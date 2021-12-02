Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в солнечное затмение 4 декабря

Что ждет каждый знак зодиака в солнечное затмение 4 декабря / pixabay

Полное солнечное затмение произойдет 4 декабря 2021 года в 9:34 по киевском времени в 12 градусе Стрельца.

Как говорит астролог Юлия Погорельченко, солнечное затмение более оптимистичное, эмоционально будет легче проходить, чем лунное.

"В целом все, что мы должны были потерять - мы уже потеряли в прошлые 3-4 недели. Сейчас период закладывать новое. Это последнее затмение в этом цикле на оси Близнецы - Стрелец. Еще до 18 января 2022 года мы сможем дополучите необходимые знания и как-то продвинуться вперед. Но основной багаж уже с вами, теперь время их применять", - отмечает астролог в Instagram.

Что можно делать в Полное солнечное затмение 4 декабря

По словам специалиста, 4 декабря каждому знаку зодиака нужно строить планы на будущее.

"Важно, чтобы они были структурированы, систематичны, важно начав, довести их до конца (каким бы он не подучился). Прислушавшись к себе можно понять, какие именно знания принесут пользу, какие контакты помогут идти дальше", - пишет Погорельченко.

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Солнечное затмение 4 декабря лучше провести наедине, но тем, кому это не удастся, создайте иллюзию одиночества.

Что ждет каждый знак зодиака в солнечное затмение 4 декабря

Овен

Во время затмения можно столкнуться с хаосом. Если вам предлагают внезапное путешествие или новый опыт, непременно отвечайте "да".

Телец

Вас ждет неожиданная удача или внезапная возможность сотрудничества. Подумайте о своем финансовом положении и личных отношениях.

Близнецы

Затмение может полностью изменить то, кем вы себя считаете. Новолуние даст возможность сделать шаг вперед в любви.

Рак

Затмение может повлиять на ваш график работы. Даже небольшие изменения могут изменить жизнь к лучшему, говорят специалисты.

Лев

У вас появится шанс окунуться в романтику.Время открыть свое сердце и получить порцию любви, вдохновения и веселья.

Дева

Затмение изменит привычный распорядок. В конечном итоге вы сможете обосноваться в месте, где вы чувствуете себя как дома.

Весы

Самое время продемонстрировать любовь к общению и увеличить круг знакомых.

Скорпион

Обращайте внимание на неожиданные возможности или идеи, которые могут повысить ваш доход, улучшить отношения и в целом добавить в вашу жизнь больше роскоши.

Стрелец

Затмение - шанс полностью возродиться. Энергия этого лунного месяца может вас удивить и показать перспективы роста.

Козерог

Используйте затмения для того, чтобы посмотреть на свою духовную сторону. Время доверять интуиции и слушать свое подсознание.

Водолей

Уникальный шанс выделиться из толпы и показать нестандартное мышление. Используйте возможность сплотить людей ради общего дела.

Рыбы

Пора найти свой профессиональный путь. Новая работа позволит проявиться вашим творческим способностям.

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