Астролог назвала два знака зодиака с мудростью "старой души"

"Старая душа" — это не о прошлых жизнях, а о внутренней зрелости, опыте и глубоком понимании жизни с ранних лет.

У каких знаков зодиака самая старая душа

Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала, что часто на консультациях клиенты задают ей вопрос "Старая ли у меня душа?". Специалист объяснила, что наличие "старой души" не означает веру в прошлые жизни. Это означает понимание того, что с раннего возраста некоторые люди многое повидали и многое сделали.

"Человек, спрашивающий меня о своей старой душе, обычно интуитивно это чувствует, у него есть соответствующие навыки, но ему всё равно нужно внешнее подтверждение, чтобы заявить об этом. Иногда клиент не спрашивает напрямую, и я просто озвучиваю эту мысль, и вижу, как загораются его глаза", - сказала Райт.

По словам астролога, в натальной карте можно найти множество признаков "старой души". Фаза Луны, под которой мы родились, говорит об энергии, которую мы привносим в жизнь, а сильное положение Сатурна может указывать на замедление старение. Но есть два знака зодиака, которые на сто процентов имеют "старую душу". Эти знаки — Рыбы и Козерог, пишет PureWow.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерога иногда называют "дедушкой" среди знаков зодиака, но это не единственная причина, по которой вдумчивые и элегантные Козероги — настоящие мудрецы.

"Как знак зимнего солнцестояния, Козерог несёт в себе саму основу, сам "костяк" года. Плоды, которые летом наливаются и падают с ветвей, становятся возможны благодаря льду, который зимой тает и напитывает землю. Козероги сосредоточены на самой структуре вещей, а понять её можно только через знание прошлого и уважение к истории", — расскзаала Райт.

По ее словам, перед Козерогами (и теми, у кого в натальной карте много энергии Козерога) с ранних лет часто стоит задача сохранять наследие, традиции и опору для других.

"Та ответственность, которую им приходится нести, со временем становится легче — вместе с опытом и жизненной мудростью. Именно поэтому многим Козерогам словно удаётся стареть наоборот: с возрастом они будто становятся только моложе и сильнее", - добавила астролог.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы, будучи знаком зодиака, где астрологическое колесо одновременно заканчивается и начинается, являются одновременно и старейшими душами, и самыми молодыми душой.

"Рыбы, изменчивый водный знак, сезонно связаны с самым концом зимы. Хотя Овен ощущает свежесть и возрождение весны, Рыбы содержат в себе весь процесс, предшествующий этому обновлению. Изменчивый водный знак известен своей временами непостоянностью или рассеянностью. Это происходит не столько потому, что Рыбы "вне себя", сколько потому, что они плывут по спирали всего, что было раньше, и всего, что еще предстоит. Быть таким чувствительным — это непростая задача", - объяснила Райт.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

