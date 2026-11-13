Гороскоп Таро на сегодня 13 ноября: Ракам - избегать тем, Весам - не откладывать

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 14 ноября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Императрица

Овен, вы наконец-то оказались там, где хотели быть. 14 ноября у вас будет прекрасная возможность помочь другу: у вас есть всё необходимое, чтобы поддержать его, и достаточно свободного времени.

Аркан "Императрица" наделяет вас особым положением. Ваша жизнь изменилась к лучшему, и теперь, подобно тому как когда-то помогли вам, вы сами стремитесь проявить щедрость - помочь окружающим или тем, кто вам дорог и сейчас нуждается в поддержке.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Луна

Вы - человек с широкой душой и доверчивым сердцем, склонный давать людям шанс.

Однако, если вы чувствуете, что кто-то ведет себя необычно, в вас может проснуться подозрительность. 14 ноября вам, возможно, придется поработать над вопросами доверия: хотя карта "Луна" указывает на некую скрытую ситуацию, вы вполне способны инициировать откровенный разговор.

Близнецы

Карта Таро на субботу для Близнецов: Мир

14 ноября вы полны остроумия. Аркан "Мир" напоминает: общение - это не только слова, но и те чувства, которые возникают благодаря дружбе.

Вы - человек, который ценит связи с другими людьми. Не бойтесь проявлять инициативу в общении, а если почувствуете, что что-то не так - смело спрашивайте о причинах. Сегодня ваше присутствие может сыграть огромную роль.

Рак

Карта Таро на субботу для Рака: Справедливость

Сегодня лучше избегать двух тем: политики и религии.

Аркан "Справедливость" указывает на повышенную чувствительность к социальным вопросам. 14 ноября вам, возможно, стоит сделать шаг назад и позволить другим высказывать свои мнения или идеи. Берегите свое душевное спокойствие, Рак. Жизнь вовсе не требует от вас постоянного участия в дискуссиях, которые вам неприятны.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Верховная Жрица

У вас сейчас происходит так много событий - и на работе, и в личной жизни, - что всё это может казаться несколько утомительным.

14 ноября аркан "Верховная Жрица" напоминает: о тяжелых переживаниях бывает непросто рассказать другим. Вполне нормально держать свои чувства при себе, пока вы не будете готовы ими поделиться.

Не чувствуйте себя обязанными быть "открытой книгой" для окружающих - если только сами этого не хотите.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: "Шут" (The Fool).

Вы не из тех, кому нравится ошибаться. Однако сегодня кто-то может напомнить вам о своих предостережениях - особенно если вы решите проигнорировать тревожные сигналы. Карта "Шут" указывает на импульсивные поступки.

Но 14 ноября вы вполне способны вовремя остановиться, прежде чем совершить то, о чем впоследствии можете пожалеть. Ваша интуиция существует для того, чтобы уберечь вас - прислушайтесь к ней.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: "Повешенный"

Весы, вы умеете проявлять огромное терпение, но сегодня - не тот день, когда стоит позволять этому качеству играть с вами злую шутку. 14 ноября карта "Повешенный" предостерегает вас от излишней покорности ради сохранения мира.

Если вы понимаете, что ситуация складывается не в вашу пользу, не ждите, пока кто-то другой примет решение за вас. Откладывать собственное счастье ради других - не самый разумный шаг.

Скорпион

Карта Таро на субботу для Скорпиона: "Иерофант"

Скорпионы, вы не терпите, когда вам указывают, что делать. Вы цените свою свободу, даже если для её сохранения требуется железная самодисциплина.

14 ноября, если кто-то попытается нарушить ваши границы, карта "Иерофант" напомнит вам о необходимости постоять за себя. Вы не станете делать что-то только ради того, чтобы угодить другим, особенно если это означает идти на компромисс с собственными желаниями.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: "Башня"

Стрельцы, вас трудно застать врасплох, но карта "Башня" напоминает: неожиданности случаются именно тогда, когда их меньше всего ждёшь.

14 ноября жизнь может преподнести вам сюрприз - и, несмотря на то, что вы привыкли быть готовыми ко всему, это всё равно станет для вас неожиданностью. Впрочем, вы готовы к любым поворотам судьбы. Вы умеете быстро соображать и достойно справляться с любыми трудностями.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: "Звезда"

Козероги, вы немного устали, и 14 ноября вам хочется, чтобы работы стало меньше, а в центре внимания оказались развлечения.

В эту субботу ваша карта - "Звезда" - дарит надежду: в ваш день вполне можно вписать что-то приятное и весёлое. Вы ищете способ внести разнообразие в привычный ход событий. Вы понимаете, что желаемое не всегда приходит мгновенно, но каждый шаг вперёд приближает вас к переменам.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: "Солнце"

Водолеи, вы - люди невероятно щедрые, привыкшие отдавать. Вы проявляете щедрость по отношению к друзьям, близким и даже совершенно незнакомым людям. 14 ноября кому-то из вашего окружения может потребоваться поддержка, и вы будете рады стать тем человеком, на которого можно положиться.

Карта Таро "Солнце" напоминает о том, как приятно помогать другим. Вы искренне радуетесь возможности проявить заботу и внимание именно тогда, когда это больше всего необходимо.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: "Дьявол"

С этим покончено, Рыбы. 14 ноября карта "Дьявол" напоминает: то, что выглядит соблазнительно, не всегда идет вам на пользу.

Вы стали мудрее, и жизненный опыт научил вас доверять собственным суждениям. В эту субботу вы наконец находите в себе смелость сказать "нет" тому, что, как вы понимаете, вам совсем не подходит.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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