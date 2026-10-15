Гороскоп Таро на завтра 16 октября: Девам - стабильность, Львам - принять помощь

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 16 октября / коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Девятка Кубков (перевернутая)

Девятка Кубков в перевернутом положении указывает на то, что вы начинаете переосмысливать направление своей жизни.

У каждого бывают неудачные дни, Овен. Если сейчас вы чувствуете себя не так счастливо, как ожидали, - не сдавайтесь.

16 октября у вас появится прекрасная возможность использовать свою грусть во благо. Возможно, вы полагали, что некое событие или действие принесет вам полное удовлетворение, но этого не произошло, что ударило по вашей уверенности в себе. Сегодня вы можете заново определить, что именно для вас означает счастье.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Повешенный (перевернутый)

Вы - человек упрямый, и это качество помогло вам стать сильной личностью. 16 октября карта Повешенного в перевернутом положении дает вам урок: не стоит держаться за привычный уклад только потому, что он вам знаком.

Ваша верность может заставлять вас цепляться за то, что уже известно. Но если вы понимаете, что перемены необходимы - примите решение. Лучше как можно скорее начать движение к новой реальности.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Пятерка Пентаклей (перевернутая)

Перевернутая Пятерка Пентаклей означает, что вы справились. Вы нашли способ преодолеть трудности - как в финансовом, так и в эмоциональном плане.

Приятно осознавать, что худшее уже позади. 16 октября вы обретете то самое чувство завершенности, к которому стремились, но на которое уже почти не надеялись. Сейчас важно не позволить сожалениям подтолкнуть вас к попыткам вернуться в прошлое. В глубине души может остаться крошечное сомнение: а вдруг вы что-то упустили? Просто скажите себе: не стоит туда возвращаться.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Тройка Мечей (перевернутая)

Вы начинаете видеть свет в конце туннеля, Рак. Боль, которая казалась невыносимой после того, как кто-то разбил вам сердце, внезапно становится гораздо слабее. Перевернутая "Тройка мечей" символизирует исцеление - и тебе оно было ох как нужно.

Ты настолько хорошо проработал(а) прошлые переживания, что даже случайная встреча с бывшим партнером не выбила бы тебя из колеи. Воспоминания, конечно, будут всплывать время от времени, но эмоционально ты уже отпустил(а) ситуацию. Теперь пришло время сосредоточиться на себе.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: "Десятка жезлов"

"Десятка жезлов" напоминает тебе о том, что ты и так знаешь, Лев. Ты взвалил(а) на себя слишком много - особенно учитывая, насколько ты и без того занят(а).

Что именно ты пытаешься доказать? Что ты силен (сильна)? Это и так всем известно. Теперь тебе нужно показать, что ты умеешь принимать помощь и позволяешь другим делать то, что не обязательно выполнять тебе самому (самой).

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: "Король пентаклей"

16 октября у тебя одна цель: обеспечить себе необходимую финансовую стабильность.

Твоя карта, "Король пентаклей", олицетворяет лидерство. И какой способ лучше продемонстрировать окружающим твою готовность к новым рабочим обязанностям, чем грамотное управление тем, что у тебя уже есть? Твоя бережливость и внимание к мелочам могут в будущем открыть перед тобой новые двери.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: "Сила"

У вас есть удивительная способность сохранять хладнокровие и спокойствие в трудные времена, Весы.

Аркан "Сила" советует вам сохранять дистанцию, делая это изящно и обаятельно. Вам вовсе не обязательно реагировать на всё, что происходит вокруг. Вы можете просто отмахнуться от лишнего, показав, что вас совершенно не трогают никакие драмы - откуда бы они ни исходили.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпионов: "Шестерка мечей" (перевернутая)

Возможно, вы даже не замечаете этого, но когда кто-то пытается сблизиться с вами, вы не всегда встречаете такие попытки тепло.

Однако всё может измениться, если 16 октября вы решите вести себя иначе. Если поймаете себя на том, что закрываетесь от дружелюбно настроенного человека, спросите себя: почему? А затем действуйте, исходя из ответа.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельцов: "Семерка мечей" (перевернутая)

У вас есть особый дар - располагать людей к тому, чтобы они делились с вами своими историями. Ваша искренность побуждает окружающих быть такими же открытыми.

16 октября вы поможете кому-то признаться в чём-то важном. Ваша поддержка даст человеку возможность быть честным, и это станет ценным опытом для вас обоих.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерогов: "Тройка кубков"

Да здравствует дружба! Эй, Козерог, хватит всё время работать! 16 октября запланируйте что-нибудь веселое и беззаботное - например, сделайте кучу селфи. Создавайте приятные воспоминания! Поскольку Луна входит в знак Козерога, это отличное время, чтобы совместить дела с удовольствием.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолеев: "Четверка кубков" (перевернутая)

В последнее время на вас свалилось немало забот. И только сегодня, 16 октября, вы почувствовали, что наконец-то можно сделать передышку.

Большая часть того, с чем вам приходилось иметь дело, уже позади. Вы больше не поглощены своими переживаниями. Выпавшая "Четверка жезлов" (в перевернутом положении) говорит о том, что вы готовы вернуться в привычный ритм жизни. Оставив эмоциональный груз в прошлом, вы сможете по-настоящему оценить то, чем занимаетесь сейчас.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб - Король Жезлов

Король Жезлов - карта, олицетворяющая уверенность в себе. Она дает вам возможность прислушаться к своим мыслям и осмыслить свои чувства.

Пришло время сосредоточиться на том, что подпитывает ваши амбиции. У вас, Рыбы, огромный потенциал. Кто знает - возможно, совершенно неожиданно у вас возникнет идея, которую вы сможете успешно воплотить в жизнь.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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