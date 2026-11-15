Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 16 ноября: Обезьянам - верность, Кроликам - эмпатия

Кристина Трохимчук
15 ноября 2026, 12:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 16 ноября.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Внимательно прислушивайтесь ко всему, что говорят окружающие - так вы можете обнаружить совершенно неожиданную для себя возможность, сообщает horoscope.com. Принятие на себя серьезных обязательств может вызвать у вас временное чувство неуверенности. Чтобы добиться наилучших результатов, разбейте крупные задачи на более мелкие части.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Не стесняйтесь открыто просить о том, что вам действительно необходимо для достижения поставленных целей. Помните, что любые временные трудности в конечном итоге обязательно обернутся к лучшему. Судьбоносная встреча с интересным, но очень волевым человеком может преподнести вам большие сюрпризы.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Это очень удачный день для новых интересных знакомств или укрепления уже существующих отношений. Если рядом с вами находится терпеливый и любящий партнер, этот день может стать по-настоящему романтичным. Постарайтесь навсегда оставить в прошлом старые обиды - вас ждет совершенно новый этап в отношениях.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Ловите каждое слово окружающих - сегодня ваша эмпатия способна творить чудеса. Каких бы бурь ни было вокруг, станьте для кого-то надежной опорой, чутким и понимающим другом. Смотрите людям в глаза, интересуйтесь их искренними переживаниями и умейте слушать, а не просто слышать. Ваша поддержка станет для кого-то настоящим спасением.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

По возможности обязательно выберитесь куда-нибудь из дома и как следует развлекитесь. Помните, что даже самым серьезным людям полезно иногда подурачиться - отличным примером могут стать дети или домашние животные. Установите более четкие личные границы в общении с теми, кто привык злоупотреблять вашей щедростью.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Вы можете физически ощущать сильную нехватку энергии, а в эмоциональном плане чувствовать себя измотанными. Не исключено, что вам захочется получить долгожданную помощь от окружающих, но впоследствии все равно возникнет желание переделать все. Старайтесь лишний раз не усложнять текущую ситуацию, а принятие любых важных решений смело отложите.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Готовьтесь к порции важных и внезапных новостей, которые могут застать врасплох. Перемены редко даются нам легко, и резкая смена планов может знатно расшатать ваше настроение. Постарайтесь сохранять позитивный настрой, что бы ни происходило вокруг. Искренне верьте, что все в итоге обязательно сложится наилучшим для вас образом.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Неожиданная помощь или свежие новости на работе могут потребовать внесения срочных коррективов в ваши планы. Уделите чуть больше внимания своему внешнему виду и тому, как именно вы преподносите себя окружающим. Обязательно позвоните старшим членам своей семьи и поинтересуйтесь их делами.

Об источнике: Horoscope.com

Horoscope.com - один из самых известных англоязычных сайтов, посвященных астрологии, гороскопам и эзотерическому контенту. Платформа публикует ежедневные, недельные, месячные и годовые гороскопы, материалы о знаках зодиака, китайском гороскопе, нумерологии, Таро и астрологических событиях. Сайт является флагманским проектом компании Horoscope.com, Inc. и позиционируется как развлекательный и информационный ресурс для широкой аудитории.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Ваша преданность и верность - это суперсила, ведь для вас нет ничего важнее крепких связей с близкими. Часто ваши лучшие друзья - это те самые проверенные временем люди из далекого детства. Но держите руку на пульсе: не цепляйтесь за токсичные или пустые отношения, которые давно изжили себя и больше не греют вам душу.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Учитесь заявлять о своих желаниях экологично и извлекать максимум из удачных моментов. Включать защитную реакцию, критиковать всех подряд или проявлять агрессию при малейшей угрозе - худшая стратегия, которая только навредит. Разочарования и отказы могут сделать вас излишне подозрительным, замкнутым или даже циничным человеком.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Вашу щедрость точно оценят по заслугам, так что смело доверяйте шестому чувству и действуйте по зову сердца. Только держите кошелек под контролем: не выходите за рамки бюджета ради сиюминутных радостей и удовольствий. Главная задача - расслабиться и просто быть собой, а не пытаться сбежать от суровой реальности в иллюзии.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Вы можете чувствовать себя необычно замкнутыми. Когда нам причиняют боль, бывает очень легко надежно спрятать от посторонних глаз то, что является для нас самым важным. Возможно, вы сильно удивитесь, узнав, что окружающие люди чувствуют абсолютно то же самое.

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

13:45Украина
Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

12:48Мир
Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

11:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Голубая ель приживется из веточки — простой способ размножения

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в доме

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

Последние новости

14:34

Зачем приклеивать фольгу к стене: простой трюк раскроет скрытую проблему в доме

13:54

Радиаторы едва теплые: сантехник назвал 3 простых способа быстро улучшить обогрев

13:48

Что нельзя стирать вместе с постельным бельем: советы специалистов

13:45

Ограничения Starshield мешают сбивать "Шахеды": Зеленский обратился к США

13:27

Цены взлетели до 200 гривен: в Украине стремительно дорожает один овощ

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
13:24

Гетманцев заявил о возможной экономии на налогах в размере 900 тыс. грн благодаря оформлению выплат Николову через индивидуального предпринимателя

13:18

Зачем вешают "синий глаз" у двери: скрытый смысл символа

13:08

Жизнь трех знаков зодиака начнет стремительно меняться после 15 ноября: трудности останутся позади

12:55

"Будем обращаться в НБУ": пенсионеры обнаружили недостачу денег после визита в "Приватбанка"

Реклама
12:48

Иран может готовить покушение на Трампа: разведка передала ЦРУ тревожные данные

12:44

Китайский гороскоп на завтра, 16 ноября: Обезьянам - верность, Кроликам - эмпатия

12:42

Как сохранить свежесть елки до конца праздников: простые хитрости хозяек

12:13

Одно простое изменение поможет не мерзнуть дома: как сохранить тепло в комнатахВидео

12:09

Что поставить рядом с плитой во время жарки рыбы: запах больше не будет беспокоить

11:50

Зачем кипятить листья мяты в пол-литра воды в ноябре: простая хитрость для дома

11:38

Зачем класть апельсиновые корки на батарею: эффективный бабушкин секрет

11:29

Путин хочет диктовать правила Европе: Сибига резко высказался о планах Кремля

11:16

Магнитная буря 16 ноября: каким будет первый рабочий день недели

10:57

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — успех, Львам — перемены

10:46

Мокрый снег и аномальное тепло: где температура подскочит до +16 градусов

Реклама
10:40

Китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Лошадям — взлет, Быкам — трудности

10:32

Курица, ананасы и оливки: рецепт яркого салата на Новый год

10:28

Россия запускает "Рассвет": командир "К-2" предупредил о серьёзной угрозе для Украины

09:59

Шторы не придется гладить после стирки: испанский секрет с двумя резинкамиВидео

09:28

РФ атакует "пояс крепостей" на Донбассе с четырёх направлений: ISW назвал главную цель

09:24

РФ хочет перемирия под Константиновкой: в ISW раскрыли скрытую цель Кремля

08:43

"Путь к новой войне": Макрон назвал опасный сценарий для Украины

08:24

США могут сыграть на главном страхе Путина: журналист объяснил замысел по Украине

08:10

Американцы просят, а не настаивают: Фесенко о переговорах с Кремлеммнение

07:42

Дроны ударили по Татарстану: горит один из крупнейших нефтехимических заводов РФВидео

05:53

Гороскоп на завтра, 16 ноября: Овнам — радость, Близнецам — ссора

05:11

Оставлять отопление включенным или выключить: эксперты объяснили, что выгоднее зимой

04:44

Целым или нарезанным: как варить картофель, чтобы сохранить вкус и полезные свойства

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке слоненка за 54 с

03:42

Обрезка винограда на зиму: какую ошибку допускает большинство садоводов

01:30

Космическая загадка бросает вызов науке: найдена звезда с невероятной массой

14 ноября, суббота
23:55

Гарантии Украине и роль НАТО: у Трампа раскрыли главную сложность переговоров

22:50

Ультиматум Британии и раздел Европы: СМИ узнали главные "хотелки" Путина

22:22

Песня 1967 года из 12 строк неожиданно стала величайшим хитом в историиВидео

22:00

Туннель под Днепром в Киеве: министр раскрыл стоимость и сроки строительства

Реклама
21:57

Влажность больше не проблема: хитрость для быстрой сушки белья в домеВидео

21:44

День святого Николая-2026: когда празднуют и какие традиции соблюдают украинцы

21:11

Счета и сейфы украинцев внесут в единый реестр - кто получит к ним доступ

20:59

Бесплатный проезд в Киеве: в Раде раскрыли, кто сможет ездить по льготе

20:28

Рекордные потери и дыра в бюджете: в РФ впервые заговорили о нежелании идти на войну

20:25

Есть погибший, среди 10 раненых - ребенок: РФ нанесла удар по Павлограду

19:55

Простое решене главной проблемы водителей: как предотвратить запотевание стеклаВидео

19:49

Куба готовится к военному вторжению США: заявление президента

19:10

Зачем Путин предложил перемирие в Константиновке: Копытько назвал причинымнение

19:09

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке с бегуном за 11 секунд

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять