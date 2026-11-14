Вселенная готовит награду: три знака зодиака скоро сорвут куш

Астрологи связывают перемены с Юпитером, который возобновляет прямое движение во Льве.

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Три знака зодиака окажутся в числе главных счастливчиков судьбы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп для Львов

Гороскоп для Стрельцов

С 14 ноября для трех знаков зодиака начнется период новых возможностей и приятных событий. Обстоятельства будут складываться таким образом, что представители этих знаков смогут приблизиться к желаемому и получить больше, чем рассчитывали. После череды разочарований и ограничений у них появится шанс наконец почувствовать себя по-настоящему счастливыми. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Астрологи связывают такие перемены с Юпитером, который возобновляет прямое движение во Льве. Этот транзит поможет избавиться от сомнений, вернуть уверенность в себе и пересмотреть отношение к собственным возможностям. Вместо того чтобы отказываться от желаемого, появится стремление смелее действовать и принимать благоприятные предложения судьбы. Особенно ощутимым влияние планеты будет для трех знаков зодиака.

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Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-медиа, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, включая астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном росте. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно выходят материалы об астрологии и знаках зодиака.

Телец

Тельцы не раз убеждались, что жизнь может быть несправедливой, однако даже сложный опыт не лишил их веры в себя и окружающих. Именно способность сохранять оптимизм, несмотря на разочарования, станет одним из главных преимуществ представителей знака в предстоящий период.

С 14 ноября, когда Юпитер возобновит прямое движение во Льве, Тельцы начнут замечать, что ситуация постепенно меняется к лучшему. У них появится больше поводов для радости, а некоторые возможности могут оказаться гораздо привлекательнее, чем они ожидали. Главное - не упускать шансы из-за привычки сомневаться в благоприятном исходе событий.

Наступает время, когда представители знака смогут позволить себе больше и перестанут довольствоваться малым. Однако для этого им важно осознать собственную ценность и отказаться от мысли, что успех и счастье предназначены исключительно другим. Тельцы заслуживают хороших перемен наравне с окружающими. Чем меньше они будут сопротивляться приятным событиям, тем больше возможностей для радости смогут привлечь в свою жизнь.

Лев

Для Львов возвращение Юпитера к прямому движению в их знаке станет периодом переосмысления и новых надежд. Начиная с 14 ноября, они смогут взглянуть на прежние неудачи под другим углом и понять, что несбывшиеся планы вовсе не означают окончательного поражения. У них еще достаточно времени, чтобы исправить ошибки, вернуться к отложенным идеям и добиться поставленных целей.

Уверенность в собственных силах и без того свойственна Львам, однако влияние Юпитера может усилить это качество. Представители знака перестанут зацикливаться на прошлом и переключат внимание на то, какие перспективы открываются перед ними. Благодаря этому они смогут заметить возможности, которые раньше оставались незамеченными, и воспользоваться ими.

Львы почувствуют, что приближаются к важному жизненному этапу. Пока они, возможно, не будут точно понимать, каким окажется следующий успех, но внутреннее ощущение правильного направления поможет не сбиться с пути. Астрологи советуют не бросать начатое и не позволять временным препятствиям разрушить планы. Желаемые результаты могут оказаться намного ближе, чем кажется.

Стрелец

Стрельцы привыкли самостоятельно распоряжаться своей жизнью и не слишком ориентируются на ожидания окружающих. В ближайшее время эта особенность поможет им увереннее принимать решения и выбирать собственный путь. Представители знака будут лучше понимать, чего хотят на самом деле, и не станут отказываться от своих намерений ради чужого одобрения.

Юпитер, являющийся планетой-управителем Стрельца, возобновит прямое движение во Льве. Согласно астрологическим представлениям, это событие укрепит веру представителей знака в собственные силы и поможет им смелее смотреть в будущее. Они станут увереннее в своих начинаниях и охотнее воспользуются возможностями, которые прежде могли показаться слишком рискованными.

Стрельцы больше не намерены ждать, пока обстоятельства или другие люди изменят их жизнь. Они готовы сами добиваться желаемого, проявлять инициативу и отвечать за собственные решения. Понимание того, что многое зависит от их действий, придаст им сил и уверенности.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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