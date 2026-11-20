Астрологи отмечают, что энергия Земли не приводит к хаосу, поэтому всё будет происходить легко.

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Кому 20 ноября принесет покой / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто сможет восстановить свою репутацию

Кого ждет успешное завершение рабочего дела

В пятницу четыре китайских знака зодиака наконец-то получат то завершение, в котором нуждаются. 20 ноября - это День завершения, которым управляет энергия Земляной Собаки.

Астрологи YourTango говорят, что День завершения позволяет поставить точку раз и навсегда. В это время можно окончательно разобраться со старыми проектами и разговорами, научившись оставлять прошлое в прошлом, пишет Главред.

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Для каких знаков зодиака завершится тяжелый период

Свинья

В пятницу вы перестанете рассматривать старые отношения из прошлого как возможный вариант. Если мысль о прошлом вновь возникнет, вы просто отбросите её, вспомнив, почему в своё время приняли именно такое решение. Вы примите тот факт, что поступили правильно - даже если это тяжело.

Кролик

Вы наконец-то поставите последнюю точку в затянувшемся споре. 20 ноября у вас появится шанс восстановить свою репутацию в глазах человека, который упорно отказывался видеть, кем вы являетесь на самом деле. Спокойствие, которое вы обретете в результате, - это настоящий подарок.

Тигр

В пятницу вы больше не будете позволять людям тратить ваше время впустую. Вы поймёте: если отношения с определённым человеком не складываются, стоит прекратить попытки. Нельзя постоянно возвращаться к одной и той же ситуации, не получая никакой отдачи с другой стороны.

Лошадь

Вы наконец завершите важный рабочий проект - то, что хотели сделать раньше, но не имели возможности. В пятницу рабочий стресс наконец отступит, и вы сможете перестать волноваться. Вы сможете наконец расслабиться и получать удовольствие.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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