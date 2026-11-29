Астролог предсказала возможные изменения в Украине в конце года и назвала периоды, которые, по её мнению, будут наиболее напряжёнными.

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Астрологический прогноз для Украины на декабрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Чего астролог ожидает от мирных переговоров

Какой, по её прогнозу, будет ситуация со свет

Какие изменения она предвидит в конце декабря

Декабрь может стать особенным месяцем для Украины. Астролог, ведущая страницу astro__mom в Instagram, обнародовала прогноз относительно переговоров, энергетической ситуации и возможных политических изменений. Главред расскажет об этом подробнее.

Мирные переговоры и обмен пленными

По прогнозу астролога, декабрь может быть благоприятным для переговорного процесса. До конца месяца она предполагает возможность обмена пленными, проведения гуманитарных миссий и временного прекращения огня на праздники.

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Также астролог не исключает подписания важных документов, принятия ключевых решений и шагов к примирению.

Что будет со светом в декабре

По мнению астролога, после 4 декабря ситуация с электроснабжением может улучшиться. Она прогнозирует более предсказуемые графики отключений.

В то же время на январь астролог предвидит более сложный период, который, по её предположению, может сопровождаться перебоями с электроснабжением, водоснабжением и связью.

Ситуация на фронте и изменения в правительстве

Астролог прогнозирует важные достижения на поле боя, проведение значимых миссий и награждение военных.

Кроме того, она предполагает кадровые изменения в правительстве и назначение новых людей. По её прогнозу, моральный дух украинцев в конце года может улучшиться.

Каким будет конец декабря для Украины

Период с 26 декабря по 1 января астролог назвала самым напряжённым. Она предполагает возможные проблемы с коммунальной инфраструктурой Киева, ухудшение ситуации с безопасностью и негативные новости от международных партнёров, в частности из США.

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