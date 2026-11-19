Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 20 ноября всем знакам зодиака.

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Гороскоп на 20 ноября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 ноября

Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 20 ноября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

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Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

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Гороскоп на завтра - Овен

Стоит направить энергию на позитивные цели. В этот день близкий друг может помочь некоторым бизнесменам получить финансовую выгоду. Признание ошибки на работе пойдет вам на пользу, но важно сделать выводы и извиниться перед теми, кого вы обидели. В этот день общение станет вашей сильной стороной. Возможна ссора с мужем или женой, но во время ужина конфликт удастся уладить.

Гороскоп на завтра - Телец

Вы, вероятно, будете наслаждаться спортивными занятиями, которые помогут поддерживать физическую форму. Будьте осторожны с банковскими операциями. В любви общение и отношения будут складываться удачно, хотя романтическая жизнь может оказаться непростой. Также возможно беспокойство из-за ухудшения здоровья мужа или жены.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Используйте свою энергию, чтобы помочь тем, кто оказался в беде. Старый друг может подсказать, как увеличить прибыль в бизнесе. Прислушайтесь к его совету - он может оказаться полезным. Дома вас ждут благоприятные перемены. Не позволяйте посторонним людям влиять на ваши отношения и настраивать вас против любимого человека. На работе коллега, который обычно вас раздражает, может неожиданно проявить себя с интеллектуальной стороны. В этот день вы можете провести вечер с коллегой, но впоследствии пожалеете о потраченном времени.

Гороскоп на завтра - Рак

Сохраняйте спокойствие и контролируйте гнев, чтобы избежать неприятностей. Инвестиции в недвижимость могут принести прибыль. Ближе к вечеру возможно неожиданное романтическое увлечение. Тем, кто сдаёт экзамены, стоит не волноваться - усилия принесут результат. В этот день возможны споры с друзьями, но в супружеской жизни будет царить гармония.

Гороскоп на завтра - Лев

Поддержка влиятельных людей придаст вам уверенности. Домашнее мероприятие может потребовать значительных затрат, поэтому следите за бюджетом. В этот день стоит заняться домашними делами. Романтическое настроение усилится, а общение с авторитетными людьми подарит интересные идеи. Найдите время для партнера, чтобы не огорчать его. Супружеские отношения принесут особую радость.

Гороскоп на завтра - Дева

Используйте уверенность в себе для достижения целей и не забывайте восстанавливать силы. Бизнес может принести значительную прибыль, а друзья подарят приятные эмоции. В любви придется столкнуться с реальностью. На работе возможны ошибки и недоразумения с руководством. Старая вещь дома напомнит о детстве, а расхождения во взглядах могут вызвать ссору с партнером.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваша заветная мечта может сбыться, но не позволяйте эмоциям брать верх. Консервативные инвестиции могут принести прибыль. Проведите время с семьёй и не переживайте из-за временной грусти. Работа принесёт пользу в будущем. Найдите время, чтобы лучше понять себя. В супружеской жизни вас ждут приятные моменты, которые помогут забыть прошлые обиды.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Позаботьтесь о здоровье, а финансовое положение со временем улучшится. В этот день у вас будет много энергии для организации вечеринки с друзьями. Любимый человек приятно удивит вас. Новые предложения будут заманчивыми, но не спешите с решениями. Избегайте сплетен и уделите больше внимания партнеру, который подарит вам тепло и нежность.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Позаботьтесь о здоровье и начните экономить, избегая лишних трат. Посещение родственников принесет приятные впечатления, хотя подарки могут не порадовать любимого человека. Вы будете легко усваивать новые знания. Планы провести время с партнером могут сорваться из-за его плохого самочувствия. Не провоцируйте споры, если он будет не в настроении.

Гороскоп на завтра - Козерог

Избегайте жирной пищи и следите за расходами. Осторожно делитесь конфиденциальной информацией с партнером и будьте готовы поддержать его эмоционально. На работе коллеги и руководство помогут добиться успеха. После насыщенных дней у вас наконец-то появится время для себя. Не позволяйте сомнениям в искренности любимого человека испортить отношения.

Гороскоп на завтра - Водолей

Работайте над собой и контролируйте негативные эмоции. Избегайте чрезмерных трат на развлечения. Дети принесут много радости. Не позволяйте посторонним вмешиваться в ваши отношения. На работе могут оценить ваши предыдущие достижения и предложить повышение. Предпринимателям стоит прислушиваться к советам опытных людей. Избегайте сплетен и не забывайте уделять время партнеру.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Начните день с йоги и медитации - это поможет сохранить энергию. Возможность быстрого заработка будет соблазнять, но не спешите с решениями. Небрежность партнера может вызвать недоразумения, однако приятные воспоминания помогут восстановить близость. На работе даже бывшие недоброжелатели могут стать союзниками. Найдите время для семьи, хотя рабочие дела могут изменить ваши планы. Вас ждут романтические моменты с любимым человеком.

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