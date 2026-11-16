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Время сомнений подходит к концу: 5 знаков зодиака смогут изменить свою жизнь

Марина Иваненко
16 ноября 2026, 16:16
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Гороскоп на вторую половину ноября 2026 года: 5 знаков зодиака смогут избавиться от сомнений, принять важные решения и определиться с будущим.
Время сомнений подходит к концу: 5 знаков зодиака смогут изменить свою жизнь
/ Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие 5 знаков зодиака ждут важные перемены
  • Кто сможет наконец принять сложное решение
  • Какие даты ноября будут особенно важными

Во второй половине ноября представители некоторых знаков зодиака могут почувствовать больше уверенности и решимости. Вопросы, которые долгое время оставались без ответа, постепенно станут понятнее, а сомнения, мешавшие двигаться вперед, уйдут на второй план. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Bien.hu, астрологи связывают этот период с завершением ретроградного движения Меркурия и Венеры. Меркурий вернулся к прямому движению 13 ноября, а Венера - 14 ноября. Согласно астрологическим представлениям, такие изменения могут способствовать ясности мыслей, улучшению общения и принятию решений, которые ранее откладывались.

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Каким знакам зодиака повезёт во второй половине ноября

Скорпион

Для Скорпионов вторая половина ноября может стать временем важных осознаний. После завершения ретроградного движения Меркурия в их знаке запутанные ситуации и незавершённые разговоры постепенно могут проясниться.

Представителям этого знака станет легче понять собственные желания и определиться с дальнейшими действиями. Особенно это касается работы, личных отношений и долгосрочных планов.

Астрологи прогнозируют, что Скорпионы смогут смелее высказывать своё мнение и перестанут откладывать решения, которые давно требуют внимания.

Весы

Весы могут почувствовать облегчение после 14 ноября, когда их планета-покровительница Венера завершила ретроградное движение.

В последние недели представители этого знака могли часто сомневаться в собственных решениях, особенно когда речь шла об отношениях и необходимости идти на компромиссы.

Теперь им будет проще понять, что действительно соответствует их интересам. Весы могут перестать чрезмерно беспокоиться об ожиданиях окружающих и уделять больше внимания собственным потребностям.

Хотя важные решения не обязательно будут простыми, появится уверенность, необходимая для окончательного выбора.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Для Львов важной датой может стать 16 ноября. Согласно астрологическому прогнозу, соединение Марса и Юпитера в их знаке усилит желание действовать, уверенность в себе и стремление к новым достижениям.

Этот период может стать благоприятным для реализации планов, которые ранее существовали лишь на уровне идей. Львам будет легче согласиться на интересное рабочее предложение, начать новый проект или принять личный вызов.

В то же время астрологи советуют не торопиться с обещаниями. Чрезмерный энтузиазм может подтолкнуть к решениям, последствия которых окажутся сложнее, чем казалось изначально.

Стрелец

Для Стрельцов период новых возможностей может начаться 22 ноября, когда Солнце перейдет в их знак.

Согласно прогнозу, это поможет представителям знака взглянуть на собственную жизнь шире и определить важнейшие приоритеты. Вопросы, которые раньше казались сложными из-за большого количества деталей, могут получить более простые ответы.

Стрельцам будет легче понять, какие цели заслуживают их времени и энергии, а от каких замыслов лучше отказаться.

Оптимизм, вера в собственные возможности и стремление к новым впечатлениям могут помочь им сделать выбор между двумя разными путями.

Близнецы

Для Близнецов важной датой станет 24 ноября, когда произойдет полнолуние. В астрологии это событие связывают с прояснением ситуаций, завершением определенных этапов и переосмыслением собственных решений.

Представители этого знака могут наконец найти ответы на вопросы, которые долгое время пытались отложить. Особенно это касается личных отношений, общения с близкими и планов на будущее.

Кроме того, завершение ретроградного движения Меркурия, который по астрологическим представлениям считается планетой-покровителем Близнецов, будет способствовать более открытому общению.

Близнецам станет легче выразить свои потребности, обсудить давние недоразумения и определиться с вопросами, которые раньше вызывали сомнения.

В целом вторая половина ноября может стать для Скорпионов, Весов, Львов, Стрельцов и Близнецов периодом большей решительности. Астрологи считают, что именно сейчас представители этих знаков смогут разобраться в своих приоритетах и сделать шаг к желаемым изменениям.

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