Представители четырех знаков зодиака особенно непросты в конфликтах: они могут болезненно реагировать на обиды.

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Названо четыре самых опасных знака зодиака / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Гороскоп для Овнов и Раков

Гороскоп для Скорпион и Козерогов

Некоторые люди способны проявлять неожиданную жесткость, если задеть их чувства или нарушить личные границы. По мнению астролога из Нью-Йорка Лизы Стардаст, представители четырех знаков зодиака особенно непросты в конфликтах: они могут болезненно реагировать на обиды и не всегда готовы прощать. Об этом пишет Главред со ссылкой на Today.com.

Овен

Овны отличаются вспыльчивым характером и не любят, когда кто-то задевает их самолюбие. В спорах они стремятся любой ценой доказать свою правоту, поэтому могут переходить на язвительные замечания и резкие высказывания.

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Под влиянием эмоций представители этого знака способны говорить лишнее, распространять сплетни и сами провоцировать ссоры. При этом после эмоционального всплеска Овны нередко быстро успокаиваются и ведут себя так, словно ничего не произошло.

Рак

За внешней мягкостью, чувствительностью и заботливостью Раков скрывается сильная потребность защищать себя и близких. Если кто-то причинит им эмоциональную боль, они могут использовать слабости обидчика против него самого.

Кроме того, в конфликтных ситуациях Раки умеют представлять происходящее в выгодном для себя свете. Из-за этого окружающим бывает непросто разобраться в ситуации, а сами представители знака нередко занимают позицию пострадавшей стороны.

Скорпион

Скорпионов часто считают одними из самых сложных в общении представителей зодиакального круга. Они не склонны терпеть обиды и могут ответить на причиненную боль гораздо жестче, чем ожидает их оппонент.

По словам Лизы Стардаст, Скорпионы обладают острым языком и хорошо замечают слабые места окружающих. Поэтому астролог советует не провоцировать представителей этого знака и не срывать на них собственное раздражение: подобное противостояние может закончиться неприятно.

Козерог

Козероги редко устраивают громкие скандалы, однако отличаются способностью надолго запоминать нанесенные обиды. Если кто-то нарушает их личные границы, они могут стать холодными, отстраниться и перестать делиться своими переживаниями.

Представители этого знака не спешат прощать и забывать причиненную им боль. Вместо выяснения отношений Козероги предпочитают просто исключить обидчика из своей жизни и направить внимание на собственные цели.

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