Карты предсказывают земному знаку зодиака признание на работе, подписание важных документов и новость, которая принесет счастье.

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Гороскоп Таро на декабрь 2026 Телец - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Тельцы завершат 2026 год с прибылью и признанием

Дела будут продвигаться, но с препятствиями

В конце месяца возможно предложение руки и сердца

Декабрь 2026 года станет для Тельцов месяцем денежных поступлений, путешествий и приятных знакомств. Такой прогноз по картам Таро составила известный таролог Анжела Перл.

Таро-прогноз для Тельцов на декабрь 2026

Расклад открыла Тройка жезлов, которая указывает на движение вперед и исполнение давних желаний. По словам таролога, она символизирует общие дела с единомышленниками, учебу, экскурсии или просто радость встреч.

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"Может быть, тройка – это компания, это друзья, это может быть, конечно, и рабочая какая-то компания у вас, но это принесет вам удовольствие. И очень часто тройка дает еще и поездки", – рассказала Анжела Перл на своем ютуб-канале.

Семерка жезлов подтверждает, что планы сдвинутся с места. При этом в конце года придется успевать сразу много дел и прикладывать усилия.

"Это может быть не настолько легко, насколько вы себе планируете, но подготовьтесь к тому, что могут быть какие-то препятствия. Сложится ли, сбудется ли? Да. Но не так легко", – предупреждает таролог.

Паж кубков обещает подарки, прибыль и хорошие новости, связанные с детьми. Не исключено, что Тельцы будут проводить с ними больше времени.

"Но это очень эмоциональная карта, а может быть, даже начало какой-то романтической истории", – добавляет Перл.

Финансовый гороскоп Тельцов на декабрь 2026: деньги, документы и карьера

В финансовой сфере Четверка пентаклей призывает к осмотрительности. Таролог прогнозирует, что представители знака будут тщательно просчитывать бюджет и искать способы сохранить средства. Часть денег может уйти на ремонт или недвижимость.

"Это не время просто тратить. Это лучше все-таки, когда, не знаю, попридержать какие-то деньги или умно вложить их куда-то", – советует Перл.

Еще одна карта расклада указывает на ощущение изобилия и удачную отдачу от инвестиций, в том числе биржевых. Таролог связывает это с образом быка с Уолл-стрит.

"Но вообще это может быть и подарок, и какой-то перевод финансовый, и премия на работе. Деньги придут", – уверяет она.

Десятка пентаклей обещает награду и признание. Речь идет не только о зарплате или премии: карта может означать важные покупки, рождение ребенка, создание семьи или новоселье.

"Год вы завершите очень хорошо финансово. Может быть, это ваш бизнес, у вас свой бизнес и будут очень хорошие продажи или какие-то доходы в бизнесе", – убеждена таролог.

Аркан Справедливость советует восстановить баланс там, где его не хватает. Карта касается формальных вопросов: наследства, сделок, переговоров и даже трудового контракта.

"Может быть, вы с кем-то договариваетесь о чем-то и будете подписывать, встречу с нотариусом, с юристом. Очень часто это такая юридическая карта", – подчеркивает Перл.

Аркан Мир, последний среди старших арканов, указывает на завершение важного этапа. Возможны повышение, новая должность или роль представителя своей компании. Не исключены также поездка за границу, переезд или трехнедельный отпуск.

"Это когда вы что-то завершаете и выходите. Может, вы выходите из какой-то компании, из бизнеса, из сделки, но это переход на следующий уровень", – отмечает таролог.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Таро-прогноз для Тельцов на декабрь 2026: отдых, гости и любовь

Четверка мечей указывает на потребность в перезагрузке: выходные, крепкий сон, теплые края или санаторий. Если Тельцы планируют операцию, карта обещает быстрое восстановление.

"Не торопитесь. Четверка мечей говорит – время для вас. Не торопитесь, не принимайте никакие решения. Отдохните, возьмите паузу", – советует Перл.

Рыцарь мечей может привести в дом долгожданного гостя: взрослого сына, любимого человека или мужа, который вернется на праздники. Карта предвещает стремительное развитие событий и быстрые решения.

"Рыцари мечей обычно – когда быстро собрались и вообще не планируя, даже не было таких планов. И куда-то собрались, и поехали, или пошли куда-то на встречу в гости", – поясняет таролог.

Король жезлов указывает на появление в жизни Тельцов активного и энергичного мужчины. По гороскопу он чаще всего Овен, Лев или Стрелец. Это может быть фитнес-тренер, друг, муж, начальник, организатор или гид.

Аркан Умеренность предостерегает от излишеств. По словам Перл, каждое событие произойдет именно тогда, когда для него настанет подходящее время, поэтому подгонять жизнь не стоит.

"Умейте сказать нет. Умейте делать выбор, который выгоден вам, вашему телу, вашему организму. Это касается и питания, и режима, и людей вокруг вас", – подчеркивает таролог.

Четверка жезлов дарит ощущение стабильности, безопасности и того, что все складывается. Таролог не исключает свадьбу, а также встречи с близкими и верными друзьями.

"Может быть, это какая-то работа новая, где замечательный коллектив, может быть, это семья, брак, может быть, это новоселье", – отмечает Перл.

Король кубков указывает на еще одного мужчину, рожденного под водным знаком – Раком, Скорпионом или Рыбами. Он может быть ресторатором, поваром, психологом или врачом, то есть тем, кто заботится о Тельцах и выслушивает их. Таролог также допускает, что это братья, с которыми будут встречать Новый год, или поклонники.

Завершающая карта расклада – Туз кубков. Он обещает приятное время, визиты гостей, подарки и новые перспективы.

"Это комплименты, это цветы, это начало, это возможность шикарная какая-то. Это предложение, это может быть предложение руки и сердца", – говорит Перл.

По мнению таролога, в конце года Тельцов застанет весть, которая принесет много радости.

"Может, это связано с любовью, с романтическими отношениями, может быть, не знаю там, с чем-то другим, но вы будете счастливы", – резюмировала Анжела Перл.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Тельцов на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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