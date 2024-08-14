По словам известного астролога Инбаала Хонигмана, один знак считается самым удачливым благодаря своей управляющей планете, которая у каждого зодиака своя.

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Астролог назвал самый везучий и счастливый знак зодиака / колл

Хотя ничья жизнь не идеальна, есть кое-что, что можно сказать о том, как звезды влияют на то, насколько удачливым может быть человек.

По словам известного астролога Инбаала Хонигмана, один знак считается самым удачливым благодаря своей управляющей планете, которая у каждого зодиака своя, пишет Express.

Астролог рассказал, что Козероги - самые удачливые из знаков, поскольку они работают "день и ночь", чтобы привлечь удачу. Однако один из огненных знаков, обычно целеустремленный и решительный, теряет свою удачу из-за быстрого принятия решений.

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Вот так выглядит ваш знак в рейтинге пяти самых удачливых звездных знаков.

Козерог - с 22 декабря по 19 января

Рожденные под знаком морского козла работают день и ночь, чтобы привлечь удачу в свою жизнь. Они ценят сильные методы работы и не поддаются искушению разбогатеть.

Согласно Инбаалу, они умны и не поддаются манипуляциям благодаря своей внутренней дисциплине, а значит, с удовольствием отказываются от некоторых вещей, чтобы приблизиться к своей цели.

Кажется, что им везет, но это результат сосредоточенности и целеустремленности. Управляющая планета Козерогов - Сатурн, планета кармы, а это значит, что все, что они вкладывают в жизнь, они получают обратно.

Стрелец - с 22 ноября по 21 декабря

Рожденные под знаком Лучника живут свободно и отдают предпочтение приключениям, а значит, редко зацикливаются на повседневных заботах. Стрельцы обладают природным оптимизмом, который заставляет их чувствовать себя счастливчиками, что, в свою очередь, делает их удачливыми.

Правящая планета Стрельцов - Юпитер, планета щедрости, поэтому их счета всегда оплачены.

Лев - с 23 июля по 22 августа

Рожденные под знаком Льва полностью контролируют свою жизнь. Львы отдают предпочтение занятиям, которые приносят им удовольствие, и умеют заботиться о себе.

Их удача - результат царственного отношения к жизни, они не чувствуют себя неловко, когда хотят побаловать себя. Правящим небесным телом Льва является Солнце, которое олицетворяет наше внутреннее "я", что позволяет им чувствовать себя в центре внимания в любой ситуации.

Близнецы - 21 мая - 21 июня

Рожденные под знаком Близнецов наделены "даром болтливости". Они легко заводят разговоры и поэтому всегда окружены друзьями, старыми и новыми.

Близнецы будут в зале, когда будут раздавать бесплатные билеты, они будут в групповом чате, когда появится новая работа, и им ее предложат - их удача в том, что они всегда оказываются в нужном месте, в нужное время и нравятся всем. Правящая планета Близнецов - Меркурий, планета общения, поэтому их социальные навыки не случайны.

Весы - с 23 сентября по 22 октября

Рожденные под знаком Весов спокойны и миролюбивы. Их уравновешенность и элегантность приносят им удачу. Их считают миролюбивыми, добрыми и сострадательными, и поэтому люди воспринимают их как отзывчивых и принимающих.

Их удача обусловлена тем, как люди воспринимают их, ведь они выглядят более богатыми, утонченными и хорошо связанными, чем представители других знаков. Управляющая планета Весов - Венера, планета красоты, поэтому они часто оказываются в изящных, гостеприимных сообществах и местах.

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