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Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам - новые идеи, Рыбам - шанс на успех

Марина Иваненко
13 ноября 2026, 19:22
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Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября расскажет, кому звёзды сулят новые возможности, перемены в личной жизни и успех в профессиональной сфере
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • На что следует обратить внимание каждому знаку зодиака
  • Кому неделя принесет новые возможности
  • Когда стоит действовать, а когда лучше отдохнуть

Неделя принесет новые идеи, важные разговоры и поводы пересмотреть планы. Некоторым знакам зодиака удастся продвинуться в работе, другим - наладить отношения или найти время для себя. Главред расскажет подробнее.

Как пишет YourTango, настроение ближайших дней будет меняться вместе с движением Луны. В начале недели Луна в Водолее будет способствовать взаимной поддержке и общению. 17 ноября она перейдёт в Рыбы, а 20 ноября - в Овен. Начало сезона Стрельца 22 ноября придаст оптимизма и желания двигаться вперёд.

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Гороскоп на неделю - Овен

Овнов ждет насыщенный период, полный дел и новых задач. Появится возможность определиться с направлением обучения или профессионального развития. Амбиции будут расти, а стремление к успеху поможет не останавливаться перед трудностями.

В то же время важно контролировать эмоции и не позволять спешке влиять на решения. Сосредоточьтесь на делах, которые давно требуют завершения. Если правильно распределить силы, удастся достичь заметного результата.

Гороскоп на неделю - Телец

Тельцам стоит уделить внимание профессиональным вопросам и деталям, которые раньше могли оставаться без внимания. Внимательность поможет разобраться с рабочими задачами и увидеть перспективы дальнейшего развития.

В личной жизни неделя будет способствовать общению и укреплению связей. Возможна встреча с людьми, которые разделяют ваши интересы. В конце недели не стоит перегружать себя делами - отдых поможет восстановить энергию.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Близнецы

Для Близнецов откроются новые горизонты. Могут появиться планы, связанные с путешествиями, обучением или знакомством с чем-то необычным. Если раньше возникали трудности с документами, бронированием или организационными вопросами, ситуация постепенно будет улучшаться.

В общении важно быть честными и открытыми. Также возможны изменения, связанные с домом или карьерой. Не пытайтесь успеть всё сразу: распределяйте нагрузку и берегите силы.

Гороскоп на неделю - Рак

Ракам придётся запастись терпением. Сатурн в Овне может создавать ощущение, что желаемые результаты задерживаются. Вместо того чтобы торопиться, стоит продумать дальнейшие шаги и сосредоточиться на долгосрочных целях.

Переход Луны в Рыбы поможет лучше понять собственные потребности и спокойнее реагировать на события. В отношениях важными станут сочувствие и готовность выслушать других. Внимательное отношение к близким поможет избежать недоразумений.

Гороскоп на неделю - Лев

Львы могут почувствовать прилив новых идей и вдохновения. Неделя будет способствовать восстановлению старых дружеских связей и появлению новых возможностей для сотрудничества. Люди из прошлого могут напомнить о себе или помочь взглянуть на ту или иную ситуацию под другим углом.

Не стоит отказываться от командной работы. Обмен мнениями и совместные проекты помогут раскрыть творческий потенциал. Опыт предыдущих ошибок станет полезным ориентиром для будущих решений.

Гороскоп на неделю - Дева

Для Дев неделя может стать периодом открытия собственных талантов. Найдите время для занятий, которые доставляют удовольствие, ведь любимые дела помогут восстановить внутреннее равновесие.

Поддержка друзей и новые знакомства могут вдохновить на перемены. В то же время важно следить за эмоциями. Перед важными разговорами лучше обдумать слова, чтобы избежать недоразумений и неосторожных высказываний.

Гороскоп на неделю - Весы

Весы постепенно будут чувствовать себя более уверенными в своих силах. Уроки прошлого, связанные с влиянием Венеры, помогут лучше понять свои желания и определить, чего вы ожидаете от отношений и работы.

Друзья, наставники или новые знакомые могут подсказать перспективное направление. В личной жизни придётся искать баланс между компромиссами и независимостью. Зрелость и готовность уважать границы друг друга помогут укрепить отношения.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Скорпионы смогут разобраться с вопросами, которые раньше казались сложными. Внимательность к деталям и умение замечать скрытые нюансы помогут найти ответы и решить проблемы.

На работе или во время учебы стоит действовать дипломатично. Не все ситуации потребуют категоричной позиции. В то же время могут появиться дополнительные обязанности или возможность проявить лидерские качества. Ответственность поможет укрепить авторитет.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Для Стрельцов начинается особый период - 22 ноября стартует сезон их знака. Это придаст энергии, оптимизма и желания заниматься творчеством.

Сосредоточьтесь на будущем и не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели. Собственные способности и опыт могут стать основой для важных перемен. Если давно планировали сделать решительный шаг, ближайшие дни помогут определиться с направлением.

Гороскоп на неделю - Козерог

Козерогам стоит уделить больше внимания семье, домашним делам и собственному эмоциональному состоянию. Возможно, пришло время отпустить старые обиды и переосмыслить ситуации, которые до сих пор не дают покоя.

Вдохновение и творческие идеи помогут найти новые способы решения проблем. Однако ближе к пятнице эмоции могут усилиться, а решения - стать импульсивными. Не спешите с выводами и оставьте время для отдыха.

Гороскоп на неделю - Водолей

Луна в Водолее в начале недели поможет обрести спокойствие и лучше понять, что действительно имеет значение. Стоит сосредоточиться на том, что вы хотите сохранить в своей жизни, а также уделить внимание доверию и личным границам.

В течение недели могут появиться интересные идеи и поводы для важных разговоров. Не отказывайтесь от целей, которые ранее пришлось отложить. Постепенное возвращение к ним поможет восстановить мотивацию.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Рыбам нужно время для отдыха и восстановления сил. После периода сомнений и неопределённости ситуация постепенно прояснится. Прямое движение Меркурия поможет увереннее смотреть в будущее и на собственные планы.

Будет расти мотивация к работе и учебе. Могут появиться новые идеи по поводу заработка или дополнительных источников дохода. Стоит определить профессиональные и академические цели и постепенно двигаться к ним, не забывая о собственных потребностях.

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