Неделя с 30 ноября по 6 декабря 2026 года станет периодом переосмысления прошлого, важных решений и избавления от лишнего.

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/ Коллаж Главред, фото Pixabay

Вы узнаете:

Какие карты Таро выпали знакам зодиака

Кому нужно отпустить прошлое

Кого ждут перемены в личной жизни

Первая неделя декабря может стать переломной для многих представителей зодиакального круга. Одним придется пересмотреть свои приоритеты, другим - преодолеть внутренние страхи и решиться на перемены. Главред расскажет подробнее.

Как пишет YourTango, главными картами Таро недели с 30 ноября по 6 декабря стали Паж Жезлов и перевернутая Четвёрка Кубков. Они символизируют необходимость сменить направление, отказаться от лишней ответственности и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение.

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Гороскоп Таро на неделю - Овен

Карты недели: Десятка Жезлов и перевернутая Шестерка Жезлов.

Овнов ждёт период повышенной ответственности. Количество обязанностей может увеличиться, а желание получить одобрение окружающих только усилит внутреннее напряжение.

Стоит сосредоточиться на выполнении своих задач и не тратить силы на поиски признания. Результаты работы со временем будут говорить сами за себя.

Гороскоп Таро на неделю - Телец

Карта недели: перевернутая Королева Пентаклей.

Тельцам необходимо уделять больше внимания собственным потребностям. Самый сложный этап уже позади, поэтому нет необходимости продолжать работать на пределе возможностей.

Пришло время отдохнуть, восстановить силы и довериться изменениям, которые уже произошли в жизни.

Гороскоп Таро на неделю - Близнецы

Карта недели: перевернутая Пятерка Кубков.

Близнецам стоит обратить внимание на сигналы, которые они раньше игнорировали. Чрезмерное стремление контролировать ситуацию может создавать дополнительные трудности.

Главным уроком недели станет умение принимать обстоятельства и не сопротивляться неизбежным изменениям.

Гороскоп Таро на неделю - Рак

Карта недели: перевернутая Восьмерка Жезлов.

Ракам придётся справиться с раздражением, сомнениями и внутренним хаосом. Представители этого знака, возможно, уже знают правильное решение, однако продолжают откладывать его принятие.

Честность с собой и готовность действовать помогут преодолеть трудности и вернуть ощущение стабильности.

Гороскоп Таро на неделю - Лев

Карты недели: перевернутая Семерка Пентаклей и Колесница.

Львы могут столкнуться с неопределённостью относительно дальнейшего направления движения. Несмотря на сомнения, карты советуют не останавливаться и продолжать начатое.

Пришло время довериться собственным силам. Активные действия помогут найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят представителей этого знака.

Гороскоп Таро на неделю - Дева

Карта недели: Суд.

Девушек ждет период внутреннего обновления и переосмысления жизненного опыта. События ноября могли подготовить представителей этого знака к новому этапу.

Декабрь будет способствовать самовыражению, поиску внутренней гармонии и осознанию собственных стремлений.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта недели: Влюбленные.

Весам стоит подготовиться к важным событиям в личной жизни. Однако карта Влюбленных символизирует не только романтические чувства, но и выбор, жизненные ценности и внутреннюю гармонию.

Отказ от того, что больше не приносит радости, поможет освободить место для новых отношений, увлечений и возможностей.

Гороскоп Таро на неделю - Скорпион

Карта недели: перевернутая Семерка Пентаклей.

Скорпионам нужно перестать оглядываться на прошлое и сосредоточиться на будущем. Предыдущие изменения уже заложили основу для дальнейшего развития.

Главными задачами недели станут терпение, доверие к собственным решениям и готовность довести начатые дела до конца.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю - Стрелец

Карта недели: перевернутый Повешенный.

Стрельцам придётся столкнуться со страхами и проблемами, которых они раньше пытались избегать.

Обстоятельства могут заставить представителей этого знака пересмотреть своё поведение и наконец решить давний вопрос. Преодоление внутренних барьеров откроет путь к дальнейшим изменениям.

Гороскоп Таро на неделю - Козерог

Карты недели: перевернутый Король Мечей и Восьмерка Кубков.

Козероги могут почувствовать желание исправить ситуацию, которая развивается не по их плану. Однако прежде чем вмешиваться, стоит определить, действительно ли проблема требует их участия.

Карты советуют пересмотреть собственные обязанности, отказаться от лишней ответственности и сосредоточиться на личных приоритетах.

Гороскоп Таро на неделю - Водолей

Карты недели: Четвёрка Кубков и перевёрнутая Тройка Мечей.

Водолеям не стоит спешить с принятием важных решений. Даже если новая идея кажется перспективной, необходимо тщательно обдумать все детали и возможные последствия.

Неделя будет благоприятной для самоанализа и пересмотра планов. Взвешенный подход поможет избежать ошибок и необходимости переделывать уже выполненную работу.

Гороскоп Таро на неделю - Рыбы

Карта недели: перевернутый Рыцарь Мечей.

Рыбы могут испытывать внутреннее беспокойство, причиной которого являются нерешенные вопросы или проблемы, которых они долгое время пытались избегать.

Карты советуют сбавить темп и отказаться от поспешных действий. Вместо того чтобы строить планы на будущее, стоит разобраться, чего не хватает в настоящем. Именно это поможет найти истинную причину беспокойства.

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