Астролог назвал неудачников августа 2023: кого ждут болезни и неприятности

Знаки зодиака Близнецы, Дева и Рыбы столкнутся с определенными сложностями в последний месяц лета, предупредил Влад Росс.

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Влад Росс назвал неудачников месяца в августе 2023 - гороскоп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на август 2023 и рассказал, для каких знаков зодиака последний месяц лета будет очень неудачным. Таких знаков всего три - это Близнецы, Девы, Рыбы.

Близнецам, чтобы легко пройти этот месяц, нужно не лениться и прислушиваться к интуиции. Девам стоит искать свое призвание и соблюдать меру. А у Рыб есть серьезный риск заболеть.

Если вам интересно узнать прогноз на август от астролога Анжелы Перл для этих знаков зодиака, читайте материалы:

Гороскоп на август 2023 Близнецы

Август 2023-го будет очень сложным месяцем для Близнецов, их будут ждать неприятности. С одной стороны, август принесет Близнецам много горя, с другой – неожиданные радости, но при этом потребует приложить немало усилий и энергии. Поэтому для тех представителей этого знака зодиака, которые не привыкли вкладывать энергию в то, что они делают, месяц может быть негативным.

"Но тех, кто будет выкладываться, будут ждать неожиданные плюсы, несмотря на то, что месяц будет далеко не самым удачным. Если Близнецы отдадут в августе столько, сколько потребуется, то впоследствии они получат в разы больше, чем ожидали", - рассказал Росс в интервью Главреду.

Близнецам в августе нужно использовать любую возможность, чтобы заявить о себе. Однако, принимая решения, всегда нужно думать о том, какие последствия они повлекут за собой, особенно в конце месяца, когда Меркурий, управляющий этим знаком зодиака, станет ретроградным.

"Самое главное – найти ключ к гармонии с миром. Все, что связано с интернетом, связью, мелкими знакомствами и мимолетными романами, Близнецам будет удаваться очень легко. Им нужно жить по наитию в этом месяце", - посоветовал астролог.

Благоприятные дни для Близнецов: 4, 12, 18, 22, 28 августа.

Неблагоприятные дни для Близнецов: 6, 10, 14, 30 августа.

Карьера. Информация, которую искали Близнецы, станет доступной уже в первую неделю августа, что приведет их к карьерным и творческим прорывам. Не исключено, что это станет важным переломным моментом в их отношениях с коллегами, коллективом. Но Близнецам не стоит рубить с плеча. Если, например, будет хотеться уволиться в начале месяца, то лучше этого не делать.

Середина месяца сулит Близнецам творческий подъем и профессиональный рост. В это время многие сложные задачи будет удаваться решить довольно легко, главное – прилагать соответствующие усилия.

В конце месяца настроение Близнецов будет очень переменчивым, потому нужно быть чрезвычайно внимательными к внешним раздражителям.

Финансы. Для финансовых дел в конце августа сложится неблагоприятная ситуация. Это будет касаться операций с деньгами, работой, документацией. Так как Меркурий станет ретроградным, важно все успеть в первой половине месяца.

Личная жизнь. Близнецам хватит пары свиданий, чтобы понять, с кем отношения могут иметь романтическое продолжение, с кем – нет. 8-10 августа Близнецов могут обмануть на деньги любовные партнеры.

Здоровье. В первой половине августа Близнецам следует уделить внимание профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется исключить из рациона продукты с высоким содержанием холестерина, а также выпечку и макароны. Крайне важно будет спать не менее 7-8 часов в сутки. Также будет важным сделать УЗИ всех органов, просто провериться.

Смотрите видео гороскопа для всех знаков зодиака на август-2023 от астролога Влада Росса:

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на август 2023 - Дева

Август 2023 года для Девы будет не лучшим месяцем. Работа станет для нее родным домом, поскольку Марс все еще будет двигаться по этому знаку. Представителям знака нужно задаться вопросом о том, а нужно ли так надрываться. К слову, Деве в этом месяце лучше не поднимать и не носить ничего слишком тяжелого, говорит гороскоп.

Хороший месяц, чтобы помогать родителям и украшать свой семейный очаг, заботиться о близких. Дева может рассчитывать на помощь, поддержку и понимание второй половинки. Ей могут помогать близкие, соратники, особенно в самом конце месяца, прежде всего, в финансовом плане.

Благоприятные дни для Девы: 3, 9, 17, 21, 29, 31 августа.

Неблагоприятные дни для Девы: 6, 12, 14, 15, 23, 24 августа.

Карьера. Деве в августе будет сопутствовать удача в творческих профессиях. В этом месяце возможны также и сомнения, в частности, стоит ли дальше заниматься музыкой, искусством или попробовать себя в чем-либо другом. Сомнения по поводу профессии могут развеяться к концу месяца. В это время стоит рассмотреть возможность полного цикла профессионального обучения или заказать у астролога натальную карту и узнать свое призвание.

В августе Деве следует вспомнить о тех, кто ее поддерживал в последнее время, поинтересоваться, как идут дела у этих людей. Если им необходима помощь, Деве следует сделать все, что от нее зависит, и помочь.

Личная жизнь. В личной жизни в августе-2023 у Девы все будет складываться весьма успешно. Девам, которые состоят в браке, звезды советуют больше времени уделять своей семье. Именно в общении с близкими Дева обретет покой и забудет о неприятностях. Особых противоречий в этом месяце не будет.

Девы, которые еще не состоят в браке или отношениях, смогут в августе завоевать сердце того, кто им очень нравится. Особенно речь идет о людях из прошлого. У Дев появится реальный шанс на взаимность, потому не стоит бояться сделать первый шаг. Но с нежными признаниями пока торопиться не стоит, пока Венера будет оставаться ретроградной. Лучше открывать свое сердце во второй половине сентября.

Здоровье. Чтобы чувствовать себя бодрыми и здоровыми в августе, Деве необходимо во всем соблюдать меру, садиться на диету. Организм Девы будет весьма чувствителен к некачественным продуктам, есть риск отравиться. Очень важно будет соблюдать меры предосторожности.

Гороскоп на август 2023 Рыбы

У Рыб август 2023 года пройдет под знаком минус, поскольку "планета большого несчастья" Сатурн будет царствовать в этом знаке зодиака.

"Звезды советуют Рыбам ничего не делать в августе, если они могут себе это позволить. Инициатива Рыб будет полностью наказуема. Потому нужно расслабиться и отдыхать. Отдых у воды – это то, что доктор прописал Рыбам на август", - сказал Влад Росс.

По словам специалиста, жизненный пазл будет складываться удачно и без участия Рыб.

"То есть, если они не будут принимать активного участия в происходящих событиях, судьба не будет их трогать. Потому лучше сэкономить силы, и тогда уже к осени удастся совершить карьерный прыжок. А в августе лучше всего расслабиться", - посоветовал астролог.

В августе Рыбы могут проявить эгоцентризм. Благоприятно обращать внимание на себя и любить себя. В этом Рыбам также помогут близкие, коллеги, любовники.

Благоприятные дни для Рыб: 4, 8, 9, 16, 17, 22 августа.

Неблагоприятные дни для Рыб: 1, 2, 10, 11, 19, 29 августа.

Карьера. В августе-2023 Рыбам не стоит допускать завала на работе. Запущенные дела могут принести проблемы в сентябре. Потому важно добросовестно выполнять свои должностные обязанности. Но лучше всего уйти в отпуск.

Больших достижений в профессиональной сфере в этот период не предвидится. Не исключено даже, что Рыбы даже сделают несколько шагов назад. Однако эта вынужденная мера станет подготовкой к рывку вперед в сентябре.

Финансы. Ситуация с деньгами в августе будет весьма неопределенной. Поэтому финансовые сделки им противопоказаны. Деньги будут водиться от случая к случаю. Рыбы окажутся не в состоянии удержать заработанное, если захотят во что-нибудь вложиться.

Личная жизнь. В августе Рыб будут ждать сильные чувства, порой создающие сложные ситуации. Вероятно, им могут начать навязывать свою волю любовники, из-за чего возникнет дискомфорт. Но в итоге все вернется в спокойное русло во второй половине месяца. Неожиданно Рыбы увидят партнера в новом более благоприятном свете и поймут, что его поведение достаточно разумно.

Представителям знака Рыбы, у которых еще нет второй половинки, август предвещает интернет-знакомство с человеком, с которым сразу же возникнет сильная эмоциональная связь. Но торопить события не стоит, лучше насладиться дружеским общением, а уже при личной встрече во второй половине месяца можно будет лучше друг друга узнать.

Здоровье. Недомогания и заболевания Рыб в августе могут быть связаны с депрессией и состоянием их духа. Поэтому им лучше всего расслабиться и отправиться в отпуск отдохнуть, потому что психика будет на пределе. Также полезно будет обратиться к психоаналитику или астрологу. Если же Рыбы будут счастливы, довольны, а рядом с ними будет вторая половина, их здоровье будет в порядке.

Есть риск заболеть, и никакие лекарства не будут в силах улучшить состояние Рыб. Месяц опасен тем, что Рыбы могут подсесть на психоделические лекарства и наркотики. Кроме того, в августе Рыбы будут предрасположены к заболеваниям носоглотки, потому нужно стараться не пить холодных напитков, нужно избегать сквозняков и холодного мороженого.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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