Астролог назвала два знака зодиака с мудростью "старой души"

Анна Ярославская
2 мая 2026, 11:25
"Старая душа" — это не о прошлых жизнях, а о внутренней зрелости, опыте и глубоком понимании жизни с ранних лет.
У каких знаков зодиака самая старая душа: ответ астролога

Кратко:

  • Два знака зодиака почти всегда обладают качествами "старой души"
  • Козероги часто взрослеют раньше других и с возрастом становятся только сильнее
  • Рыбы впитывают опыт прошлого и обладают особой духовной глубиной

Астролог из Нью-Йорка Джейми Райт рассказала, что часто на консультациях клиенты задают ей вопрос "Старая ли у меня душа?". Специалист объяснила, что наличие "старой души" не означает веру в прошлые жизни. Это означает понимание того, что с раннего возраста некоторые люди многое повидали и многое сделали.

"Человек, спрашивающий меня о своей старой душе, обычно интуитивно это чувствует, у него есть соответствующие навыки, но ему всё равно нужно внешнее подтверждение, чтобы заявить об этом. Иногда клиент не спрашивает напрямую, и я просто озвучиваю эту мысль, и вижу, как загораются его глаза", - сказала Райт.

По словам астролога, в натальной карте можно найти множество признаков "старой души". Фаза Луны, под которой мы родились, говорит об энергии, которую мы привносим в жизнь, а сильное положение Сатурна может указывать на замедление старение. Но есть два знака зодиака, которые на сто процентов имеют "старую душу". Эти знаки — Рыбы и Козерог, пишет PureWow.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерога иногда называют "дедушкой" среди знаков зодиака, но это не единственная причина, по которой вдумчивые и элегантные Козероги — настоящие мудрецы.

"Как знак зимнего солнцестояния, Козерог несёт в себе саму основу, сам "костяк" года. Плоды, которые летом наливаются и падают с ветвей, становятся возможны благодаря льду, который зимой тает и напитывает землю. Козероги сосредоточены на самой структуре вещей, а понять её можно только через знание прошлого и уважение к истории", — расскзаала Райт.

По ее словам, перед Козерогами (и теми, у кого в натальной карте много энергии Козерога) с ранних лет часто стоит задача сохранять наследие, традиции и опору для других.

"Та ответственность, которую им приходится нести, со временем становится легче — вместе с опытом и жизненной мудростью. Именно поэтому многим Козерогам словно удаётся стареть наоборот: с возрастом они будто становятся только моложе и сильнее", - добавила астролог.

Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы, будучи знаком зодиака, где астрологическое колесо одновременно заканчивается и начинается, являются одновременно и старейшими душами, и самыми молодыми душой.

"Рыбы, изменчивый водный знак, сезонно связаны с самым концом зимы. Хотя Овен ощущает свежесть и возрождение весны, Рыбы содержат в себе весь процесс, предшествующий этому обновлению. Изменчивый водный знак известен своей временами непостоянностью или рассеянностью. Это происходит не столько потому, что Рыбы "вне себя", сколько потому, что они плывут по спирали всего, что было раньше, и всего, что еще предстоит. Быть таким чувствительным — это непростая задача", - объяснила Райт.

Знаки зодиака - стихия вода / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Как писал Главред, астролог и эксперт по Таро Хилари Коук рассказала, какой самый смешной знак зодиака, а у кого нет чувства юмора. Детальнее читайте в материале: Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Россияне устроили "сафари на людей": Зеленский сделал эмоциональное заявление

Россияне устроили "сафари на людей": Зеленский сделал эмоциональное заявление

11:35Украина
Сразу несколько бурь атакуют Украину: названы опасные даты

Сразу несколько бурь атакуют Украину: названы опасные даты

11:15Синоптик
Трамп после разговора с Путиным и ссоры с Мерцем приказал вывести войска — СМИ

Трамп после разговора с Путиным и ссоры с Мерцем приказал вывести войска — СМИ

10:23Политика
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Интересная головоломка со спичками, которую дети решают быстрее взрослых

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

Последние новости

11:35

Россияне устроили "сафари на людей": Зеленский сделал эмоциональное заявление

11:35

Умерла звезда M.A.S.H: что о ней известно

11:25

Астролог назвала два знака зодиака с мудростью "старой души"

11:15

Сразу несколько бурь атакуют Украину: названы опасные даты

10:23

Трамп после разговора с Путиным и ссоры с Мерцем приказал вывести войска — СМИ

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
10:23

Как увеличить урожай: названы лучшие соседи для свеклы на грядке

09:39

Карабахская миссия вне азербайджанского контура

09:36

Мечтаю обнять: Cумская высказалась про дочь из РФ

09:15

Экономия на саженцах: какие фруктовые деревья легко вырастить из косточкиВидео

Реклама
08:53

Гороскоп на завтра, 3 мая: Львам - интересное предложение, Стрельцам - страх

08:22

Разрушены дома, есть раненые: россияне атаковали Украину дронамиФото

07:02

Станет ли Мадяр "новым Орбаном" для Украины: Портников - о венгерской ловушкемнение

05:59

Погода внезапно начала меняться: где задержатся заморозки и дождь

05:31

Не случайность: зачем в домах в СССР всегда делали нечетное количество ступеней

05:05

Чем подкормить пионы для пышного цветения: что обязательно нужно сделать в мае

04:30

Получат всё, что хотели: три знака зодиака окажутся на вершине славы

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке грумера с собакой за 37 с

03:38

Золотая теща: астрологи назвали знаки Зодиака, с которыми сложнее всего договориться

03:20

Будут цвести до осени: что нужно положить в лунку при посадке георгиновВидео

02:30

Ошеломляющее потепление: ученые предупредили о серьезной угрозе

Реклама
01:39

Судьбоносная неделя: трем знакам зодиака невероятно повезет с 4 по 10 мая

00:51

Переговорщики Трампа внезапно отказались ехать в Украину: СМИ узнали причину

00:01

Люди почти не покупают: в Украине рухнули цены на популярный овощь

01 мая, пятница
23:55

Неожиданный удар холода: киевлян предупредили о резком изменении погоды

22:51

Дверцы в душевой кабине станут кристально чистыми: как их быстро отмыть

22:47

Лорак решила на празднике опозорить свою дочь: что она сделалаВидео

22:43

Новый штраф для водителей: за что можно получить наказание и как его избежать

22:43

В Украине вернут обязательный техосмотр для легковых автомобилей: названы сроки

22:32

Гороскоп на сегодня, 2 мая: Весам - неожиданность, Козерогам - раздражение

21:52

Как правильно назвать носорога на украинском языке: ответ удивит многих

21:32

Полмиллиона уничтоженных россиян: раскрыты колоссальные потери РФ в Украине

21:10

В двух больших городах укрепят противовоздушную оборону - Зеленский

20:38

"Нефть сбрасывают дроны": в РФ опозорились заявлением о пылающем Туапсе

20:35

Муравьи исчезнут к утру: простой домашний способ работает за одну ночьВидео

20:12

Сибига раскрыл истинные мотивы РФ относительно перемирия на 9 мая

20:02

Живой двойник Припяти: как выглядит самый молодой город Украины

19:36

Аналог Patriot: СМИ о разработке Украиной новой системы ПВО

19:31

Орхидея будет гнуться под тяжестью цветов: чем ее достаточно полить

19:29

"В одностороннем порядке": Приватбанк "накручивает" кредиты без ведома клиентов

19:11

Повреждены дома, есть пострадавшие: последствия атаки на Ровенскую область

Реклама
19:10

Атаки дронами бьют рекорды: Коваленко рассказал, как меняется тактика РФмнение

19:00

Зачем бросать лед в унитаз: необычный, но действенный трюк

18:45

"Крот" в тылу Ахмата и удар по псковским десантникам: что происходит на фронтеВидео

18:37

Туалетная бумага теряет свою популярность: что происходит

18:27

Долгожданное тепло ворвется на Житомирщину: когда прогреет до +25°

18:15

Опасная привычка: какие продукты нельзя разогревать на следующий день

17:54

"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

17:46

LELEKA впервые показала, как будет выступать на Евровидении 2026: "Пора приоткрыть"

17:41

Знаки зодиака, которые обладают врожденной способностью: в чем их сила

17:24

Более 20 взрывов и пожары в городе: последствия атаки на ТернопольФото

