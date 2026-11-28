Китайских знаков зодиака ждет напряженный период, когда легко упустить ощущение времени.

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Каким знакам зодиака следует готовиться к неожиданностям / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему 28 ноября не стоит торопиться с решениями

Кого ждут романтические повороты и новые знакомства

28 ноября четыре китайских знака зодиака почувствуют, что время летит стремительно. Им будет казаться, что жизнь движется слишком быстро. В китайском гороскопе суббота - это День опасности, которым управляет энергия Огненной Лошади.

Астрологи YourTango отмечают, что в такие дни стоит быть особенно осторожными, ведь возрастает риск допустить ошибки. Кроме того, это очень напряженный период, когда легко потерять чувство времени, пишет Главред.

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Чья жизнь начнёт резко меняться

Обезьяна

В этот день вы можете решить попробовать что-то новое, поделиться этим в интернете или обсудить с другом. Из-за этого 28 ноября станет для вас чрезвычайно насыщенным днем.

Вы быстро поймёте: если продолжите двигаться в этом направлении, то будете очень востребованы. Вам придётся разобраться в деталях, но общая динамика выглядит многообещающей - она даже вдохновляет окружающих.

Дракон

Вы будете сосредоточены на завершении года, и ваши планы наконец начнут обретать чёткие очертания. Вы рассчитывали, что определённые вопросы не придётся решать до 2027 года, но в субботу ситуация меняется.

Вам нужно принять определенные меры, пересмотреть планы и назначить новые сроки. Вы будете стремительно двигаться вперёд, стараясь подготовить всё на несколько недель раньше, чем планировали изначально.

Кролик

В сфере любви вас ждет интересный поворот. Если 28 ноября вы одиноки, то можете встретить кого-то нового. Этот человек, вероятно, будет очень открытым и искренним в своем желании поближе с вами познакомиться. События могут развиваться несколько стремительно, но вам понравится этот страстный темп.

Если же вы уже находитесь в отношениях, ваш партнер может захотеть поговорить о будущем. Стоит заранее обдумать, как именно вы хотели бы, чтобы развивались ваши отношения.

Петух

Вы будете получать много приглашений, поэтому ваш график общественных мероприятий заполнится очень быстро. В субботу вы осознаете, что ближайшие несколько недель могут заложить фундамент для успешного и вдохновляющего нового года.

Знакомства с новыми людьми - это прекрасная возможность расширить круг общения и наладить полезные связи. Однако прежде чем подтверждать своё участие в каком-либо мероприятии, внимательно изучите все приглашения. Выберите те, которые кажутся наиболее уместными.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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