Время счастливых совпадений: какие китайские знаки зодиака войдут в белую полосу

Дни успеха - это в целом очень благоприятное время для каждого знака зодиака.

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Каким знакам зодиака скоро повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Кто получит поддержку и найдет нужных людей

Какие дни станут самыми благоприятными для Тигра, Кролика и Свиньи

В течение недели, начиная с 16 ноября, для трех китайских знаков зодиака всё наконец-то сложится как нельзя лучше.

Астрологи YourTango говорят, что есть один особенный день, когда события, происходящие до и после него, создают положительный эффект. В частности, всё встанет на свои места во вторник - в День успеха, пишет Главред.

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Кому повезет после 16 ноября

Тигр

Обычно вы предпочитаете действовать самостоятельно, но на этой неделе у вас есть планы, требующие привлечения других людей. В понедельник всё будет складываться в вашу пользу - как в финансовых вопросах, так и в том, что касается ваших обязательств.

В среду вы можете получить необходимую помощь, которая будет способствовать достижению ваших личных целей. К четвергу ситуация может развиваться уже "на автопилоте".

19 ноября также станет для вас прекрасным днём, ведь вы сможете сделать больше, не испытывая никаких ограничений. Период с пятницы по воскресенье позволит вам оценить, что удалось сделать в течение недели и что стоит повторить в будущем.

Кролик

У вас есть одно дело, которым вы очень хотели бы больше не заниматься. Вам бывает трудно делегировать проект или задачу другим людям. Однако вы приложите максимум усилий, чтобы достичь поставленной цели до конца недели.

Во вторник всё сложится как нельзя лучше: вы найдёте именно того человека и ту ситуацию, которые вам нужны. Интуиция подскажет, что это правильный путь.

Свинья

Хотя во вторник, 17 ноября, у вас всё будет складываться хорошо, четверг также станет для вас удачным днём. 19 ноября - это День открытий, поэтому вполне вероятно, что вас куда-нибудь пригласят.

Вас ждут беседы с искренними людьми, которые действительно стремятся вам помочь. Вы найдете человека, с которым хотели бы сотрудничать в будущем. Именно он поможет вам в достижении новых целей, которые вы перед собой поставили и над которыми будете работать в 2027 году.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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