтому дела, которые не удалось завершить осенью или которые отложились, получат второй шанс. Астролог отдельно перечислила возможные источники поступлений.

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"Восьмой дом у нас про финансы, про деньги - это деньги и от банков, это и алименты, и наследство, и деньги клиентов, и деньги супруга, и поддержка финансовая от родителей. То есть любые деньги вам могут прийти и государственные какие-то выплаты", - отмечает Перл.

Этот же сектор отвечает и за близкие отношения. Если осенью встреча не состоялась, она может произойти сейчас. Другой возможный сценарий: отношения выйдут на более глубокий эмоциональный уровень.

С 7 по 26 декабря Меркурий перейдет в новый сектор гороскопа Овнов и останется там почти до конца месяца. Астролог связывает этот период с путешествиями и людьми, которые находятся на расстоянии.

"А девятый дом - это заграница, это дальние какие-то места. Это, может быть, вы куда-то поедете или будете с кем-то на связи, кто живет далеко, или получите посылку от кого-то, кто живет далеко", - подчеркивает астролог.

Кроме того, этот дом отвечает за обучение, знания, юридические бумаги и дела. Перл обращает внимание, что в декабре уже нет ни ретроградного Меркурия, ни ретроградной Венеры, поэтому документы можно подписывать.

Новолуние в декабре 2026 - чего ждать

9 декабря в том же секторе наступит новолуние. По словам Перл, оно может принести новое обучение, знакомство с иностранцем, работу в международной компании или выход бизнеса на зарубежный рынок. Не исключены и успехи в публичной сфере.

"Может, ваша книга будет издаваться на другом языке, потому что девятый дом - это еще и публикации, выступления, популярность, типографии, издательство. Может, вы на радио где-то будете выступать, может быть, вы будете в каком-то журнале", - добавляет она.

Отдельное предупреждение астролог адресовала тем, кто планирует перемены: планета-управитель знака 10 января развернется в обратное движение. Поэтому активные шаги лучше не откладывать.

"Марс у нас еще операции символизирует. Делайте все до 10 января. Если у вас плановые операции или любые другие начинания, действия - до 10 января", - предупреждает Перл.

Ретроградный Юпитер и Сатурн в 2026 году: что изменится для Овнов

10 декабря Сатурн, который с 26 июля двигался ретроградно в первом доме гороскопа Овнов, пойдет вперед. Первый дом определяет намерения и начинания, поэтому период торможения для многих представителей знака подходит к концу.

"То есть ваши планы какие-то начнут реализовываться, особенно если что-то еще с июля-августа затормозилось. Вот сейчас это начнет продвигаться и реализовываться", - уверена астролог.

Изменения могут касаться карьеры и статуса, ведь именно за эти сферы Сатурн отвечает в гороскопе Овнов. Через два дня, 12 декабря, в прямое движение вернется Нептун. Эта планета творчества тоже находится в знаке Овна и двигалась ретроградно с 7 июля.

"Немножко рассеется туман. Если вы не видели вашего будущего, то сейчас вам станет яснее, вы его увидите", - отмечает Перл.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

В тот же день Юпитер остановится в пятом доме, который отвечает за любовь, детей и творчество. До 13 апреля 2027 года он будет двигаться назад, а затем снова пойдет вперед. Таким образом, этот сектор планета пройдет трижды. По словам астролога, даже ретроградное движение планеты удачи для Овнов неблагоприятным не является.

"Может быть, это будет период подготовки к чему-то, к какому-то празднику, организации чего-то, или к каким-то соревнованиям, или вы будете готовить выставку. Углубляться в какие-то ваши отношения или готовиться к беременности", - советует Перл.

Гороскоп для Овнов на конец декабря 2026 года

22 декабря Солнце перейдет в десятый дом гороскопа Овнов. Этот сектор определяет профессиональные достижения и то, как человек представляет себя миру.

"Солнце в 10-м доме - это всегда плюс, может быть, повышение в карьере, может быть, прибыль в вашем бизнесе, может быть, вы где-то будете выступать", - говорит астролог.

Также этот период может принести нового начальника на работе, изменение статуса или новости, связанные с отцом. 26 декабря в тот же сектор перейдет Меркурий. Он принесет информацию о работе, бизнесе и клиентах. Для кого-то это может быть и начало отпуска.

Полнолуние 24 декабря 2026

24 декабря наступит полнолуние в четвертом доме гороскопа. Он связан с семьей, ощущением безопасности и теми, с кем человек живет.

"Может быть, вы будете переезжать, может, вы улетаете из дома куда-то в этот день в путешествие, может быть, к вам, наоборот, гости приедут домой", - рассказывает Перл.

Новости могут касаться и матери. Возможен совместный визит или важное известие от нее. Среди других сценариев таролог называет покупку или продажу недвижимости, оформление документов на жилье, завершение ремонта или покупку мебели.

Весь декабрь Марс будет находиться в секторе повседневной работы и служения. Там он останется до 22 февраля, а из-за ретрограда вернется туда 15 мая и пробудет до 16 июля. По прогнозу Перл, Овны будут тратить много энергии на практические дела, проекты, развитие бизнеса или работу с ассистентами.

"Шестой дом - это наше здоровье, питание, энергия, врачи, обследования, анализы - это тоже шестой дом, зубы. Может, вы будете заниматься зубами, может быть, с тренером в спортзале заниматься", - подчеркнула астролог.

Смотрите видео - Гороскоп для Овнов на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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