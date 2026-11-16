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Период неудач подходит к концу: 4 знака зодиака получат шанс на счастье

Марина Иваненко
16 ноября 2026, 19:31
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Четырём знакам зодиака астрологи предсказывают успех до конца ноября 2026 года. Узнайте, кому повезёт в любви, карьере и семейной жизни.
Период неудач подходит к концу: 4 знака зодиака получат шанс на счастье
Кому повезет до конца месяца / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

О чём вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака могут добиться успеха до конца ноября
  • Кому звезды сулят счастье в любви и семейной жизни
  • Для кого откроются новые перспективы и возможности

Конец ноября 2026 года, согласно астрологическим прогнозам, может стать началом нового жизненного этапа для некоторых представителей зодиакального круга. После периода задержек, неопределённости и неудачных попыток изменить ситуацию к лучшему обстоятельства наконец-то могут сложиться в их пользу. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет YourTango, астролог Ким Энни считает, что изменения в движении планет открывают благоприятный период для личностного развития, финансовых решений и романтических отношений.

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Особое внимание эксперт уделяет четырём знакам зодиака, для которых последние недели ноября могут оказаться особенно удачными.

Лев

Для Львов заканчивается непростой период, который мог сопровождаться разочарованиями, задержками и ощущением застоя. К концу ноября ситуация, по прогнозу астрологов, начнет постепенно меняться.

Юпитер, который в астрологии символизирует удачу, развитие и достаток, находится в знаке Льва. Эксперты связывают такое положение планеты с новыми возможностями, общественным признанием и укреплением уверенности в собственных силах.

Львы могут оказаться в центре внимания и получить заслуженное признание за предыдущие усилия. Особенно благоприятными могут стать обстоятельства для творческих проектов, карьерного роста и новых знакомств.

Астролог Элизабет Бробек также прогнозирует представителям этого знака рост популярности. По её словам, Львы могут почувствовать, что окружающие всё чаще обращают на них внимание и стремятся к их обществу.

Водолей

Для Водолеев последние недели ноября могут ознаменоваться важными изменениями в личной жизни.

По словам Ким Энни, влияние Плутона, находящегося в знаке Водолея, символизирует глубокое внутреннее преображение и переосмысление жизненных приоритетов.

Представители этого знака могут более четко осознать свои желания и понять, какие отношения действительно приносят им счастье.

Особенно заметные изменения астрологи прогнозируют в романтической сфере. Одинокие Водолеи могут встретить человека со схожими ценностями, а те, кто уже находится в отношениях, получат возможность укрепить взаимопонимание с партнером.

Кроме того, новые знакомства могут открыть перспективы не только в любви, но и в других сферах жизни.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Телец

Тельцам астрологи прогнозируют успех прежде всего в семейных делах и вопросах, связанных с домом.

По словам астролога Изабель Робледо, расположение Марса, Юпитера и Южного лунного узла в знаке Льва может символизировать положительные изменения в семейной жизни.

Для некоторых представителей этого знака возможно примирение с близкими, восстановление теплых семейных отношений или начало нового этапа, связанного с жильем.

В конце ноября Тельцам может захотеться больше времени проводить дома, заниматься любимыми делами и общаться с родными.

Астрологи считают, что именно эмоциональное спокойствие и поддержка близких помогут представителям этого знака почувствовать истинное удовольствие от жизни.

Скорпион

Скорпионам конец ноября может принести долгожданный прорыв в делах, которые долгое время оставались без результата.

Согласно астрологической интерпретации Ким Энни, завершение ретроградного движения Меркурия символизирует благоприятный момент для возобновления переговоров, принятия финансовых решений и возвращения к отложенным возможностям.

Представители этого знака могут получить важные новости, найти выход из сложной ситуации или наконец завершить дело, над которым работали в течение последних месяцев.

Особенно перспективными астрологи называют карьерную сферу и личные отношения.

Настойчивость и терпение Скорпионов могут принести желаемые результаты, а препятствия, которые раньше казались непреодолимыми, постепенно утратят значение.

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