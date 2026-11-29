О чём вы узнаете:
- Чего астролог ожидает от мирных переговоров
- Какой, по её прогнозу, будет ситуация со свет
- Какие изменения она предвидит в конце декабря
Декабрь может стать особенным месяцем для Украины. Астролог, ведущая страницу astro__mom в Instagram, обнародовала прогноз относительно переговоров, энергетической ситуации и возможных политических изменений. Главред расскажет об этом подробнее.
Мирные переговоры и обмен пленными
По прогнозу астролога, декабрь может быть благоприятным для переговорного процесса. До конца месяца она предполагает возможность обмена пленными, проведения гуманитарных миссий и временного прекращения огня на праздники.
Также астролог не исключает подписания важных документов, принятия ключевых решений и шагов к примирению.
Что будет со светом в декабре
По мнению астролога, после 4 декабря ситуация с электроснабжением может улучшиться. Она прогнозирует более предсказуемые графики отключений.
В то же время на январь астролог предвидит более сложный период, который, по её предположению, может сопровождаться перебоями с электроснабжением, водоснабжением и связью.
Ситуация на фронте и изменения в правительстве
Астролог прогнозирует важные достижения на поле боя, проведение значимых миссий и награждение военных.
Кроме того, она предполагает кадровые изменения в правительстве и назначение новых людей. По её прогнозу, моральный дух украинцев в конце года может улучшиться.
Каким будет конец декабря для Украины
Период с 26 декабря по 1 января астролог назвала самым напряжённым. Она предполагает возможные проблемы с коммунальной инфраструктурой Киева, ухудшение ситуации с безопасностью и негативные новости от международных партнёров, в частности из США.
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