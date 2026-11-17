Карты обещают Овнам новые встречи, финансовый приток и конец болезненных историй.

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Гороскоп Таро на декабрь 2026 Овен - прогноз Анжелы Перл / скриншот

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Декабрь принесет Овнам знакомства, сделки и новые отношения

Карты сулят знаку финансовый приток и громкий успех

Затяжная болезненная ситуация наконец завершится

Декабрь 2026 года станет для Овнов месяцем новых людей в жизни, карьерных побед и финансового притока. Такой прогноз обнародовала известный таролог Анжела Перл, разложив для знака четыре колоды карт Таро.

Таро-прогноз для Овнов на декабрь 2026

Расклад открыла карта Влюбленные. Таролог считает ее одной из самых благоприятных для старта месяца, ведь она касается не только личной, но и профессиональной жизни.

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"Встречи, знакомства, романы, любовь, отношения. Карта касается как романтичных, так и деловых отношений. А может быть, это сделка, переговоры, договоренность, подписание контракта", - рассказала Анжела Перл на своем ютуб-канале.

Следом выпала Двойка мечей, которая ставит знак перед выбором и необходимостью разобраться в непростых вопросах с кем-то из близкого окружения.

"Самое главное здесь - не бойтесь. Проясните ситуацию, не сидите там у себя в голове, не придумывайте, а разговаривайте, ведите переговоры, спрашивайте", - советует таролог.

Вместе с тем она предупреждает: собеседник Овна пока может быть закрыт и не готов отвечать на заданные вопросы.

Королева жезлов, по словам Перл, олицетворяет саму представительницу огненной стихии. Чаще всего это Овен, хотя карта может указывать также на Льва или Стрельца.

"Это карта творчества, желания, страсти. Ах, вы будете жить на полную катушку в декабре!" - говорит Анжела Перл.

Знак охватят планы на путешествия, учебу и новые увлечения. Еще одна карта первой колоды могла бы намекать на юридические дела, однако таролог трактует ее значительно шире.

"В основном карта Суд говорит о пробуждении, об осознании того, что я знаю, чего я хочу, я знаю, как я дальше буду жить, я знаю, кем я хочу стать. Это очень хорошая карта. Это как, знаете, как будто канал открыть", - подчеркивает Перл.

Деньги и успех: что карты Таро обещают Овнам в декабре

Вторая колода сразу показала две карты, которые стоит читать вместе. Первая из них - Восьмерка мечей -изображает девушку, которая считает себя связанной по рукам и ногам и не видит никакого выхода.

"Это все иллюзии, это все страхи в голове. И вы можете выйти из этих иллюзий и не бояться", - уверена таролог.

Рядом легла карта победителя, которая обещает Овнам аплодисменты и внимание публики.

"Может быть, вы будете бояться какого-то выступления или экзамена, или высказать свое мнение. Не бойтесь, потому что это успех, это успех, это победа. Так что будьте смелее, не сомневайтесь", - призывает эксперт.

Колесница может означать покупку машины, переезд, отпуск или командировку. Однако таролог видит в ней и более глубокий смысл: развитие и триумф.

"Это когда есть цель, у вас есть как будто карта дорожная. Вы знаете, куда вы дальше направляетесь, куда вы идете, и вы за рулем своей судьбы", - отмечает Перл.

Материальную сторону декабря в раскладе представляет Принцесса пентаклей.

"Вы будете в состоянии изобилия, вы будете притягивать деньги, притягивать финансы. Это работа, клиенты, подарок, поддержка финансовая - как угодно. Но деньги к вам придут", - заверяет таролог.

Еще одна карта этой колоды связана с детьми и внутренним ребенком человека. По мнению Перл, она говорит о старте: учебе, собственном бизнесе или другом деле, которое приносит радость.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Любовь и завершение: какими будут новогодние праздники для Овнов

Третью колоду открыла карта, которую Анжела Перл назвала одной из самых удачных в раскладе.

"Императрица - карта щедрости, подарков, заботы, застолья, красоты. Вы будете чувствовать себя хозяйкой судьбы, императрицей. А если у вас бизнес связан с женщинами и с красотой, то тогда еще и бизнес будет процветать", - отмечает таролог.

Кроме того, эта карта символизирует прибыль, творчество, беременность и рождение. По словам таролога, Овны могут представить книгу или картину или даже узнать о пополнении в семье.

Следом выпал Император, который вместе с Императрицей образует союз мужского и женского начал.

"Может быть, вы будете в паре с мужем, с женой встречать праздники - Рождество, Новый год. А может быть, это новая встреча, а может быть, вы были в разных городах и странах и теперь встретитесь", - говорит Перл.

Девятка жезлов, перевернувшаяся сама, указывает на кульминацию. Таролог сравнивает ее с моментом, когда можно поставить флаг на вершине: сдать годовой отчет, закрыть проект и остаться довольным собой.

Самой тяжелой картой расклада стала Десятка мечей. Впрочем, и она, по мнению эксперта, несет облегчение.

"Это завершение какой-то ситуации, которая, может быть, долго тянулась или была болезненной для вас. Это, может быть, нелегко или болезненно, но нужно было это завершить, и это завершится", - предупреждает Анжела Перл.

Речь может идти о судебном процессе, разводе, разъезде, операции или уходе из компании.

Финальной картой декабря стала Двойка кубков. Таролог даже предположила, что Овны получат приглашение на свадьбу или сыграют собственную.

"Это карта чувств, эмоций, когда вы и ваш партнер или ваша партнерша оба счастливы видеть друг друга. Это может быть и любовь, и дружба, и деловое партнерство", - подчеркивает Перл.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Овнов на декабрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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