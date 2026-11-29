Предрождественский период может принести представителям трёх знаков зодиака финансовое облегчение, перспективные предложения и новые источники дохода.

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Какие знаки зодиака разбогатеют к Рождеству / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Каким знакам зодиака повезет с деньгами в декабре

Кого ждут новые источники дохода

Кто может получить выгодное профессиональное предложение

Период Адвента может стать не только временем подготовки к Рождеству, но и началом благоприятных финансовых перемен. В декабре 2026 года несколько важных астрологических событий могут открыть новые перспективы для представителей зодиакального круга. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Bien.hu, особенно благоприятным предрождественский период может стать для Раков, Скорпионов и Стрельцов. Их, согласно астрологическому прогнозу, ждут возможности для увеличения доходов и улучшения материального положения.

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Рак - финансовые трудности могут остаться в прошлом

Пребывание Юпитера в Льве активизирует сферу финансов и личных ценностей Раков. Это может способствовать появлению новых источников дохода, принятию удачных финансовых решений или разрешению денежных вопросов, которые долгое время оставались нерешенными.

13 декабря Юпитер начнёт ретроградное движение. Однако это не обязательно будет означать финансовые трудности. Напротив, представители этого знака могут пересмотреть свои расходы и найти перспективные возможности для заработка.

Возвращение Сатурна к прямому движению 10 декабря также может положительно сказаться на профессиональной жизни Раков. Не исключено, что они получат новое задание или предложение, которое впоследствии будет способствовать увеличению доходов.

Декабрь может стать для Раков периодом формирования прочной финансовой основы на будущее.

Скорпион - неожиданное предложение откроет новые перспективы

В течение первых трех недель декабря Солнце будет находиться в астрологическом секторе Скорпионов, связанном с доходами и материальными ценностями. Кроме того, 4 декабря Венера войдет в их знак, что может способствовать позитивным изменениям.

Новое сотрудничество, выгодное предложение или ранее начатый проект могут наконец принести ожидаемые результаты.

Новолуние в Стрельце 9 декабря станет поводом пересмотреть финансовые цели. Скорпионы могут задуматься о дополнительном заработке или открытии собственного дела.

12 декабря благоприятный аспект между Венерой и Марсом может усилить значение партнерских отношений и совместных проектов.

Представителям этого знака стоит ожидать не столько внезапного обогащения, сколько возможности, которая поможет улучшить материальное положение в долгосрочной перспективе.

Стрелец - удачное решение может принести финансовый прорыв

Для Стрельцов предрождественский период может стать началом нового этапа. Новолуние в их знаке 9 декабря будет способствовать постановке амбициозных целей и поиску перспективных направлений развития.

Юпитер в Льве может открыть возможности, связанные с обучением, международным сотрудничеством и профессиональным ростом. Идея, которая раньше существовала только на бумаге, может превратиться в реальный источник дохода.

Особенно благоприятными могут стать 18 и 23 декабря. Этот период подходит для важных переговоров, обсуждения повышения зарплаты и разработки долгосрочных планов.

Стрельцы, которые задумываются о смене работы или открытии собственного бизнеса, могут обрести новые перспективы. К Рождеству представители этого знака смогут определиться с направлением, которое в будущем будет способствовать их финансовому благополучию.

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