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Когда и как Зеленский потеряет президентскую булаву: прогноз астролога

18 марта 2021, 06:02

Влад Росс считает, что Зеленский может превратиться в английскую королеву при премьере Тимошенко.

Зеленский, Тимошенко
Астролог рассказал, что будет с Зеленским, если Тимошенко станет премьером

В 2021 году Юлию Тимошенко ждут серьезные регалии и новый влиятельный пост. Она имеет все шансы стать следующим премьером после Дениса Шмыгаля. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, весь год обещает быть для Тимошенко удачным и благоприятным.

"Планета политиков Сатурн в этот период будет в зените годового гороскопа Юлии Владимировны, планета счастья и политики Юпитер – на возвышении. А положение Плутона сулит ей силу, финансовые возможности и создание объединений. Тимошенко будет именно тем человеком, который сможет сплотить украинских олигархов, объединив их вокруг себя", – отметил Влад Росс.

Читайте такжеАстролог оценил перспективы жены Медведчука в политикеОсобенно многообещающими для Юлии Тимошенко, по мнению астролога, выглядят поздняя весна и ранняя осень, а сентябрь-октябрь могут стать ключевым периодом в ее политической жизни.

"Именно в сентябре-октябре Тимошенко в очередной раз может занять премьерский пост. Вероятность этого события – 70-80%", – заверил Росс.

А вот для президента Владимира Зеленского такой сценарий развития событий открывает нерадостные перспективы.

"После весны 2021-го, когда Сатурн "наедет" на Солнце Владимира Зеленского в его гороскопе, он будет вынужден либо сам уйти из политики, либо у него случится глубокая депрессия, поскольку на него будет оказываться большое давление. В конечном итоге, Зеленский может превратиться в английскую королеву, т.е. будет президентом без особых полномочий", – прогнозирует Влад Росс.

Читайте такжеМолодой любовник и высокий пост: астролог составил прогноз для ТимошенкоВпрочем, астролог добавил, что, скорее всего, Зеленский сумеет остаться на президентском посту, однако "судьбоносных и резонансных решений он принимать уже не будет".

"Образно говоря, именно с этого момента Зеленский постепенно начнет терять свою президентскую булаву", – резюмировал Росс.

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