Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 30 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Десятка мечей

Вы наконец-то можете оставить болезненный опыт в прошлом. В понедельник перевернутая Десятка мечей символизирует исцеление. Вы обнаружите, что теперь можете говорить о том, что причиняло вам боль в прошлом, не испытывая при этом прежних тяжелых эмоций.

Эта карта указывает на то, что вы наконец-то движетесь вперед, преодолевая то, что раньше казалось непреодолимым.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Тройка жезлов

Телец, ваше положение сейчас лучше, чем месяц назад. Тройка жезлов олицетворяет рост: вы выходите за рамки своей текущей ситуации.

Теперь вам доступна необходимая информация. Люди и ресурсы стали более досягаемыми. Понедельник поможет вам взглянуть шире привычных границ и увидеть новые возможности.

Близнецы

Карта Таро на понедельник для Близнецов: Суд

Теперь вы понимаете гораздо больше, чем раньше.

В понедельник карта "Суд" призывает вас не только взять на себя личную ответственность, но и искать новые пути для обучения и развития. Вы готовы проанализировать свои верные решения и использовать этот опыт в будущем.

Рак

Карта Таро на понедельник для Рака: Десятка пентаклей

Многие ваши прошлые действия сохраняют свою ценность и по сей день. Десятка пентаклей символизирует долгосрочную стабильность - то, к чему вы стремитесь.

Некоторые шаги, предпринятые вами в последнее время, принесут пользу в долгосрочной перспективе. Порой приходится идти на жертвы - это не всегда приятно, но такие решения значительно облегчают ваше будущее.

Лев

Карта Таро на понедельник для Льва: Шестерка жезлов

Всегда благодарите тех, кто помог вам добиться успеха. В понедельник ваша карта - Шестерка жезлов - олицетворяет благодарность и достижение целей.

Были люди, которые верили в вас, даже когда вы сами сомневались в успехе. Выразите им свою признательность - пусть даже в мелочах - и поддержите других на их пути, став для них источником вдохновения.

Дева

Карта Таро на понедельник для Девы: Император

Вы становитесь более организованным человеком в мире, который раньше казался вам хаотичным. Карта Таро "Император" может олицетворять порядок и структуру - то, что вам очень близко.

Система, которая, казалось, не работает, обретает более четкую структуру. Вы меняете свой подход и видите положительные результаты своих усилий.

Весы

Карта Таро на понедельник для Весов: "Тройка мечей" (перевернутая)

Вы учились прощать людей, не обязательно возвращая их в свою жизнь. В понедельник перевернутая "Тройка мечей" указывает на глубокое эмоциональное исцеление после предательства. Вам больше не нужно объяснять, что именно произошло.

Вы достаточно хорошо понимаете суть случившегося, чтобы оставить это в прошлом и двигаться дальше. Вы больше не зацикливаетесь на былом, поскольку всецело устремлены в будущее - даже несмотря на то, что кто-то вас разочаровал и теперь, в силу принятых им решений, не может быть рядом с вами.

Скорпион

Карта Таро на понедельник для Скорпиона: "Король кубков"

Вы способны проявлять искреннюю и глубокую заботу о человеке, не вовлекаясь при этом в его эмоциональные драмы. В понедельник "Король кубков" напоминает: твердо придерживайтесь своих убеждений.

Для кого-то, кому еще предстоит эмоционально повзрослеть, вы можете стать воплощением зрелости. Не позволяя чужим жизненным обстоятельствам поглотить вас, вы на собственном примере показываете, как можно сохранять внутреннюю устойчивость.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: "Восьмерка жезлов" (перевернутая)

Бывали моменты, когда вам приходилось ждать, - и, как оказалось, это пошло вам на пользу.

В понедельник перевернутая "Восьмерка жезлов" подсказывает: то, что события развиваются несколько медленнее обычного, - это даже хорошо. Вы не только получили ценную информацию, но и обрели терпение. Каждая ситуация помогает вам принимать более взвешенные решения.

Козерог

Карта Таро на понедельник для Козерога: "Пятерка пентаклей" (перевернутая)

Вы учитесь быть более находчивыми и изобретательными. Перевернутая "Пятерка пентаклей" символизирует улучшение финансового положения после периода трудностей. Пройдя через испытания, вы научились справляться с материальными ограничениями.

Вы искали новые пути и стали более бережливыми. Обстоятельства, возможно, остались прежними, но изменились вы сами. Теперь вы гораздо меньше склонны воспринимать что-либо как должное.

Водолей

Карта Таро на понедельник для Водолея: "Колесо Фортуны"

Ваши интересы начинают меняться - во многом благодаря людям, с которыми вы познакомились или подружились в этом месяце.

В понедельник "Колесо Фортуны" помогает увидеть, как жизнь может совершить новый поворот.

У вас появляется возможность оглянуться назад и осмыслить то, что вы узнали о себе за этот месяц. Некоторые вещи могут стать более значимой частью вашей жизни, в то время как другие - утратить для вас прежнюю важность, вопреки вашим ожиданиям.

Рыбы

Карта Таро на понедельник для Рыб: "Башня" (перевернутая)

Вы учитесь быть благодарными за перемены, которые произошли в вашей жизни, и за те жертвы, на которые пришлось пойти ради них. Перевернутая "Башня" в понедельник знаменует собой завершение целого этапа: то, с чем раньше было трудно справиться, теперь кажется вполне преодолимым.

Вы постигаете истинную ценность терпения и учитесь замечать тревожные сигналы, когда они появляются. Теперь вы знаете, как избежать осложнений, распознавая их еще до того, как они возникнут.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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